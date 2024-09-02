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В ПВР в Курской области разместили около семи тысяч эвакуированных - РИА Новости, 02.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:51 02.09.2024
https://ria.ru/20240902/pvr-1970015710.html
В ПВР в Курской области разместили около семи тысяч эвакуированных
В ПВР в Курской области разместили около семи тысяч эвакуированных - РИА Новости, 02.09.2024
В ПВР в Курской области разместили около семи тысяч эвакуированных
В 55 пунктов временного размещения Курской области поступили около семи тысяч эвакуированных, в 30 регионах РФ находятся более 11,6 тысячи человек, в том числе... РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T15:51
2024-09-02T15:51
специальная военная операция на украине
россия
курская область
брянская область
владимир путин
валерий герасимов
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. В 55 пунктов временного размещения Курской области поступили около семи тысяч эвакуированных, в 30 регионах РФ находятся более 11,6 тысячи человек, в том числе свыше 3,5 тысячи детей, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. "На сегодняшний день в пятидесяти пяти ПВР Курской области размещены около семи тысяч человек. Всего же эвакуированные жители Курской области размещены в ста девяносто девяти ПВР в тридцати регионах страны. В них проживают более 11,6 тысячи человек, в том числе свыше 3,5 тысячи детей. Размещенные в ПВР куряне обеспечены всем необходимым", - говорится в сообщении. Отмечается, что ежедневно в регион поступают различные виды гуманитарной помощи. Так. за сутки прибыло три колонны натуральной безвозмездной помощи общим весом более 44 тонн - это продукты питания, вода, средства гигиены, одежда, обувь и многое другое. Подчеркивается, что всего же в регион 158 колонн доставили более 3800 тонн гуманитарки. "За сутки на телефон горячей линии поступило более восьмидесяти обращений. В основном люди звонят по вопросам организации эвакуационных мероприятий, мест размещения, поиска родных и близких. В оказании психологической помощи задействованы семь психологов МЧС России", - добавили в министерстве. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 30 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 7800 военнослужащих, 75 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240810/evakuatsiya-1965433485.html
https://ria.ru/20240902/obuchenie-1970013959.html
https://ria.ru/20240902/minoborony-1969981192.html
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россия, курская область, брянская область, владимир путин, валерий герасимов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Брянская область, Владимир Путин, Валерий Герасимов, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Вооруженные силы Украины, Происшествия
В ПВР в Курской области разместили около семи тысяч эвакуированных

В 55 ПВР Курской области разместили около семи тысяч эвакуированных

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПострадавшие в результате атаки ВСУ на приграничные районы Курской области в палаточном пункте временного размещения, организованном региональным спасательным центром Курской области
Пострадавшие в результате атаки ВСУ на приграничные районы Курской области в палаточном пункте временного размещения, организованном региональным спасательным центром Курской области - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Пострадавшие в результате атаки ВСУ на приграничные районы Курской области в палаточном пункте временного размещения, организованном региональным спасательным центром Курской области. Архивное фото
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. В 55 пунктов временного размещения Курской области поступили около семи тысяч эвакуированных, в 30 регионах РФ находятся более 11,6 тысячи человек, в том числе свыше 3,5 тысячи детей, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"На сегодняшний день в пятидесяти пяти ПВР Курской области размещены около семи тысяч человек. Всего же эвакуированные жители Курской области размещены в ста девяносто девяти ПВР в тридцати регионах страны. В них проживают более 11,6 тысячи человек, в том числе свыше 3,5 тысячи детей. Размещенные в ПВР куряне обеспечены всем необходимым", - говорится в сообщении.
Поврежденное здание в городе Судже после ночного интенсивного обстрела со стороны боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) - РИА Новости, 1920, 10.08.2024
Из Курской области эвакуировали более 76 тысяч человек
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Отмечается, что ежедневно в регион поступают различные виды гуманитарной помощи. Так. за сутки прибыло три колонны натуральной безвозмездной помощи общим весом более 44 тонн - это продукты питания, вода, средства гигиены, одежда, обувь и многое другое. Подчеркивается, что всего же в регион 158 колонн доставили более 3800 тонн гуманитарки.
"За сутки на телефон горячей линии поступило более восьмидесяти обращений. В основном люди звонят по вопросам организации эвакуационных мероприятий, мест размещения, поиска родных и близких. В оказании психологической помощи задействованы семь психологов МЧС России", - добавили в министерстве.
Жители пострадавших в результате атаки ВСУ приграничных районов Курской области в пункте временного размещения - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
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Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 30 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 7800 военнослужащих, 75 танков.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьБрянская областьВладимир ПутинВалерий ГерасимовМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Вооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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