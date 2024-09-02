https://ria.ru/20240902/putin-1969882541.html

Запад вешает на российских журналистов ярлык "пропагандистов", заявил Путин

Запад вешает на российских журналистов ярлык "пропагандистов", заявил Путин - РИА Новости, 02.09.2024

Запад вешает на российских журналистов ярлык "пропагандистов", заявил Путин

Запад без разбора вешает ярлык "кремлёвских пропагандистов" на российских журналистов, чтобы спрятаться от неудобных фактов, заявил президент России Владимир... РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T05:35

2024-09-02T05:35

2024-09-02T05:36

владимир путин

россия

монголия

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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Запад без разбора вешает ярлык "кремлёвских пропагандистов" на российских журналистов, чтобы спрятаться от неудобных фактов, заявил президент России Владимир Путин. В преддверии визита в Монголию Путин дал письменное интервью монгольской газете "Оноодор". "Для того, чтобы спрятаться от неудобных фактов… (на Западе - ред.) развернули откровенную травлю российских корреспондентов, на которых без разбора вешают ярлык "кремлёвских пропагандистов", - сообщил Путин.

https://ria.ru/20240902/zhurnalisty-1969882136.html

россия

монголия

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2024

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владимир путин, россия, монголия