https://ria.ru/20240902/putin-1969933790.html

Путин призвал быть готовым к борьбе и успех будет обеспечен

Путин призвал быть готовым к борьбе и успех будет обеспечен - РИА Новости, 02.09.2024

Путин призвал быть готовым к борьбе и успех будет обеспечен

Надо быть в форме, всегда бороться, быть готовым к борьбе и успех будет обеспечен, заявил президент России Владимир Путин, говоря о том, какой девиз придает ему РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T11:26

2024-09-02T11:26

2024-09-02T11:26

общество

россия

владимир путин

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КЫЗЫЛ, 2 сен - РИА Новости. Надо быть в форме, всегда бороться, быть готовым к борьбе и успех будет обеспечен, заявил президент России Владимир Путин, говоря о том, какой девиз придает ему силы в трудную минуту. "Если вспоминать Суворова, есть такое конкретное выражение, но можно придать ему и более широкое значение: пуля - дура, штык - молодец… Надо быть в форме и всегда бороться, всегда быть готовым к борьбе и успех будет обеспечен", - сказал Путин на открытом уроке "Разговор о важном", которых проходит в МБОУ СОШ №20 имени Героев Отечества Кызыла.

https://ria.ru/20240902/putin-1969906366.html

россия

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, владимир путин