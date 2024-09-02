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Правительство Шольца должно изменить свою политику, считают в ХДС - РИА Новости, 02.09.2024
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18:01 02.09.2024
https://ria.ru/20240902/pravitelstvo-1970063898.html
Правительство Шольца должно изменить свою политику, считают в ХДС
Правительство Шольца должно изменить свою политику, считают в ХДС - РИА Новости, 02.09.2024
Правительство Шольца должно изменить свою политику, считают в ХДС
После неудачных для правящей в Германии коалиции выборов в Тюрингии и Саксонии правительство канцлера Олафа Шольца должно, наконец, изменить собственную... РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T18:01
2024-09-02T18:01
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тюрингия
саксония
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олаф шольц
фридрих мерц
хдс/хсс
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. После неудачных для правящей в Германии коалиции выборов в Тюрингии и Саксонии правительство канцлера Олафа Шольца должно, наконец, изменить собственную политику, заявил в понедельник глава крупнейшей оппозиционной партии, Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц. ХДС занял первое место в Саксонии, получив 41 мандат из 120, и второе место в Тюрингии с 23 мандатами из 88, уступив лишь правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ). Социал-демократы (СДПГ) канцлера Олафа Шольца получили лишь 10 мест в парламенте Саксонии и 6 мест в Тюрингии. Что же до партнеров СДПГ по коалиции - "Зеленых" и свободных либералов (СвДП) - первые получили лишь 7 мандатов в Саксонии, и не прошли в парламент Тюрингии, а вторые вообще никуда не прошли. ""Светофор" (правящая коалиция - ред.) вчера потерпел жестокое фиаско. Канцлер явно удовлетворен результатом СДПГ в менее 10%. Я не знаю, что может еще красноречивее объяснить: федеральное правительство должно фундаментально исправить свою политику", - написал Мерц на своей странице в социальной сети Х. Глава ХДС также назвал результаты своей партии на прошедших выборах большим успехом.
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в мире, авто, тюрингия, саксония, германия, олаф шольц, фридрих мерц, хдс/хсс
В мире, Авто, Тюрингия, Саксония, Германия, Олаф Шольц, Фридрих Мерц, ХДС/ХСС
Правительство Шольца должно изменить свою политику, считают в ХДС

ХДС: после выборов в Саксонии правительство Шольца должно изменить политику

© AP Photo / Pool/Michael ProbstКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
© AP Photo / Pool/Michael Probst
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. После неудачных для правящей в Германии коалиции выборов в Тюрингии и Саксонии правительство канцлера Олафа Шольца должно, наконец, изменить собственную политику, заявил в понедельник глава крупнейшей оппозиционной партии, Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц.
ХДС занял первое место в Саксонии, получив 41 мандат из 120, и второе место в Тюрингии с 23 мандатами из 88, уступив лишь правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ). Социал-демократы (СДПГ) канцлера Олафа Шольца получили лишь 10 мест в парламенте Саксонии и 6 мест в Тюрингии. Что же до партнеров СДПГ по коалиции - "Зеленых" и свободных либералов (СвДП) - первые получили лишь 7 мандатов в Саксонии, и не прошли в парламент Тюрингии, а вторые вообще никуда не прошли.
«
""Светофор" (правящая коалиция - ред.) вчера потерпел жестокое фиаско. Канцлер явно удовлетворен результатом СДПГ в менее 10%. Я не знаю, что может еще красноречивее объяснить: федеральное правительство должно фундаментально исправить свою политику", - написал Мерц на своей странице в социальной сети Х.
Глава ХДС также назвал результаты своей партии на прошедших выборах большим успехом.
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
"Еще один удар". На Западе сообщили об унижении Шольца
Вчера, 05:33
 
В миреАвтоТюрингияСаксонияГерманияОлаф ШольцФридрих МерцХДС/ХСС
 
 
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