https://ria.ru/20240902/pozhar-1970099312.html
В Ярославле ликвидировали открытое горение в жилом доме
В Ярославле ликвидировали открытое горение в жилом доме - РИА Новости, 02.09.2024
В Ярославле ликвидировали открытое горение в жилом доме
Открытое горение в Ярославле, где пожар произошел в расселенном жилом доме, ликвидировано, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T21:26
2024-09-02T21:26
2024-09-02T21:26
происшествия
ярославль
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Открытое горение в Ярославле, где пожар произошел в расселенном жилом доме, ликвидировано, сообщает пресс-служба МЧС России. Ранее сообщалось, что возгорание произошло в трехэтажном расселенном жилом доме, огонь распространился по второму и третьему этажам. Площадь пожара составляла 500 квадратных метров. "Открытое горение в Ярославле ликвидировано", - говорится в сообщении ведомства. По его данным, в тушении пожара были задействованы 45 человек и 14 единиц техники, пострадавших нет.
https://ria.ru/20240709/pozhar-1958630104.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ярославль, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Ярославль, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Ярославле ликвидировали открытое горение в жилом доме
В Ярославле ликвидировали открытое горение в расселенном жилом доме