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Юные гости промвыставки в Москве примут участие в мастер-классах - РИА Новости, 02.09.2024
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы - РИА Новости, 1920
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
09:13 02.09.2024
https://ria.ru/20240902/promvystavka-1969850447.html
Юные гости промвыставки в Москве примут участие в мастер-классах
Юные гости промвыставки в Москве примут участие в мастер-классах - РИА Новости, 02.09.2024
Юные гости промвыставки в Москве примут участие в мастер-классах
У столичных школьников и студентов с 3 по 7 сентября появится возможность принять участие в мастер-классах на тему робототехники, столярного мастерства, пайки и РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T09:13
2024-09-02T09:13
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
общество
технологии
москва
экспоцентр
анатолий гарбузов
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МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. У столичных школьников и студентов с 3 по 7 сентября появится возможность принять участие в мастер-классах на тему робототехники, столярного мастерства, пайки и электросхемотехники в рамках выставки "Москва промышленная. Город будущего", которая проходит на полях форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030"; мероприятия пройдут в ЦВК "Экспоцентр", сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента нвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов."Особое внимание мы уделяем работе с детской аудиторией: организовываем экскурсии, выставки, выпускаем книги. Такие проекты помогают расширить кругозор ребят, познакомить их с работой высокотехнологичных производств и показать, как производятся товары, которыми они пользуются. Кроме этого, мероприятия позволяют детям примерить на себя роли рабочих промышленных предприятий и определиться с выбором будущей специальности", приводятся в сообщении слова главы ДИПП.Гарбузов напомнил, что в честь начала нового учебного года город решил в рамках выставки провести для школьников специальные обучающие мастер-классы по десяти разным направлениям.Так, на столярном мастер-классе школьники и студенты освоят технику работы на безопасных детских станках, лобзиками и прочими инструментами для худрезки оригинальных изделий из фанеры.Кроме того, в ходе техмастер-класса у юных гостей будет возможность познакомиться с принципами работы светодиодной ленты и электронной схемы. Также ребятам покажут, как паять микросхемы и запускать настоящий двигатель, рассказали в ДИПП.На занятиях по робототехники участники узнают о строении коллаборативных и антропоморфных роботов, принципах работы интеллектуального блока управления, датчиков и моторов, а также роботов, построенных из конструктора.Также гостям расскажут о создании и работе простых инженерных моделей."Территория будущего. Москва 2030" — это форум-фестиваль, который представит москвичам и гостям столицы главные инновации во всех сферах жизни города. Более чем на 30 площадках с 1 августа по 8 сентября проходят культурные, спортивные, образовательные и другие мероприятия, посвященные развитию одного из самых современных мегаполисов мира. Посетители форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" могут познакомиться с современными достижениями Москвы, а также увидеть своими глазами воплощение стратегии ее развития. И понять, каким будет город в 2030 году, напомнили в ДИПП.
https://ria.ru/20240901/tovary-1969728627.html
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общество, технологии, москва, экспоцентр, анатолий гарбузов
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Общество, Технологии, Москва, Экспоцентр, Анатолий Гарбузов

Юные гости промвыставки в Москве примут участие в мастер-классах

© Фото предоставлено пресс-службой ДИППМастер-класс в рамках выставки "Москва промышленная. Город будущего"
Мастер-класс в рамках выставки Москва промышленная. Город будущего - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
© Фото предоставлено пресс-службой ДИПП
Мастер-класс в рамках выставки "Москва промышленная. Город будущего"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. У столичных школьников и студентов с 3 по 7 сентября появится возможность принять участие в мастер-классах на тему робототехники, столярного мастерства, пайки и электросхемотехники в рамках выставки "Москва промышленная. Город будущего", которая проходит на полях форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030"; мероприятия пройдут в ЦВК "Экспоцентр", сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента нвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов.
«
"Особое внимание мы уделяем работе с детской аудиторией: организовываем экскурсии, выставки, выпускаем книги. Такие проекты помогают расширить кругозор ребят, познакомить их с работой высокотехнологичных производств и показать, как производятся товары, которыми они пользуются. Кроме этого, мероприятия позволяют детям примерить на себя роли рабочих промышленных предприятий и определиться с выбором будущей специальности", приводятся в сообщении слова главы ДИПП.
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Столичные предприятия производят все необходимое для учебы школьников
Вчера, 09:45
Гарбузов напомнил, что в честь начала нового учебного года город решил в рамках выставки провести для школьников специальные обучающие мастер-классы по десяти разным направлениям.
Так, на столярном мастер-классе школьники и студенты освоят технику работы на безопасных детских станках, лобзиками и прочими инструментами для худрезки оригинальных изделий из фанеры.
Кроме того, в ходе техмастер-класса у юных гостей будет возможность познакомиться с принципами работы светодиодной ленты и электронной схемы. Также ребятам покажут, как паять микросхемы и запускать настоящий двигатель, рассказали в ДИПП.
На занятиях по робототехники участники узнают о строении коллаборативных и антропоморфных роботов, принципах работы интеллектуального блока управления, датчиков и моторов, а также роботов, построенных из конструктора.
Также гостям расскажут о создании и работе простых инженерных моделей.
"Территория будущего. Москва 2030" — это форум-фестиваль, который представит москвичам и гостям столицы главные инновации во всех сферах жизни города. Более чем на 30 площадках с 1 августа по 8 сентября проходят культурные, спортивные, образовательные и другие мероприятия, посвященные развитию одного из самых современных мегаполисов мира. Посетители форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" могут познакомиться с современными достижениями Москвы, а также увидеть своими глазами воплощение стратегии ее развития. И понять, каким будет город в 2030 году, напомнили в ДИПП.
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыОбществоТехнологииМоскваЭкспоцентрАнатолий Гарбузов
 
 
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