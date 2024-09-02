https://ria.ru/20240902/pozhar-1970099644.html

В Энгельсском районе Саратовской области полностью ликвидировали пожар

В Энгельсском районе Саратовской области полностью ликвидировали пожар - РИА Новости, 02.09.2024

В Энгельсском районе Саратовской области полностью ликвидировали пожар

Пожар в Энгельсском районе Саратовской области полностью ликвидирован, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T21:30

2024-09-02T21:30

2024-09-02T21:30

происшествия

энгельсский район

саратовская область

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Пожар в Энгельсском районе Саратовской области полностью ликвидирован, сообщает пресс-служба МЧС России. Как уточнили журналистам в областном главке МЧС, у села Малая Тополевка Саратовской области горела сухая трава на площади 4 гектара, откуда огонь перекинулся на дом. Пожар от сухой травы в районе данного села повредил частный дом и надворные постройки, еще 11 домов удалось защитить от огня. "Сотрудники МЧС России полностью ликвидировали пожар в Энгельсском районе Саратовской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240902/pozhar-1969975525.html

энгельсский район

саратовская область

россия

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2024

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происшествия, энгельсский район, саратовская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)