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Руденя ознакомился с проектами учащихся Тверского технологического колледжа - РИА Новости, 02.09.2024
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Иллюстрация - Тверская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тверская область
 
16:33 02.09.2024
https://ria.ru/20240902/proekty-1970034283.html
Руденя ознакомился с проектами учащихся Тверского технологического колледжа
Руденя ознакомился с проектами учащихся Тверского технологического колледжа - РИА Новости, 02.09.2024
Руденя ознакомился с проектами учащихся Тверского технологического колледжа
Тверской технологический колледж принял в новом учебном году свыше 400 первокурсников, губернатор Тверской области Игорь Руденя ознакомился с проектами... РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T16:33
2024-09-02T16:33
тверская область
тверь
игорь руденя
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Тверской технологический колледж принял в новом учебном году свыше 400 первокурсников, губернатор Тверской области Игорь Руденя ознакомился с проектами студентов, сообщает пресс-служба регионального правительства. В торжественном мероприятии в колледже принял участие губернатор Тверской области Игорь Руденя. Он отметил, что в этом году у колледжа юбилейная дата – 80 лет со дня основания. С самого начала своей работы, в военные и послевоенные годы, учебное заведение готовило высококвалифицированных специалистов, которые были нужны стране. "Сегодня стоит ключевой вопрос, как дальше будет жить страна, какая будет промышленность, какие будут трудовые ресурсы. Я очень рад, что вы не оставили свою Родину, остались в своем родном городе. Хочу пожелать, чтобы мы все вместе строили нашу страну, укрепляли ее экономическую мощь, и чтобы той профессии, которую вы выбрали, вы посвятили всю свою жизнь", – приводит пресс-служба слова Рудени. Отмечается, что в этом году по итогам приемной кампании в колледже зафиксирован большой конкурс: к примеру, по направлению "Строительство" на место претендовали четыре человека, "Архитектура" – три, "Дизайн" – шесть человек на место. Всего в колледже обучается 1261 студент. В новом учебном году учреждение открыло двери более чем для 400 человек – это на целую группу больше, чем в прошлом году. Среди первокурсников есть ребята – представители профессиональных династий, чьи родители тоже в своё время учились в Тверском технологическом колледже. В их числе – Анна Баранова. В настоящее время в Тверском технологическом колледже готовят специалистов по следующим направлениям: строительство и эксплуатация зданий и сооружений; эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома; техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования; дизайн; реклама; документационное обеспечение управления и архивоведение. Кроме того, в этом году состоялся первый выпуск по специальности "Архитектура". Тверской технологический колледж – единственный в регионе с таким профилем. В 2024 году учреждение вошло в топ-50 лучших строительных ссузов России. Студенты колледжа демонстрируют высокое профессиональное мастерство, занимая первые и призовые места на региональных чемпионатах. В материале уточняется, что подготовка высококвалифицированных кадров, востребованных в экономике Верхневолжья, – одно из приоритетных направлений, реализуемых Тверским технологическим колледжем. В частности, он участвует в федеральном проекте "Профессионалитет" госпрограммы РФ "Развитие образования" – в 2025 году здесь будет создан образовательно-производственный кластер по отрасли "Строительство". Руденя ознакомился с проектами учащихся, а также осмотрел кабинеты и мастерские колледжа, пообщался с будущими строителями, архитекторами, дизайнерами. Ребята рассказали о своих интересах, первых достижениях в профессии. Например, одна из учащихся поделилась, что уже получила опыт оформления детского сада в Твери. В новом учебном году в Верхневолжье приняли первокурсников 58 колледжей и их филиалов. Интерес молодого поколения к среднему профессиональному образованию в регионе растет: так, в этом году в учреждения СПО поступили 66,7% выпускников девятых классов, что на 4,2% выше показателя 2023 года.
https://ria.ru/20240902/rudenya-1970016255.html
https://ria.ru/20240829/rudenya-1969312719.html
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тверь, игорь руденя
Тверская область, Тверь, Игорь Руденя

Руденя ознакомился с проектами учащихся Тверского технологического колледжа

© Фото : правительство Тверской областиГубернатор Тверской области Игорь Руденя ознакомился с проектами учащихся Тверского технологического колледжа
Губернатор Тверской области Игорь Руденя ознакомился с проектами учащихся Тверского технологического колледжа - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
© Фото : правительство Тверской области
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Тверской технологический колледж принял в новом учебном году свыше 400 первокурсников, губернатор Тверской области Игорь Руденя ознакомился с проектами студентов, сообщает пресс-служба регионального правительства.
В торжественном мероприятии в колледже принял участие губернатор Тверской области Игорь Руденя. Он отметил, что в этом году у колледжа юбилейная дата – 80 лет со дня основания. С самого начала своей работы, в военные и послевоенные годы, учебное заведение готовило высококвалифицированных специалистов, которые были нужны стране.
Губернатор Тверской области Игорь Руденя поздравил с Днем знаний учеников средней школы № 52 - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
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Вчера, 15:53
"Сегодня стоит ключевой вопрос, как дальше будет жить страна, какая будет промышленность, какие будут трудовые ресурсы. Я очень рад, что вы не оставили свою Родину, остались в своем родном городе. Хочу пожелать, чтобы мы все вместе строили нашу страну, укрепляли ее экономическую мощь, и чтобы той профессии, которую вы выбрали, вы посвятили всю свою жизнь", – приводит пресс-служба слова Рудени.
Отмечается, что в этом году по итогам приемной кампании в колледже зафиксирован большой конкурс: к примеру, по направлению "Строительство" на место претендовали четыре человека, "Архитектура" – три, "Дизайн" – шесть человек на место. Всего в колледже обучается 1261 студент. В новом учебном году учреждение открыло двери более чем для 400 человек – это на целую группу больше, чем в прошлом году.
Среди первокурсников есть ребята – представители профессиональных династий, чьи родители тоже в своё время учились в Тверском технологическом колледже. В их числе – Анна Баранова.
В настоящее время в Тверском технологическом колледже готовят специалистов по следующим направлениям: строительство и эксплуатация зданий и сооружений; эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома; техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования; дизайн; реклама; документационное обеспечение управления и архивоведение. Кроме того, в этом году состоялся первый выпуск по специальности "Архитектура". Тверской технологический колледж – единственный в регионе с таким профилем.
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29 августа, 18:53
В 2024 году учреждение вошло в топ-50 лучших строительных ссузов России. Студенты колледжа демонстрируют высокое профессиональное мастерство, занимая первые и призовые места на региональных чемпионатах.
В материале уточняется, что подготовка высококвалифицированных кадров, востребованных в экономике Верхневолжья, – одно из приоритетных направлений, реализуемых Тверским технологическим колледжем. В частности, он участвует в федеральном проекте "Профессионалитет" госпрограммы РФ "Развитие образования" – в 2025 году здесь будет создан образовательно-производственный кластер по отрасли "Строительство".
Руденя ознакомился с проектами учащихся, а также осмотрел кабинеты и мастерские колледжа, пообщался с будущими строителями, архитекторами, дизайнерами. Ребята рассказали о своих интересах, первых достижениях в профессии. Например, одна из учащихся поделилась, что уже получила опыт оформления детского сада в Твери.
В новом учебном году в Верхневолжье приняли первокурсников 58 колледжей и их филиалов. Интерес молодого поколения к среднему профессиональному образованию в регионе растет: так, в этом году в учреждения СПО поступили 66,7% выпускников девятых классов, что на 4,2% выше показателя 2023 года.
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Тверская областьТверьИгорь Руденя
 
 
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