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Путин выразил надежду, что об СВО напишут книги - РИА Новости, 02.09.2024
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11:13 02.09.2024
https://ria.ru/20240902/putin-1969923959.html
Путин выразил надежду, что об СВО напишут книги
Путин выразил надежду, что об СВО напишут книги - РИА Новости, 02.09.2024
Путин выразил надежду, что об СВО напишут книги
Президент России Владимир Путин выразил надежду на то, что книги про выполнение героями специальной военной операции своих боевых задач, будут написаны. РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T11:13
2024-09-02T11:13
россия
кызыл
владимир путин
безопасность
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КЫЗЫЛ, 2 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил надежду на то, что книги про выполнение героями специальной военной операции своих боевых задач, будут написаны. "Сейчас я, как никто другой, знаю, как наши военнослужащие... выполняют боевые задачи. Вы знаете, книжки можно писать об этом. И надеюсь, что они будут написаны", - сказал Путин на открытом уроке "Разговоры о важном", который прошел в школе №20 имени Героев Отечества Кызыла.
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россия, кызыл, владимир путин, безопасность
Россия, Кызыл, Владимир Путин, Безопасность
Путин выразил надежду, что об СВО напишут книги

Путин надеется, что книги о подвигах героев спецоперации напишут книги

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин проводит открытый урок "Разговоры о важном" во время посещения средней общеобразовательной школы No 20 им. Героев Отечества города Кызыла
Президент России Владимир Путин проводит открытый урок Разговоры о важном во время посещения средней общеобразовательной школы No 20 им. Героев Отечества города Кызыла - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин проводит открытый урок "Разговоры о важном" во время посещения средней общеобразовательной школы No 20 им. Героев Отечества города Кызыла
Читать ria.ru в
КЫЗЫЛ, 2 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил надежду на то, что книги про выполнение героями специальной военной операции своих боевых задач, будут написаны.
"Сейчас я, как никто другой, знаю, как наши военнослужащие... выполняют боевые задачи. Вы знаете, книжки можно писать об этом. И надеюсь, что они будут написаны", - сказал Путин на открытом уроке "Разговоры о важном", который прошел в школе №20 имени Героев Отечества Кызыла.
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