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В Энгельсском районе Саратовской области полностью ликвидировали пожар
В Энгельсском районе Саратовской области полностью ликвидировали пожар - РИА Новости, 02.09.2024
В Энгельсском районе Саратовской области полностью ликвидировали пожар
Пожар в Энгельсском районе Саратовской области полностью ликвидирован, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T21:30
2024-09-02T21:30
2024-09-02T21:30
происшествия
энгельсский район
саратовская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Пожар в Энгельсском районе Саратовской области полностью ликвидирован, сообщает пресс-служба МЧС России. Как уточнили журналистам в областном главке МЧС, у села Малая Тополевка Саратовской области горела сухая трава на площади 4 гектара, откуда огонь перекинулся на дом. Пожар от сухой травы в районе данного села повредил частный дом и надворные постройки, еще 11 домов удалось защитить от огня. "Сотрудники МЧС России полностью ликвидировали пожар в Энгельсском районе Саратовской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240902/pozhar-1969975525.html
энгельсский район
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происшествия, энгельсский район, саратовская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Энгельсский район, Саратовская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Энгельсском районе Саратовской области полностью ликвидировали пожар
МЧС: в Энгельсском районе Саратовской области полностью ликвидировали пожар