https://ria.ru/20240902/putin-1969883821.html

Путин объяснил, что должны усвоить иностранные СМИ в России

Путин объяснил, что должны усвоить иностранные СМИ в России - РИА Новости, 02.09.2024

Путин объяснил, что должны усвоить иностранные СМИ в России

Аккредитованные в России иностранные журналисты должны понимать необходимость следования российскому законодательству, в этом случае сохранится баланс между... РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T05:58

2024-09-02T05:58

2024-09-02T05:58

владимир путин

россия

монголия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/12/1953701802_0:135:3070:1862_1920x0_80_0_0_dbfb38c5aa747afb163ca3c8928ed6be.jpg

МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Аккредитованные в России иностранные журналисты должны понимать необходимость следования российскому законодательству, в этом случае сохранится баланс между свободой прессы и национальной безопасностью, заявил президент России Владимир Путин. В интервью монгольской газете "Оноодор" он подчеркнул, что власти России конструктивно взаимодействуют с разными средствами массовой информации вне зависимости от редакционной политики. "Единственное требование к ним (к СМИ – ред.) - соблюдение российского законодательства. Это должны понимать иностранные корреспонденты, аккредитованные в нашей стране. Таким образом, будет сохранён необходимый баланс между свободой прессы и национальной безопасностью, о котором Вы упомянули", - сказал Путин в интервью изданию, отвечая на вопрос о том, как можно сохранить баланс между свободой прессы и нацбезопасностью. Текст интервью опубликован в понедельник на сайте Кремля. Путин 3 сентября посетит Монголию с официальным визитом.

https://ria.ru/20240902/smi-1969882827.html

https://ria.ru/20240902/putin-1969881374.html

россия

монголия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир путин, россия, монголия