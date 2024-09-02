https://ria.ru/20240902/putin-1969935689.html

Путин пообещал обсудить открытие военной базы в Туве

Путин пообещал обсудить открытие военной базы в Туве - РИА Новости, 02.09.2024

Путин пообещал обсудить открытие военной базы в Туве

Президент России Владимир Путин пообещал обсудить с профильными ведомствами открытие базы для подготовки военнослужащих в Республике Тыва. РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T11:30

2024-09-02T11:30

2024-09-02T11:37

россия

республика тыва

кызыл

владимир путин

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/02/1969927969_0:35:3072:1763_1920x0_80_0_0_b3d1466339b16c9225a1784dad552c92.jpg

КЫЗЫЛ, 2 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал обсудить с профильными ведомствами открытие базы для подготовки военнослужащих в Республике Тыва. В ходе открытого урока "Разговоры о важном", который прошел в школе №20 имени Героев Отечества Кызыла, учащийся задал президенту вопрос относительно открытия в республике базы для подготовки военнослужащих. "У нас в школах с этого года пойдёт предмет "Основы безопасности и защита Родины", где очень многие вещи, надеюсь, будут поставлены на системную основу… Что касается средних и высших учебных заведений, то министерство обороны и другие силовые ведомства количество этих учебных заведений определяют из потребностей, чтобы не было перепроизводства специалистов и чтобы не было дефицита… Обязательно поговорю с коллегами на этот счет", - ответил Путин.

https://ria.ru/20240902/putin-1969906366.html

россия

республика тыва

кызыл

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, республика тыва, кызыл, владимир путин, безопасность