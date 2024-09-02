https://ria.ru/20240902/pravitelstvo-1970063898.html

Правительство Шольца должно изменить свою политику, считают в ХДС

Правительство Шольца должно изменить свою политику, считают в ХДС - РИА Новости, 02.09.2024

Правительство Шольца должно изменить свою политику, считают в ХДС

После неудачных для правящей в Германии коалиции выборов в Тюрингии и Саксонии правительство канцлера Олафа Шольца должно, наконец, изменить собственную... РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T18:01

2024-09-02T18:01

2024-09-02T18:01

в мире

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тюрингия

саксония

германия

олаф шольц

фридрих мерц

хдс/хсс

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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. После неудачных для правящей в Германии коалиции выборов в Тюрингии и Саксонии правительство канцлера Олафа Шольца должно, наконец, изменить собственную политику, заявил в понедельник глава крупнейшей оппозиционной партии, Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц. ХДС занял первое место в Саксонии, получив 41 мандат из 120, и второе место в Тюрингии с 23 мандатами из 88, уступив лишь правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ). Социал-демократы (СДПГ) канцлера Олафа Шольца получили лишь 10 мест в парламенте Саксонии и 6 мест в Тюрингии. Что же до партнеров СДПГ по коалиции - "Зеленых" и свободных либералов (СвДП) - первые получили лишь 7 мандатов в Саксонии, и не прошли в парламент Тюрингии, а вторые вообще никуда не прошли. ""Светофор" (правящая коалиция - ред.) вчера потерпел жестокое фиаско. Канцлер явно удовлетворен результатом СДПГ в менее 10%. Я не знаю, что может еще красноречивее объяснить: федеральное правительство должно фундаментально исправить свою политику", - написал Мерц на своей странице в социальной сети Х. Глава ХДС также назвал результаты своей партии на прошедших выборах большим успехом.

https://ria.ru/20240902/sholts-1969880250.html

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в мире, авто, тюрингия, саксония, германия, олаф шольц, фридрих мерц, хдс/хсс