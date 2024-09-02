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Промыслы народов России: поддержка традиций и предпринимателей

Промыслы народов России: поддержка традиций и предпринимателей - РИА Новости, 02.09.2024

Промыслы народов России: поддержка традиций и предпринимателей

Глиняные игрушки, изделия из дерева, авторские куклы и украшения… Высокохудожественные и практичные предметы быта. В поездках по стране невольно тянешься к... РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T11:04

2024-09-02T11:04

2024-09-02T11:04

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Глиняные игрушки, изделия из дерева, авторские куклы и украшения… Высокохудожественные и практичные предметы быта. В поездках по стране невольно тянешься к самобытному. Тех, кто много путешествует, импортным ширпотребом не обманешь. Хочется чего-то настоящего, и оно есть! Народно-художественный промысел жив, несмотря на доминирующую ныне практичность. Да и что это за путешествие без знакомства с традициями края, уникальными ремеслами и творениями местных мастеров! Вот и получается, что промыслы старинные, но и в XXI веке вносят свою лепту в развитие родного края и его привлекательность для гостей. Очевидно, однако, и то, что ремесла нуждаются в поддержке. Ведь работа ручная, кропотливая, а товар – штучный. К тому же сегодня художественные артели и самозанятые мастера – это, как правило, малый и средний бизнес. Понимая, сколь важны промыслы народов России и для сохранения традиций, и для развития внутреннего туризма, государство помогает людям, которые готовы не только творить, но и вести бизнес, брать на себя просветительскую и социальную миссии.Целям поддержки народных промыслов служат сразу два национальных проекта – "Малое и среднее предпринимательство" и "Туризм и индустрия гостеприимства". В рамках каждого – свои механизмы и меры, но оба преследуют цель помочь предприятиям народно-художественного промысла реализовывать проекты, направленные на развитие внутреннего туризма и сохранение традиций.Так, благодаря нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство" почти 60 миллиардов рублей льготных кредитов в 2023 году получили представители малого и среднего бизнеса, работающие в сфере туризма. И это помимо грантов на развитие. Грантовая поддержка предусмотрена и по программе нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства", которая позволяет создавать в регионах новые рабочие места в этой отрасли. Гранты на развитие выделяют и предприятиям, получившим статус социальных. Подать заявку на получение различных видов поддержки и помощи можно в центрах "Мой бизнес" и на цифровой платформе МСП.РФ.Кроме того, предпринимателей, занятых в нише народных промыслов поддерживает и крупный бизнес. Например, благодаря программе по развитию социального предпринимательства "Начни свое дело", организованной компанией ОМК, родились такие проекты в области народного творчества как: "Лозоплетение" (Юрий Калганов, Благовещенск, Республика Башкортостан), Ремесленная мастерская по изготовлению изделий из натуральной кожи Dream Ship (Алена и Алексей Лысовы, Благовещенск), сувенирная мастерская и лавка "КОТЭ" (Ксения Грачева, Чусовой, Пермский край), мерч города Чусового "Чуси-Пуси" (Ольга Бобовская, Чусовой), "Лоскутное шитье по-новому" (Наталья Седова, Выкса, Нижегородская область), "Ватная сказка от IrPri. Возрождение традиций" (Ирина Приказнова, Выкса) и многие другие.Программа по развитию социального предпринимательства "Начни свое дело" поддерживает грантами и обучает начинающих и действующих предпринимателей из Нижегородской и Челябинской областей, Республики Башкортостан, Пермского края.Всего за время существования проекта более 300 предпринимателей получили поддержку своих бизнес-идей. Проект "Начни свое дело" был представлен на Национальной премии "Наш вклад", а компания ОМК стала обладателем статуса "Партнер национальных проектов России". Национальная премия "Наш вклад" – первая в России премии, которая оценивает вклад бизнеса и НКО в достижение национальных целей и реализацию национальных проектов.