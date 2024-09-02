https://ria.ru/20240902/pvo-1969957238.html

ПВО сбила три бомбы Hammer и 26 снарядов Vampire ВСУ

ПВО сбила три бомбы Hammer и 26 снарядов Vampire ВСУ - РИА Новости, 02.09.2024

ПВО сбила три бомбы Hammer и 26 снарядов Vampire ВСУ

Российские средства ПВО уничтожили три управляемые авиационные бомбы Hammer, 26 реактивных снарядов Vampire и 30 беспилотников ВСУ, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T12:30

2024-09-02T12:30

2024-09-02T12:30

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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили три управляемые авиационные бомбы Hammer, 26 реактивных снарядов Vampire и 30 беспилотников ВСУ, сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ поражены скопления живой силы и военной техники противника в 143 районах. "Средствами противовоздушной обороны сбиты три управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции, 26 реактивных снарядов Vampire чешского производства и 30 беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сводке министерства.

https://ria.ru/20240902/buk-1969944690.html

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россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)