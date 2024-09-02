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Один из фигурантов дела о попытке теракта в Шереметьево обжаловал приговор - РИА Новости, 02.09.2024
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18:32 02.09.2024 (обновлено: 18:54 02.09.2024)
https://ria.ru/20240902/prigovor-1970070490.html
Один из фигурантов дела о попытке теракта в Шереметьево обжаловал приговор
Один из фигурантов дела о попытке теракта в Шереметьево обжаловал приговор - РИА Новости, 02.09.2024
Один из фигурантов дела о попытке теракта в Шереметьево обжаловал приговор
Фигурант дела о планировании теракта в московском аэропорту "Шереметьево" Михаил Дарий обжаловал свой приговор, сообщили РИА Новости в пресс-службе 2-го... РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T18:32
2024-09-02T18:54
происшествия
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Фигурант дела о планировании теракта в московском аэропорту "Шереметьево" Михаил Дарий обжаловал свой приговор, сообщили РИА Новости в пресс-службе 2-го Западного окружного военного суда."Дарий подал жалобу",- сказала собеседница агентства.Михаила Дария и Илью Ковылкова приговорили к 22 и 15 годам колонии соответственно. Ковылков жалобу на приговор пока не подавал.Гособвинение в ходе прений сторон просило 28 лет колонии Дарию и 21 год Ковылкову.По данным следствия, обвиняемые планировали подорвать топливные резервуары на центральной заправочной станции в аэропорту "Шереметьево" с целью дестабилизации обстановки в стране, также они занимались пропагандой терроризма Telegram-канале. Следствие установило, что Ковылков и Дарий действовали по указаниям украинских спецслужб.Согласно картотеке суда, мужчинам вменяют подготовку к теракту (ст. 30 ч. 1 ст. 205 УК РФ), попытку незаконного изготовления взрывчатых веществ (ч. 3 ст. 30, ст. 223.1 УК РФ). Дарию также вменили публичные призывы к осуществлению террористической деятельности (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ) и участие в деятельности террористической организации (ч.2 ст. 205.5 УК РФ).
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происшествия, шереметьево (аэропорт), россия, москва
Происшествия, Шереметьево (аэропорт), Россия, Москва
Один из фигурантов дела о попытке теракта в Шереметьево обжаловал приговор

Один из фигурантов дела о планировании теракта в Шереметьево обжаловал приговор

© РИА Новости / Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкПассажиры в аэропорту Шереметьево
Пассажиры в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Пассажиры в аэропорту Шереметьево. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Фигурант дела о планировании теракта в московском аэропорту "Шереметьево" Михаил Дарий обжаловал свой приговор, сообщили РИА Новости в пресс-службе 2-го Западного окружного военного суда.
«
"Дарий подал жалобу",- сказала собеседница агентства.
Михаила Дария и Илью Ковылкова приговорили к 22 и 15 годам колонии соответственно. Ковылков жалобу на приговор пока не подавал.
Гособвинение в ходе прений сторон просило 28 лет колонии Дарию и 21 год Ковылкову.
По данным следствия, обвиняемые планировали подорвать топливные резервуары на центральной заправочной станции в аэропорту "Шереметьево" с целью дестабилизации обстановки в стране, также они занимались пропагандой терроризма Telegram-канале. Следствие установило, что Ковылков и Дарий действовали по указаниям украинских спецслужб.
Согласно картотеке суда, мужчинам вменяют подготовку к теракту (ст. 30 ч. 1 ст. 205 УК РФ), попытку незаконного изготовления взрывчатых веществ (ч. 3 ст. 30, ст. 223.1 УК РФ). Дарию также вменили публичные призывы к осуществлению террористической деятельности (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ) и участие в деятельности террористической организации (ч.2 ст. 205.5 УК РФ).
Люди в международном аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
Фигуранты дела о попытке теракта в Шереметьево получили до 22 лет колонии
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