Оренбургский пуховый платок: "эндемик", нуждающийся в спасенииКто бы мог подумать, что такой яркий символ русского национального декоративно-прикладного искусства, как оренбургский пуховый платок, находится на грани вымирания. Спасти этот уникальный промысел взялись представители ИТ-сферы Николай Захаров и Андрей Уваров. Правда, изначально цель у них была другая: создать интернет-магазин для продаж онлайн. На пуховые платки оренбургские разработчики обратили внимание именно как на местный бренд, пользующийся заслуженной славой. Чем больше вникали в тонкости старинного ремесла, тем больше погружались уже совсем в другую историю – создание собственного производства пуховых платков и сохранение традиций уникального промысла."Когда в 2010-х годах мы пробовали запустить производство, оказалось, что пух оренбургской козы – это наша местная порода – уже почти не используют для вязания платков. И надобилось несколько лет, чтобы вернуть его в работу. Дело в том, что он короче, и перебирать и прясти из него пряжу тяжелее. При этом пух сильно отличается от пуха других коз по тепловым свойствам, мягкости и шелковистости. И в изделии он выглядит иначе: длинный пух в процессе носки поднимается и распушается настолько, что узора уже и не видно. А на оренбургском платке за счет того, что пух короткий и сильно не распушается, всегда видна его ажурная красота. Именно из-за этого он так и прославился в свое время", – рассказал РИА Новости Андрей Уваров.Производство наладили в 100 километрах от Оренбурга – в поселке Саракташ, объединив искусниц пухового дела со всего Саракташского и других районов области. Дело в том, что после закрытия в 1995 году "Комбината оренбургских платков" промысел, можно сказать, ушел в подполье. Мастерицы, обладающие его секретами, – преимущественно пожилые женщины, сами вязали и сами продавали платки на обочинах дорог или на местных рынках, зачастую отдавая товар, в который вложено так много труда, за бесценок.Сейчас компания объединяет более 200 вязальщиц, более 100 прядильщиц, сучильщиц и других мастеров пухового дела. Большинство из них – надомницы. Даже мастерицы глухих деревень в несколько домов регулярно получают заказы и стабильный достойный заработок."Мы разбили производство на этапы, и люди сами выбирают, что им больше нравится – прясть или вязать, в чем больше сноровки. Работа налажена так: в феврале и марте мы ездим по подворьям, где еще разводят оренбургскую козу, – собираем пух в пределах тонны. Потом на предприятии стираем его, готовим к прядению. Далее прядильщицы делают готовую нитку, а вязальщицы – вяжут. Для сохранения оренбургского платка важны три составляющие: пух местной козы, традиционные узоры и мастера, на которых и держится ремесло. Чьи секреты передаются из поколения в поколение", – подчеркнул собеседник агентства.Ассортимент продукции широкий: платки, шали, палантины, ажурные паутинки и различные пуховые аксессуары. Многие изделия – авторские, ведь у вязальщиц экстра-класса свой особый почерк.По словам Андрея Уварова, несмотря на усилия, направленные на сохранение оренбургского пуховязания, будущее промысла все же вызывает тревогу: сегодняшнюю молодежь, привыкшую к гаджетам и высоким скоростям, сложно по-настоящему увлечь старинным ремеслом, которое требует усидчивости и долгой кропотливой работы. Но создатели компании не сдаются и многое делают для популяризации оренбургского пухового платка. Большую поддержку социальному предприятию оказывает региональный центр "Мой бизнес". А еще компания участвует в проекте "Промышленный туризм", организуя экскурсии по запросу – по выходным, для групп не более 12 человек."Нередко эти встречи инициирует сам центр "Мой бизнес", направляя к нам заинтересованных людей, в том числе и предпринимателей, готовых сотрудничать с нами. Пользу приносят и мероприятия, которые проходят на площадке центра", – подытожил предприниматель.