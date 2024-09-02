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Путин поздравил Пермскую краевую специальную музыкальную школу - РИА Новости, 02.09.2024
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11:53 02.09.2024
https://ria.ru/20240902/putin-1969939443.html
Путин поздравил Пермскую краевую специальную музыкальную школу
Путин поздравил Пермскую краевую специальную музыкальную школу - РИА Новости, 02.09.2024
Путин поздравил Пермскую краевую специальную музыкальную школу
Президент России Владимир Путин в поздравлении преподавательскому коллективу и учащимся Пермской краевой специальной музыкальной школы с Днем знаний отметил,... РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T11:53
2024-09-02T11:53
россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в поздравлении преподавательскому коллективу и учащимся Пермской краевой специальной музыкальной школы с Днем знаний отметил, что учреждение станет одним из лидеров отечественного музыкального профессионального образования, настоящим центром притяжения для юных талантов из разных регионов страны, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Дорогие друзья! Поздравляю вас с открытием Пермской краевой специальной музыкальной школы и, конечно, с замечательным праздником – Днем знаний... Уверен, что Пермская краевая специальная музыкальная школа станет одним из лидеров отечественного музыкального профессионального образования, настоящим центром притяжения для юных талантов из разных регионов нашей страны, а в ее стенах всегда будет царить атмосфера творчества и созидания", - говорится в телеграмме. Путин добавил, что в России гордятся блистательной плеядой выдающихся композиторов, дирижеров, исполнителей, их благородным подвижничеством и огромным вкладом в развитие мировой культуры. По его словам, отрадно, что сегодня традиции беззаветного служения искусству продолжаются, обогащаются новыми, востребованными делами и инициативами, и запуск поистине уникального проекта убедительно это подтверждает. В заключение российский лидер пожелал преподавателям и учащимся успехов в работе и учебе, вдохновения и всего самого доброго.
https://ria.ru/20240902/putin-1969912212.html
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россия, владимир путин, общество
Россия, Владимир Путин, Общество
Путин поздравил Пермскую краевую специальную музыкальную школу

Путин: Пермская краевая музыкальная школа станет центром притяжения талантов

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин проводит открытый урок "Разговоры о важном" во время посещения средней общеобразовательной школы No 20 им. Героев Отечества города Кызыла
Президент России Владимир Путин проводит открытый урок Разговоры о важном во время посещения средней общеобразовательной школы No 20 им. Героев Отечества города Кызыла - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Президент России Владимир Путин проводит открытый урок "Разговоры о важном" во время посещения средней общеобразовательной школы No 20 им. Героев Отечества города Кызыла
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в поздравлении преподавательскому коллективу и учащимся Пермской краевой специальной музыкальной школы с Днем знаний отметил, что учреждение станет одним из лидеров отечественного музыкального профессионального образования, настоящим центром притяжения для юных талантов из разных регионов страны, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Дорогие друзья! Поздравляю вас с открытием Пермской краевой специальной музыкальной школы и, конечно, с замечательным праздником – Днем знаний... Уверен, что Пермская краевая специальная музыкальная школа станет одним из лидеров отечественного музыкального профессионального образования, настоящим центром притяжения для юных талантов из разных регионов нашей страны, а в ее стенах всегда будет царить атмосфера творчества и созидания", - говорится в телеграмме.
Президент РФ Владимир Путин во время посещения средней общеобразовательной школы № 20 им. Героев Отечества г. Кызыла - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
Путин поздравил учеников новой школы в Кызыле с новосельем
10:43
Путин добавил, что в России гордятся блистательной плеядой выдающихся композиторов, дирижеров, исполнителей, их благородным подвижничеством и огромным вкладом в развитие мировой культуры. По его словам, отрадно, что сегодня традиции беззаветного служения искусству продолжаются, обогащаются новыми, востребованными делами и инициативами, и запуск поистине уникального проекта убедительно это подтверждает.
В заключение российский лидер пожелал преподавателям и учащимся успехов в работе и учебе, вдохновения и всего самого доброго.
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