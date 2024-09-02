Путин выразил надежду, что об СВО напишут книги
Путин надеется, что книги о подвигах героев спецоперации напишут книги
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин проводит открытый урок "Разговоры о важном" во время посещения средней общеобразовательной школы No 20 им. Героев Отечества города Кызыла
Президент России Владимир Путин проводит открытый урок "Разговоры о важном" во время посещения средней общеобразовательной школы No 20 им. Героев Отечества города Кызыла
КЫЗЫЛ, 2 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил надежду на то, что книги про выполнение героями специальной военной операции своих боевых задач, будут написаны.
"Сейчас я, как никто другой, знаю, как наши военнослужащие... выполняют боевые задачи. Вы знаете, книжки можно писать об этом. И надеюсь, что они будут написаны", - сказал Путин на открытом уроке "Разговоры о важном", который прошел в школе №20 имени Героев Отечества Кызыла.
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