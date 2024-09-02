https://ria.ru/20240902/putin-1969883821.html
Путин объяснил, что должны усвоить иностранные СМИ в России
Путин объяснил, что должны усвоить иностранные СМИ в России - РИА Новости, 02.09.2024
Путин объяснил, что должны усвоить иностранные СМИ в России
Аккредитованные в России иностранные журналисты должны понимать необходимость следования российскому законодательству, в этом случае сохранится баланс между... РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T05:58
2024-09-02T05:58
2024-09-02T05:58
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Аккредитованные в России иностранные журналисты должны понимать необходимость следования российскому законодательству, в этом случае сохранится баланс между свободой прессы и национальной безопасностью, заявил президент России Владимир Путин. В интервью монгольской газете "Оноодор" он подчеркнул, что власти России конструктивно взаимодействуют с разными средствами массовой информации вне зависимости от редакционной политики. "Единственное требование к ним (к СМИ – ред.) - соблюдение российского законодательства. Это должны понимать иностранные корреспонденты, аккредитованные в нашей стране. Таким образом, будет сохранён необходимый баланс между свободой прессы и национальной безопасностью, о котором Вы упомянули", - сказал Путин в интервью изданию, отвечая на вопрос о том, как можно сохранить баланс между свободой прессы и нацбезопасностью. Текст интервью опубликован в понедельник на сайте Кремля. Путин 3 сентября посетит Монголию с официальным визитом.
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владимир путин, россия, монголия
Владимир Путин, Россия, Монголия
Путин объяснил, что должны усвоить иностранные СМИ в России
Путин: иностранным СМИ в России надо понимать необходимость соблюдения законов
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Аккредитованные в России иностранные журналисты должны понимать необходимость следования российскому законодательству, в этом случае сохранится баланс между свободой прессы и национальной безопасностью, заявил президент России Владимир Путин.
В интервью монгольской газете "Оноодор" он подчеркнул, что власти России конструктивно взаимодействуют с разными средствами массовой информации вне зависимости от редакционной политики.
"Единственное требование к ним (к СМИ – ред.) - соблюдение российского законодательства. Это должны понимать иностранные корреспонденты, аккредитованные в нашей стране. Таким образом, будет сохранён необходимый баланс между свободой прессы и национальной безопасностью, о котором Вы упомянули", - сказал Путин в интервью изданию, отвечая на вопрос о том, как можно сохранить баланс между свободой прессы и нацбезопасностью.
Текст интервью опубликован в понедельник на сайте Кремля. Путин 3 сентября посетит Монголию
с официальным визитом.