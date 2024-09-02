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Запад вешает на российских журналистов ярлык "пропагандистов", заявил Путин - РИА Новости, 02.09.2024
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05:35 02.09.2024 (обновлено: 05:36 02.09.2024)
https://ria.ru/20240902/putin-1969882541.html
Запад вешает на российских журналистов ярлык "пропагандистов", заявил Путин
Запад вешает на российских журналистов ярлык "пропагандистов", заявил Путин - РИА Новости, 02.09.2024
Запад вешает на российских журналистов ярлык "пропагандистов", заявил Путин
Запад без разбора вешает ярлык "кремлёвских пропагандистов" на российских журналистов, чтобы спрятаться от неудобных фактов, заявил президент России Владимир... РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T05:35
2024-09-02T05:36
владимир путин
россия
монголия
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Запад без разбора вешает ярлык "кремлёвских пропагандистов" на российских журналистов, чтобы спрятаться от неудобных фактов, заявил президент России Владимир Путин. В преддверии визита в Монголию Путин дал письменное интервью монгольской газете "Оноодор". "Для того, чтобы спрятаться от неудобных фактов… (на Западе - ред.) развернули откровенную травлю российских корреспондентов, на которых без разбора вешают ярлык "кремлёвских пропагандистов", - сообщил Путин.
https://ria.ru/20240902/zhurnalisty-1969882136.html
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владимир путин, россия, монголия
Владимир Путин, Россия, Монголия
Запад вешает на российских журналистов ярлык "пропагандистов", заявил Путин

Путин: на российских журналистов Запад вешает ярлык "кремлевских пропагандистов"

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
© POOL
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Запад без разбора вешает ярлык "кремлёвских пропагандистов" на российских журналистов, чтобы спрятаться от неудобных фактов, заявил президент России Владимир Путин.
В преддверии визита в Монголию Путин дал письменное интервью монгольской газете "Оноодор".
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
Путин объяснил, почему Запад развернул травлю российских журналистов
05:31
"Для того, чтобы спрятаться от неудобных фактов… (на Западе - ред.) развернули откровенную травлю российских корреспондентов, на которых без разбора вешают ярлык "кремлёвских пропагандистов", - сообщил Путин.
 
Владимир ПутинРоссияМонголия
 
 
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