https://ria.ru/20240902/putin-1969939443.html

Путин поздравил Пермскую краевую специальную музыкальную школу

Путин поздравил Пермскую краевую специальную музыкальную школу - РИА Новости, 02.09.2024

Путин поздравил Пермскую краевую специальную музыкальную школу

Президент России Владимир Путин в поздравлении преподавательскому коллективу и учащимся Пермской краевой специальной музыкальной школы с Днем знаний отметил,... РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T11:53

2024-09-02T11:53

2024-09-02T11:53

россия

владимир путин

общество

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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в поздравлении преподавательскому коллективу и учащимся Пермской краевой специальной музыкальной школы с Днем знаний отметил, что учреждение станет одним из лидеров отечественного музыкального профессионального образования, настоящим центром притяжения для юных талантов из разных регионов страны, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Дорогие друзья! Поздравляю вас с открытием Пермской краевой специальной музыкальной школы и, конечно, с замечательным праздником – Днем знаний... Уверен, что Пермская краевая специальная музыкальная школа станет одним из лидеров отечественного музыкального профессионального образования, настоящим центром притяжения для юных талантов из разных регионов нашей страны, а в ее стенах всегда будет царить атмосфера творчества и созидания", - говорится в телеграмме. Путин добавил, что в России гордятся блистательной плеядой выдающихся композиторов, дирижеров, исполнителей, их благородным подвижничеством и огромным вкладом в развитие мировой культуры. По его словам, отрадно, что сегодня традиции беззаветного служения искусству продолжаются, обогащаются новыми, востребованными делами и инициативами, и запуск поистине уникального проекта убедительно это подтверждает. В заключение российский лидер пожелал преподавателям и учащимся успехов в работе и учебе, вдохновения и всего самого доброго.

https://ria.ru/20240902/putin-1969912212.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, владимир путин, общество