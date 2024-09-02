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Жителей сел близ Волгодонска попросили не выходить из домов из-за пожара - РИА Новости, 02.09.2024
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18:41 02.09.2024 (обновлено: 18:42 02.09.2024)
https://ria.ru/20240902/pozhar-1970071703.html
Жителей сел близ Волгодонска попросили не выходить из домов из-за пожара
Жителей сел близ Волгодонска попросили не выходить из домов из-за пожара - РИА Новости, 02.09.2024
Жителей сел близ Волгодонска попросили не выходить из домов из-за пожара
Жителям населенных пунктов в районе Волгодонска Ростовской области, где произошел ландшафтный пожар, следует закрыть окна и по возможности не выходить из... РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T18:41
2024-09-02T18:42
происшествия
волгодонск
ростовская область
волгодонской район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 сен - РИА Новости. Жителям населенных пунктов в районе Волгодонска Ростовской области, где произошел ландшафтный пожар, следует закрыть окна и по возможности не выходить из помещений из-за сильного задымления, сообщила глава администрации Волгодонского района Светлана Леонова в Telegram-канале. Ранее региональное МЧС сообщило, что в 15.00 поступило сообщение о пожаре в районе химзавода в городе Волгодонск. Горит трава на площади 350 квадратных метров. "Из-за возникшего ландшафтного пожара, образовалось высокая степень задымления воздуха в станице Романовской и близ лежащих населенных пунктов. Просьба плотно закрыть окна и двери и по возможности не выходить из помещений", - написала она. Над ликвидацией пожара задействованы все аварийно-спасательные службы, добавила она.
https://ria.ru/20240902/pozhar-1970068935.html
волгодонск
ростовская область
волгодонской район
россия
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происшествия, волгодонск, ростовская область, волгодонской район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
Происшествия, Волгодонск, Ростовская область, Волгодонской район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
Жителей сел близ Волгодонска попросили не выходить из домов из-за пожара

Жителей ростовских сел близ Волгодонска призвали не покидать дома из-за пожара

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной службы МЧС РФ
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Сотрудник пожарной службы МЧС РФ . Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 сен - РИА Новости. Жителям населенных пунктов в районе Волгодонска Ростовской области, где произошел ландшафтный пожар, следует закрыть окна и по возможности не выходить из помещений из-за сильного задымления, сообщила глава администрации Волгодонского района Светлана Леонова в Telegram-канале.
Ранее региональное МЧС сообщило, что в 15.00 поступило сообщение о пожаре в районе химзавода в городе Волгодонск. Горит трава на площади 350 квадратных метров.
"Из-за возникшего ландшафтного пожара, образовалось высокая степень задымления воздуха в станице Романовской и близ лежащих населенных пунктов. Просьба плотно закрыть окна и двери и по возможности не выходить из помещений", - написала она.
Над ликвидацией пожара задействованы все аварийно-спасательные службы, добавила она.
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ПроисшествияВолгодонскРостовская областьВолгодонской районМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Россия
 
 
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