Якутские ножи-работяги: сохранение традиций и научный подходЧетыре кузнеца из Якутии тоже ратуют за сохранение народных традиций: они объединились, чтобы продвигать кузнечное ремесло народа саха и обучать ему молодежь. Их якутские ножи, выкованные по геометрии предков, сегодня известны далеко за пределами республики."Наши ножи – конкретные работяги. Ведь что такое Саха? Это тайга, лесостепь. А основные наши занятия с древних времен – скотоводство, охота, рыболовство. И нож якутский, можно сказать, характеризует нас как народ. Он универсален: и охотнику – помощник, и рыбаку, и геологу, и туристу. С таким нигде не пропадешь. Как старики говорят, в тайге лучше остаться без ружья, чем без ножа. Он удобен в работе с деревом, с кожей, да и на кухне куда лучше штампованного. Бывает, взял человек для себя, а жена попробовала – я, говорит, себе его заберу, для готовки, он мне нравится!" - поделился с РИА Новости один из кузнецов Владимир Калачев.Когда-то он работал мастером в ювелирной компании – обрамлял серебром рукояти ножей и ножны. Красивые, декоративные – на дорогие подарки. И однажды загорелся желанием делать настоящие якутские ножи."Наши предки делали или заказывали у кузнеца нож под себя, под свою руку и конкретное дело. Да и сейчас так же. Скажем, начал охотник сперва на утку ходить, потом на мелкую дичь, а потом уже до крупной дорос – до оленей, лосей и медведей. Чтобы такого крупного зверя освежевать, другая длина клинка нужна. А главное, нож нужен надежный, острый. За все ножи мира говорить не буду, но геометрия якутского ножа не менялась веками. Разве что внешний вид немного изменился уже в XIX веке. Мы изучаем и старинные, и древние ножи. С архивами работаем, с музеями, с археологами – есть очень древние находки", – убежден кузнец.Вместе с ним изучением якутского ножа, сохранением традиции его изготовления занимаются единомышленники – однофамильцы Арсан и Сергей Семеновы, а также идейный вдохновитель сложившегося сообщества мастеров и один из основателей компании Алексей Климовский.В свое время он работал гидробиологом в Институте биологических проблем криолитозоны Якутского филиала СО РАН. А в 2018 году принял участие в экспедиции Института гуманитарных исследований в Амгинском улусе – в раскопках раннеякутского поселения кулун-атахской археологической культуры XIII-XIV веков. С тех пор молодого ученого захватил феномен якутского ножа. И если прежде кузнечное ремесло было его хобби, то после экспедиции Алексей занялся им всерьез, открыв собственную мастерскую.Сегодня вся четверка работает в одной кузнице. Сергей Семенов уже успел воспользоваться такими мерами поддержки регионального центра "Мой бизнес", как обучение, выделение средств на оборудование по соцконтракту и изготовление фирменных упаковок для ножей."В этом году я тоже буду подавать заявку на финансирование в рамках социального контракта. А в прошлом году благодаря центру "Мой бизнес" все мы приняли участие в крупнейшей профильной выставке "Клинок – традиции и современность" в Москве", – поделился Владимир.Работа по поддержке промыслов народов России, внутреннего туризма и предпринимателей этих сфер ведется сегодня по всей стране.Чтобы заниматься бизнесом в нише производства товаров народно-художественного промысла, необходимо получить лицензию и разрешение на деятельность. В России уже не первый год идет реформа — проект по упрощению выдачи лицензий и разрешений. Ежегодно в стране оформляется порядка миллиона таких документов. А их наличие — обязательное условие для ведения многих видов предпринимательской деятельности. Еще недавно, чтобы получить лицензию или разрешение, бизнесу нужно было потратить много времени: собирать в бумажном виде документы, а потом лично предоставлять одну и ту же информацию в несколько ведомств. Теперь все данные можно получить на "Госуслугах". Количество документов, которые нужны для получения лицензий, уменьшилось в два раза, для разрешений — в 1,5 раза.

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