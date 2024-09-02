https://ria.ru/20240902/promvystavka-1969850447.html

Юные гости промвыставки в Москве примут участие в мастер-классах

Юные гости промвыставки в Москве примут участие в мастер-классах - РИА Новости, 02.09.2024

Юные гости промвыставки в Москве примут участие в мастер-классах

У столичных школьников и студентов с 3 по 7 сентября появится возможность принять участие в мастер-классах на тему робототехники, столярного мастерства, пайки и РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T09:13

2024-09-02T09:13

2024-09-02T09:13

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

общество

технологии

москва

экспоцентр

анатолий гарбузов

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МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. У столичных школьников и студентов с 3 по 7 сентября появится возможность принять участие в мастер-классах на тему робототехники, столярного мастерства, пайки и электросхемотехники в рамках выставки "Москва промышленная. Город будущего", которая проходит на полях форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030"; мероприятия пройдут в ЦВК "Экспоцентр", сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента нвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов."Особое внимание мы уделяем работе с детской аудиторией: организовываем экскурсии, выставки, выпускаем книги. Такие проекты помогают расширить кругозор ребят, познакомить их с работой высокотехнологичных производств и показать, как производятся товары, которыми они пользуются. Кроме этого, мероприятия позволяют детям примерить на себя роли рабочих промышленных предприятий и определиться с выбором будущей специальности", приводятся в сообщении слова главы ДИПП.Гарбузов напомнил, что в честь начала нового учебного года город решил в рамках выставки провести для школьников специальные обучающие мастер-классы по десяти разным направлениям.Так, на столярном мастер-классе школьники и студенты освоят технику работы на безопасных детских станках, лобзиками и прочими инструментами для худрезки оригинальных изделий из фанеры.Кроме того, в ходе техмастер-класса у юных гостей будет возможность познакомиться с принципами работы светодиодной ленты и электронной схемы. Также ребятам покажут, как паять микросхемы и запускать настоящий двигатель, рассказали в ДИПП.На занятиях по робототехники участники узнают о строении коллаборативных и антропоморфных роботов, принципах работы интеллектуального блока управления, датчиков и моторов, а также роботов, построенных из конструктора.Также гостям расскажут о создании и работе простых инженерных моделей."Территория будущего. Москва 2030" — это форум-фестиваль, который представит москвичам и гостям столицы главные инновации во всех сферах жизни города. Более чем на 30 площадках с 1 августа по 8 сентября проходят культурные, спортивные, образовательные и другие мероприятия, посвященные развитию одного из самых современных мегаполисов мира. Посетители форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" могут познакомиться с современными достижениями Москвы, а также увидеть своими глазами воплощение стратегии ее развития. И понять, каким будет город в 2030 году, напомнили в ДИПП.

https://ria.ru/20240901/tovary-1969728627.html

https://ria.ru/20240828/moskva-1968953077.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, технологии, москва, экспоцентр, анатолий гарбузов