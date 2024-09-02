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В Ярославле загорелся расселенный дом - РИА Новости, 02.09.2024
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20:18 02.09.2024 (обновлено: 20:46 02.09.2024)
https://ria.ru/20240902/pozhar-1970087306.html
В Ярославле загорелся расселенный дом
В Ярославле загорелся расселенный дом - РИА Новости, 02.09.2024
В Ярославле загорелся расселенный дом
Трехэтажный расселенный жилой дом горит в центре Ярославля на площади 500 "квадратов", пострадавших нет, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T20:18
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происшествия
ярославль
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Трехэтажный расселенный жилой дом горит в центре Ярославля на площади 500 "квадратов", пострадавших нет, сообщает пресс-служба МЧС России."Загорание произошло в трехэтажном расселенном жилом доме... К моменту прибытия пожарно-спасательных подразделений огонь распространился по второму, третьему этажам и кровле здания. Площадь пожара составляет 500 квадратных метров", - говорится в сообщении.Ведомство добавляет, что к тушению привлекается 45 человек и 14 единиц техники, пострадавших нет.
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происшествия, ярославль, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
Происшествия, Ярославль, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
В Ярославле загорелся расселенный дом

В центре Ярославля горит трехэтажный расселенный жилой дом, пострадавших нет

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкСотрудники МЧС тушат пожар
Сотрудники МЧС тушат пожар - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Сотрудники МЧС тушат пожар. Архивное фото
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Трехэтажный расселенный жилой дом горит в центре Ярославля на площади 500 "квадратов", пострадавших нет, сообщает пресс-служба МЧС России.
«
"Загорание произошло в трехэтажном расселенном жилом доме... К моменту прибытия пожарно-спасательных подразделений огонь распространился по второму, третьему этажам и кровле здания. Площадь пожара составляет 500 квадратных метров", - говорится в сообщении.
Ведомство добавляет, что к тушению привлекается 45 человек и 14 единиц техники, пострадавших нет.
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