https://ria.ru/20240902/prigovor-1970070490.html

Один из фигурантов дела о попытке теракта в Шереметьево обжаловал приговор

Один из фигурантов дела о попытке теракта в Шереметьево обжаловал приговор - РИА Новости, 02.09.2024

Один из фигурантов дела о попытке теракта в Шереметьево обжаловал приговор

Фигурант дела о планировании теракта в московском аэропорту "Шереметьево" Михаил Дарий обжаловал свой приговор, сообщили РИА Новости в пресс-службе 2-го... РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T18:32

2024-09-02T18:32

2024-09-02T18:54

происшествия

шереметьево (аэропорт)

россия

москва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/15/1947390420_0:125:3196:1923_1920x0_80_0_0_4682bdc0317ba4c45ff8cac4093801c0.jpg

МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Фигурант дела о планировании теракта в московском аэропорту "Шереметьево" Михаил Дарий обжаловал свой приговор, сообщили РИА Новости в пресс-службе 2-го Западного окружного военного суда."Дарий подал жалобу",- сказала собеседница агентства.Михаила Дария и Илью Ковылкова приговорили к 22 и 15 годам колонии соответственно. Ковылков жалобу на приговор пока не подавал.Гособвинение в ходе прений сторон просило 28 лет колонии Дарию и 21 год Ковылкову.По данным следствия, обвиняемые планировали подорвать топливные резервуары на центральной заправочной станции в аэропорту "Шереметьево" с целью дестабилизации обстановки в стране, также они занимались пропагандой терроризма Telegram-канале. Следствие установило, что Ковылков и Дарий действовали по указаниям украинских спецслужб.Согласно картотеке суда, мужчинам вменяют подготовку к теракту (ст. 30 ч. 1 ст. 205 УК РФ), попытку незаконного изготовления взрывчатых веществ (ч. 3 ст. 30, ст. 223.1 УК РФ). Дарию также вменили публичные призывы к осуществлению террористической деятельности (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ) и участие в деятельности террористической организации (ч.2 ст. 205.5 УК РФ).

https://ria.ru/20240726/sheremetevo-1962127551.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, шереметьево (аэропорт), россия, москва