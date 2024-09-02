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ПВО сбила три бомбы Hammer и 26 снарядов Vampire ВСУ - РИА Новости, 02.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:30 02.09.2024
https://ria.ru/20240902/pvo-1969957238.html
ПВО сбила три бомбы Hammer и 26 снарядов Vampire ВСУ
ПВО сбила три бомбы Hammer и 26 снарядов Vampire ВСУ - РИА Новости, 02.09.2024
ПВО сбила три бомбы Hammer и 26 снарядов Vampire ВСУ
Российские средства ПВО уничтожили три управляемые авиационные бомбы Hammer, 26 реактивных снарядов Vampire и 30 беспилотников ВСУ, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T12:30
2024-09-02T12:30
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили три управляемые авиационные бомбы Hammer, 26 реактивных снарядов Vampire и 30 беспилотников ВСУ, сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ поражены скопления живой силы и военной техники противника в 143 районах. "Средствами противовоздушной обороны сбиты три управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции, 26 реактивных снарядов Vampire чешского производства и 30 беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сводке министерства.
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россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ПВО сбила три бомбы Hammer и 26 снарядов Vampire ВСУ

Минобороны: ПВО сбила три бомбы Hammer, 26 снарядов Vampire и 30 дронов ВСУ

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРабота ПВО
Работа ПВО - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Работа ПВО. Архивное фото
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили три управляемые авиационные бомбы Hammer, 26 реактивных снарядов Vampire и 30 беспилотников ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ поражены скопления живой силы и военной техники противника в 143 районах.
"Средствами противовоздушной обороны сбиты три управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции, 26 реактивных снарядов Vampire чешского производства и 30 беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сводке министерства.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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