https://ria.ru/20240902/proekty-1970034283.html

Руденя ознакомился с проектами учащихся Тверского технологического колледжа

Руденя ознакомился с проектами учащихся Тверского технологического колледжа - РИА Новости, 02.09.2024

Руденя ознакомился с проектами учащихся Тверского технологического колледжа

Тверской технологический колледж принял в новом учебном году свыше 400 первокурсников, губернатор Тверской области Игорь Руденя ознакомился с проектами... РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T16:33

2024-09-02T16:33

2024-09-02T16:33

тверская область

тверь

игорь руденя

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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Тверской технологический колледж принял в новом учебном году свыше 400 первокурсников, губернатор Тверской области Игорь Руденя ознакомился с проектами студентов, сообщает пресс-служба регионального правительства. В торжественном мероприятии в колледже принял участие губернатор Тверской области Игорь Руденя. Он отметил, что в этом году у колледжа юбилейная дата – 80 лет со дня основания. С самого начала своей работы, в военные и послевоенные годы, учебное заведение готовило высококвалифицированных специалистов, которые были нужны стране. "Сегодня стоит ключевой вопрос, как дальше будет жить страна, какая будет промышленность, какие будут трудовые ресурсы. Я очень рад, что вы не оставили свою Родину, остались в своем родном городе. Хочу пожелать, чтобы мы все вместе строили нашу страну, укрепляли ее экономическую мощь, и чтобы той профессии, которую вы выбрали, вы посвятили всю свою жизнь", – приводит пресс-служба слова Рудени. Отмечается, что в этом году по итогам приемной кампании в колледже зафиксирован большой конкурс: к примеру, по направлению "Строительство" на место претендовали четыре человека, "Архитектура" – три, "Дизайн" – шесть человек на место. Всего в колледже обучается 1261 студент. В новом учебном году учреждение открыло двери более чем для 400 человек – это на целую группу больше, чем в прошлом году. Среди первокурсников есть ребята – представители профессиональных династий, чьи родители тоже в своё время учились в Тверском технологическом колледже. В их числе – Анна Баранова. В настоящее время в Тверском технологическом колледже готовят специалистов по следующим направлениям: строительство и эксплуатация зданий и сооружений; эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома; техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования; дизайн; реклама; документационное обеспечение управления и архивоведение. Кроме того, в этом году состоялся первый выпуск по специальности "Архитектура". Тверской технологический колледж – единственный в регионе с таким профилем. В 2024 году учреждение вошло в топ-50 лучших строительных ссузов России. Студенты колледжа демонстрируют высокое профессиональное мастерство, занимая первые и призовые места на региональных чемпионатах. В материале уточняется, что подготовка высококвалифицированных кадров, востребованных в экономике Верхневолжья, – одно из приоритетных направлений, реализуемых Тверским технологическим колледжем. В частности, он участвует в федеральном проекте "Профессионалитет" госпрограммы РФ "Развитие образования" – в 2025 году здесь будет создан образовательно-производственный кластер по отрасли "Строительство". Руденя ознакомился с проектами учащихся, а также осмотрел кабинеты и мастерские колледжа, пообщался с будущими строителями, архитекторами, дизайнерами. Ребята рассказали о своих интересах, первых достижениях в профессии. Например, одна из учащихся поделилась, что уже получила опыт оформления детского сада в Твери. В новом учебном году в Верхневолжье приняли первокурсников 58 колледжей и их филиалов. Интерес молодого поколения к среднему профессиональному образованию в регионе растет: так, в этом году в учреждения СПО поступили 66,7% выпускников девятых классов, что на 4,2% выше показателя 2023 года.

https://ria.ru/20240902/rudenya-1970016255.html

https://ria.ru/20240829/rudenya-1969312719.html

https://ria.ru/20240829/pervoklassniki-1969292792.html

тверь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

тверь, игорь руденя