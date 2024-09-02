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В Ярославле локализовали пожар в расселенном жилом доме - РИА Новости, 02.09.2024
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21:04 02.09.2024
https://ria.ru/20240902/pozhar-1970096364.html
В Ярославле локализовали пожар в расселенном жилом доме
В Ярославле локализовали пожар в расселенном жилом доме - РИА Новости, 02.09.2024
В Ярославле локализовали пожар в расселенном жилом доме
В Ярославле пожар в расселенном жилом доме площадью 500 квадратных метров полностью локализован, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T21:04
2024-09-02T21:04
происшествия
россия
ярославль
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. В Ярославле пожар в расселенном жилом доме площадью 500 квадратных метров полностью локализован, сообщает пресс-служба МЧС России. "Пожарные МЧС России локализовали пожар на площади 500 квадратных метров", - говорится в сообщении. Ранее было известно, что возгорание произошло в трехэтажном расселенном жилом доме. К моменту прибытия спасательный подразделений, огонь распространился по второму и третьему этажам. Площадь пожара составляла 500 квадратных метров. Ведомство добавляло, что в тушении пожара были задействованы 45 человек и 14 единиц техники, пострадавших нет.
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происшествия, россия, ярославль, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Ярославль, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Ярославле локализовали пожар в расселенном жилом доме

В Ярославле локализовали пожар площадью 500 "квадратов" в расселенном жилом доме

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкСотрудник противопожарной службы МЧС России на месте пожара
Сотрудник противопожарной службы МЧС России на месте пожара - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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Сотрудник противопожарной службы МЧС России на месте пожара. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. В Ярославле пожар в расселенном жилом доме площадью 500 квадратных метров полностью локализован, сообщает пресс-служба МЧС России.
«
"Пожарные МЧС России локализовали пожар на площади 500 квадратных метров", - говорится в сообщении.
Ранее было известно, что возгорание произошло в трехэтажном расселенном жилом доме. К моменту прибытия спасательный подразделений, огонь распространился по второму и третьему этажам. Площадь пожара составляла 500 квадратных метров.
Ведомство добавляло, что в тушении пожара были задействованы 45 человек и 14 единиц техники, пострадавших нет.
Сотрудник противопожарной службы МЧС России на месте пожара - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
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ПроисшествияРоссияЯрославльМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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