https://ria.ru/20240902/proizvodstvo-1969958638.html

Новое производство открылось на АО "ЗОК" в Курганской области

Новое производство открылось на АО "ЗОК" в Курганской области - РИА Новости, 02.09.2024

Новое производство открылось на АО "ЗОК" в Курганской области

Первого сентября на базе АО "ЗОК" в рамках первого этапа масштабной инвестиционной программы состоялась торжественная церемония открытия нового... РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T12:35

2024-09-02T12:35

2024-09-02T12:47

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МОСКВА, 2 сен - пресс-служба АО "ЗОК". Первого сентября на базе АО "ЗОК" в рамках первого этапа масштабной инвестиционной программы состоялась торжественная церемония открытия нового производственного комплекса. Первый этап предусматривал модернизацию действующего производства и строительство новых производственных площадей. В торжественной церемонии приняли участие губернатор Курганской области Вадим Шумков, председатель Совета директоров ГК "СМК" Александр Шамсутдинов и генеральный директор АО "ЗОК" Александр Лебедев. Нажатием символической кнопки Вадим Шумков, Александр Шамсутдинов и Александр Лебедев дали старт работе нового производственного комплекса. Общий объем инвестиций в проект составил порядка 1,5 миллиарда рублей. Создано около 500 новых рабочих мест. Выступая с приветственным словом, Вадим Шумков отметил: "В последнее время в Курганской области часто открываются новые предприятия, создаются новые производства и это здорово, как уже сказано: "Страна живет, пока работают заводы". А когда заводы появляются новые, с хорошей заработанной платой - это вдвойне хорошо. Здесь на предприятии уже трудоустроены 1200 человек. И мы сейчас уже обсуждаем новые проекты для того, чтобы в два этапа добавить еще 250 и еще 300 человек соответственно в течение ближайших нескольких лет. Разумеется, правительство региона при этом окажет полную финансовую и иную поддержку". Запуск такого высокотехнологичного производства – это значительный вклад в развитие промышленного и экономического потенциала региона, создание дополнительных высококвалифицированных рабочих мест. Не сбавляя набранный темп, в сентябре 2024 года предприятие приступает к реализации второго этапа инвестиционной программы – строительству еще одного комплекса по производству металлоконструкций. Это позволит продолжить процесс модернизации производственных процессов, внедрение новых технологий и увеличения выпуска металлоконструкций, востребованных во всех регионах страны. "Вы видите, как динамично развивается Курганская область под руководством Вадима Михайловича Шумкова. Нам необходимо соответствовать этому темпу, поэтому мы должны, как минимум, не отставать, а как максимум, двигаться с опережением. Мы это движение начали - сегодня реализован первый этап масштабной инвестиционной программы: введены новые мощности. Это очередной шаг по модернизации производства и открытию новых цехов на предприятии. В сентябре мы планируем начать реализацию второго этапа инвестиционной программы", – отметил председатель Совета директоров ГК "СМК" Александр Шамсутдинов. Перед запуском производственного комплекса почетным гостям рассказали об истории предприятия, текущих показателях и запланированных этапах масштабной инвестиционной программы, направленной на строительство новых производств. Почетным гостям представили выставочную экспозицию продукции АО "ЗОК" - металлоконструкции, которые являются частью таких проектов, как ГМК "Удокан", "Арктик СПГ-2", "Московский НПЗ", "Амурский ГПЗ", ЖК "Бадаевский. Открытие на АО "ЗОК" нового производства позволит увеличить объем изготавливаемой продукции. Успешной реализацией масштабного инвестпроекта АО "ЗОК" подтвердило статус системообразующего предприятия. Сегодня продукция АО "ЗОК" имеет значение для нефте- и газохимической, химической, горнодобывающей, энергетической отраслей. Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации. Заявка на размещение пресс-релиза.

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

пресс-релизы