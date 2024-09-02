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В Ярославле локализовали пожар в расселенном жилом доме

В Ярославле локализовали пожар в расселенном жилом доме - РИА Новости, 02.09.2024

В Ярославле локализовали пожар в расселенном жилом доме

В Ярославле пожар в расселенном жилом доме площадью 500 квадратных метров полностью локализован, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T21:04

2024-09-02T21:04

2024-09-02T21:04

происшествия

россия

ярославль

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. В Ярославле пожар в расселенном жилом доме площадью 500 квадратных метров полностью локализован, сообщает пресс-служба МЧС России. "Пожарные МЧС России локализовали пожар на площади 500 квадратных метров", - говорится в сообщении. Ранее было известно, что возгорание произошло в трехэтажном расселенном жилом доме. К моменту прибытия спасательный подразделений, огонь распространился по второму и третьему этажам. Площадь пожара составляла 500 квадратных метров. Ведомство добавляло, что в тушении пожара были задействованы 45 человек и 14 единиц техники, пострадавших нет.

https://ria.ru/20240709/pozhar-1958630104.html

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происшествия, россия, ярославль, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)