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Путин рассказал об отношениях России и Китая - РИА Новости, 02.09.2024
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11:24 02.09.2024
https://ria.ru/20240902/putin-1969932464.html
Путин рассказал об отношениях России и Китая
Путин рассказал об отношениях России и Китая - РИА Новости, 02.09.2024
Путин рассказал об отношениях России и Китая
Китайская Народная Республика и Российская Федерация являются союзниками во всех смыслах, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T11:24
2024-09-02T11:24
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КЫЗЫЛ, 2 сен - РИА Новости. Китайская Народная Республика и Российская Федерация являются союзниками во всех смыслах, заявил президент России Владимир Путин. "И Китайская Народная Республика, и Российская Федерация являются союзниками во всех смыслах этого слова. И прежде всего, конечно, объединяем усилия в области экономики, культуры, гуманитарных связей", - сказал глава государства на открытом уроке "Разговор о важном", который прошел в МБОУ СОШ №20 имени Героев Отечества Кызыла.
https://ria.ru/20240516/putin-1946332591.html
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россия, владимир путин, китай, в мире
Россия, Владимир Путин, Китай, В мире
Путин рассказал об отношениях России и Китая

Путин: Китай и Россия являются союзниками во всех смыслах

© РИА Новости / POOLПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
© РИА Новости / POOL
Президент России Владимир Путин
Читать ria.ru в
КЫЗЫЛ, 2 сен - РИА Новости. Китайская Народная Республика и Российская Федерация являются союзниками во всех смыслах, заявил президент России Владимир Путин.
Китайская Народная Республика, и Российская Федерация являются союзниками во всех смыслах этого слова. И прежде всего, конечно, объединяем усилия в области экономики, культуры, гуманитарных связей", - сказал глава государства на открытом уроке "Разговор о важном", который прошел в МБОУ СОШ №20 имени Героев Отечества Кызыла.
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время церемонии официальной встречи в Пекине - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
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16 мая, 09:32
 
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