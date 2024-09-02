https://ria.ru/20240902/putin-1969923959.html

Путин выразил надежду, что об СВО напишут книги

Путин выразил надежду, что об СВО напишут книги - РИА Новости, 02.09.2024

Путин выразил надежду, что об СВО напишут книги

Президент России Владимир Путин выразил надежду на то, что книги про выполнение героями специальной военной операции своих боевых задач, будут написаны. РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T11:13

2024-09-02T11:13

2024-09-02T11:13

россия

кызыл

владимир путин

безопасность

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КЫЗЫЛ, 2 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил надежду на то, что книги про выполнение героями специальной военной операции своих боевых задач, будут написаны. "Сейчас я, как никто другой, знаю, как наши военнослужащие... выполняют боевые задачи. Вы знаете, книжки можно писать об этом. И надеюсь, что они будут написаны", - сказал Путин на открытом уроке "Разговоры о важном", который прошел в школе №20 имени Героев Отечества Кызыла.

https://ria.ru/20240827/spetsoperatsiya-1968840262.html

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Дарья Буймова

россия, кызыл, владимир путин, безопасность