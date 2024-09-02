https://ria.ru/20240902/putin-1969877365.html

Путин назвал развитие связей с Монголией одним из приоритетов России

Путин назвал развитие связей с Монголией одним из приоритетов России - РИА Новости, 02.09.2024

Путин назвал развитие связей с Монголией одним из приоритетов России

Развитие всестороннего партнёрства с Монголией остаётся одним из приоритетов внешней политики РФ на евразийском направлении, заявил президент России Владимир... РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T04:09

2024-09-02T04:09

2024-09-02T04:35

россия

монголия

владимир путин

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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Развитие всестороннего партнёрства с Монголией остаётся одним из приоритетов внешней политики РФ на евразийском направлении, заявил президент России Владимир Путин."Развитие всестороннего взаимовыгодного партнёрства с Монголией – нашим близким соседом и давним другом – всегда было и остаётся одним из приоритетов российской внешней политики на евразийском направлении", - отметил Путин в интервью монгольской газете "Оноодор".Путин дал письменное интервью монгольской газете "Оноодор" в преддверии визита в Монголию.

https://ria.ru/20240902/mongoliya-1969878147.html

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россия, монголия, владимир путин