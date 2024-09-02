https://ria.ru/20240902/putin-1969932464.html

Путин рассказал об отношениях России и Китая

Путин рассказал об отношениях России и Китая - РИА Новости, 02.09.2024

Путин рассказал об отношениях России и Китая

Китайская Народная Республика и Российская Федерация являются союзниками во всех смыслах, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T11:24

2024-09-02T11:24

2024-09-02T11:24

россия

владимир путин

китай

в мире

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КЫЗЫЛ, 2 сен - РИА Новости. Китайская Народная Республика и Российская Федерация являются союзниками во всех смыслах, заявил президент России Владимир Путин. "И Китайская Народная Республика, и Российская Федерация являются союзниками во всех смыслах этого слова. И прежде всего, конечно, объединяем усилия в области экономики, культуры, гуманитарных связей", - сказал глава государства на открытом уроке "Разговор о важном", который прошел в МБОУ СОШ №20 имени Героев Отечества Кызыла.

https://ria.ru/20240516/putin-1946332591.html

россия

китай

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Варвара Скокшина

россия, владимир путин, китай, в мире