https://ria.ru/20240902/putin-1969933790.html
Путин призвал быть готовым к борьбе и успех будет обеспечен
Путин призвал быть готовым к борьбе и успех будет обеспечен - РИА Новости, 02.09.2024
Путин призвал быть готовым к борьбе и успех будет обеспечен
Надо быть в форме, всегда бороться, быть готовым к борьбе и успех будет обеспечен, заявил президент России Владимир Путин, говоря о том, какой девиз придает ему РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T11:26
2024-09-02T11:26
2024-09-02T11:26
общество
россия
владимир путин
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КЫЗЫЛ, 2 сен - РИА Новости. Надо быть в форме, всегда бороться, быть готовым к борьбе и успех будет обеспечен, заявил президент России Владимир Путин, говоря о том, какой девиз придает ему силы в трудную минуту. "Если вспоминать Суворова, есть такое конкретное выражение, но можно придать ему и более широкое значение: пуля - дура, штык - молодец… Надо быть в форме и всегда бороться, всегда быть готовым к борьбе и успех будет обеспечен", - сказал Путин на открытом уроке "Разговор о важном", которых проходит в МБОУ СОШ №20 имени Героев Отечества Кызыла.
https://ria.ru/20240902/putin-1969906366.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин призвал быть готовым к борьбе и успех будет обеспечен
Путин: надо быть в форме, всегда бороться и быть готовым к борьбе
КЫЗЫЛ, 2 сен - РИА Новости. Надо быть в форме, всегда бороться, быть готовым к борьбе и успех будет обеспечен, заявил президент России Владимир Путин, говоря о том, какой девиз придает ему силы в трудную минуту.
"Если вспоминать Суворова, есть такое конкретное выражение, но можно придать ему и более широкое значение: пуля - дура, штык - молодец… Надо быть в форме и всегда бороться, всегда быть готовым к борьбе и успех будет обеспечен", - сказал Путин на открытом уроке "Разговор о важном", которых проходит в МБОУ СОШ №20 имени Героев Отечества Кызыла.