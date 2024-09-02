https://ria.ru/20240902/putin-1969935689.html
Путин пообещал обсудить открытие военной базы в Туве
Путин пообещал обсудить открытие военной базы в Туве - РИА Новости, 02.09.2024
Путин пообещал обсудить открытие военной базы в Туве
Президент России Владимир Путин пообещал обсудить с профильными ведомствами открытие базы для подготовки военнослужащих в Республике Тыва. РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T11:30
2024-09-02T11:30
2024-09-02T11:37
россия
республика тыва
кызыл
владимир путин
безопасность
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КЫЗЫЛ, 2 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал обсудить с профильными ведомствами открытие базы для подготовки военнослужащих в Республике Тыва. В ходе открытого урока "Разговоры о важном", который прошел в школе №20 имени Героев Отечества Кызыла, учащийся задал президенту вопрос относительно открытия в республике базы для подготовки военнослужащих. "У нас в школах с этого года пойдёт предмет "Основы безопасности и защита Родины", где очень многие вещи, надеюсь, будут поставлены на системную основу… Что касается средних и высших учебных заведений, то министерство обороны и другие силовые ведомства количество этих учебных заведений определяют из потребностей, чтобы не было перепроизводства специалистов и чтобы не было дефицита… Обязательно поговорю с коллегами на этот счет", - ответил Путин.
https://ria.ru/20240902/putin-1969906366.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, республика тыва, кызыл, владимир путин, безопасность
Россия, Республика Тыва, Кызыл, Владимир Путин, Безопасность
Путин пообещал обсудить открытие военной базы в Туве
Путин пообещал обсудить открытие базы для подготовки военнослужащих в Туве
КЫЗЫЛ, 2 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал обсудить с профильными ведомствами открытие базы для подготовки военнослужащих в Республике Тыва.
В ходе открытого урока "Разговоры о важном", который прошел в школе №20 имени Героев Отечества Кызыла
, учащийся задал президенту вопрос относительно открытия в республике базы для подготовки военнослужащих.
"У нас в школах с этого года пойдёт предмет "Основы безопасности и защита Родины", где очень многие вещи, надеюсь, будут поставлены на системную основу… Что касается средних и высших учебных заведений, то министерство обороны и другие силовые ведомства количество этих учебных заведений определяют из потребностей, чтобы не было перепроизводства специалистов и чтобы не было дефицита… Обязательно поговорю с коллегами на этот счет", - ответил Путин.