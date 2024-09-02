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Путин призвал быть готовым к борьбе и успех будет обеспечен - РИА Новости, 02.09.2024
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11:26 02.09.2024
https://ria.ru/20240902/putin-1969933790.html
Путин призвал быть готовым к борьбе и успех будет обеспечен
Путин призвал быть готовым к борьбе и успех будет обеспечен - РИА Новости, 02.09.2024
Путин призвал быть готовым к борьбе и успех будет обеспечен
Надо быть в форме, всегда бороться, быть готовым к борьбе и успех будет обеспечен, заявил президент России Владимир Путин, говоря о том, какой девиз придает ему РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T11:26
2024-09-02T11:26
общество
россия
владимир путин
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КЫЗЫЛ, 2 сен - РИА Новости. Надо быть в форме, всегда бороться, быть готовым к борьбе и успех будет обеспечен, заявил президент России Владимир Путин, говоря о том, какой девиз придает ему силы в трудную минуту. "Если вспоминать Суворова, есть такое конкретное выражение, но можно придать ему и более широкое значение: пуля - дура, штык - молодец… Надо быть в форме и всегда бороться, всегда быть готовым к борьбе и успех будет обеспечен", - сказал Путин на открытом уроке "Разговор о важном", которых проходит в МБОУ СОШ №20 имени Героев Отечества Кызыла.
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общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин призвал быть готовым к борьбе и успех будет обеспечен

Путин: надо быть в форме, всегда бороться и быть готовым к борьбе

© РИА Новости / POOLПрезидент России Владимир Путин проводит открытый урок "Разговоры о важном" во время посещения средней общеобразовательной школы No 20 им. Героев Отечества города Кызыла
Президент России Владимир Путин проводит открытый урок Разговоры о важном во время посещения средней общеобразовательной школы No 20 им. Героев Отечества города Кызыла - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
© РИА Новости / POOL
Президент России Владимир Путин проводит открытый урок "Разговоры о важном" во время посещения средней общеобразовательной школы No 20 им. Героев Отечества города Кызыла
Читать ria.ru в
КЫЗЫЛ, 2 сен - РИА Новости. Надо быть в форме, всегда бороться, быть готовым к борьбе и успех будет обеспечен, заявил президент России Владимир Путин, говоря о том, какой девиз придает ему силы в трудную минуту.
"Если вспоминать Суворова, есть такое конкретное выражение, но можно придать ему и более широкое значение: пуля - дура, штык - молодец… Надо быть в форме и всегда бороться, всегда быть готовым к борьбе и успех будет обеспечен", - сказал Путин на открытом уроке "Разговор о важном", которых проходит в МБОУ СОШ №20 имени Героев Отечества Кызыла.
Открытый урок Разговор о важном с Владимиром Путиным в Кызыле - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
Открытый урок Путина со школьниками в Кызыле. Трансляция
10:11
 
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