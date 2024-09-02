https://ria.ru/20240902/pozhar-1970099312.html

В Ярославле ликвидировали открытое горение в жилом доме

В Ярославле ликвидировали открытое горение в жилом доме - РИА Новости, 02.09.2024

В Ярославле ликвидировали открытое горение в жилом доме

Открытое горение в Ярославле, где пожар произошел в расселенном жилом доме, ликвидировано, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T21:26

2024-09-02T21:26

2024-09-02T21:26

происшествия

ярославль

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Открытое горение в Ярославле, где пожар произошел в расселенном жилом доме, ликвидировано, сообщает пресс-служба МЧС России. Ранее сообщалось, что возгорание произошло в трехэтажном расселенном жилом доме, огонь распространился по второму и третьему этажам. Площадь пожара составляла 500 квадратных метров. "Открытое горение в Ярославле ликвидировано", - говорится в сообщении ведомства. По его данным, в тушении пожара были задействованы 45 человек и 14 единиц техники, пострадавших нет.

https://ria.ru/20240709/pozhar-1958630104.html

ярославль

россия

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, ярославль, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)