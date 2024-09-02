https://ria.ru/20240902/pvr-1970015710.html

В ПВР в Курской области разместили около семи тысяч эвакуированных

В ПВР в Курской области разместили около семи тысяч эвакуированных - РИА Новости, 02.09.2024

В ПВР в Курской области разместили около семи тысяч эвакуированных

В 55 пунктов временного размещения Курской области поступили около семи тысяч эвакуированных, в 30 регионах РФ находятся более 11,6 тысячи человек, в том числе... РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T15:51

2024-09-02T15:51

2024-09-02T15:51

специальная военная операция на украине

россия

курская область

брянская область

владимир путин

валерий герасимов

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. В 55 пунктов временного размещения Курской области поступили около семи тысяч эвакуированных, в 30 регионах РФ находятся более 11,6 тысячи человек, в том числе свыше 3,5 тысячи детей, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. "На сегодняшний день в пятидесяти пяти ПВР Курской области размещены около семи тысяч человек. Всего же эвакуированные жители Курской области размещены в ста девяносто девяти ПВР в тридцати регионах страны. В них проживают более 11,6 тысячи человек, в том числе свыше 3,5 тысячи детей. Размещенные в ПВР куряне обеспечены всем необходимым", - говорится в сообщении. Отмечается, что ежедневно в регион поступают различные виды гуманитарной помощи. Так. за сутки прибыло три колонны натуральной безвозмездной помощи общим весом более 44 тонн - это продукты питания, вода, средства гигиены, одежда, обувь и многое другое. Подчеркивается, что всего же в регион 158 колонн доставили более 3800 тонн гуманитарки. "За сутки на телефон горячей линии поступило более восьмидесяти обращений. В основном люди звонят по вопросам организации эвакуационных мероприятий, мест размещения, поиска родных и близких. В оказании психологической помощи задействованы семь психологов МЧС России", - добавили в министерстве. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 30 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 7800 военнослужащих, 75 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240810/evakuatsiya-1965433485.html

https://ria.ru/20240902/obuchenie-1970013959.html

https://ria.ru/20240902/minoborony-1969981192.html

россия

курская область

брянская область

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, курская область, брянская область, владимир путин, валерий герасимов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), вооруженные силы украины, происшествия