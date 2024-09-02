https://ria.ru/20240902/pozhar-1970087306.html

В Ярославле загорелся расселенный дом

В Ярославле загорелся расселенный дом - РИА Новости, 02.09.2024

В Ярославле загорелся расселенный дом

Трехэтажный расселенный жилой дом горит в центре Ярославля на площади 500 "квадратов", пострадавших нет, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T20:18

2024-09-02T20:18

2024-09-02T20:46

происшествия

ярославль

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Трехэтажный расселенный жилой дом горит в центре Ярославля на площади 500 "квадратов", пострадавших нет, сообщает пресс-служба МЧС России."Загорание произошло в трехэтажном расселенном жилом доме... К моменту прибытия пожарно-спасательных подразделений огонь распространился по второму, третьему этажам и кровле здания. Площадь пожара составляет 500 квадратных метров", - говорится в сообщении.Ведомство добавляет, что к тушению привлекается 45 человек и 14 единиц техники, пострадавших нет.

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ярославль

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происшествия, ярославль, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия