https://ria.ru/20240902/pozhar-1970071703.html

Жителей сел близ Волгодонска попросили не выходить из домов из-за пожара

Жителей сел близ Волгодонска попросили не выходить из домов из-за пожара - РИА Новости, 02.09.2024

Жителей сел близ Волгодонска попросили не выходить из домов из-за пожара

Жителям населенных пунктов в районе Волгодонска Ростовской области, где произошел ландшафтный пожар, следует закрыть окна и по возможности не выходить из... РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T18:41

2024-09-02T18:41

2024-09-02T18:42

происшествия

волгодонск

ростовская область

волгодонской район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 сен - РИА Новости. Жителям населенных пунктов в районе Волгодонска Ростовской области, где произошел ландшафтный пожар, следует закрыть окна и по возможности не выходить из помещений из-за сильного задымления, сообщила глава администрации Волгодонского района Светлана Леонова в Telegram-канале. Ранее региональное МЧС сообщило, что в 15.00 поступило сообщение о пожаре в районе химзавода в городе Волгодонск. Горит трава на площади 350 квадратных метров. "Из-за возникшего ландшафтного пожара, образовалось высокая степень задымления воздуха в станице Романовской и близ лежащих населенных пунктов. Просьба плотно закрыть окна и двери и по возможности не выходить из помещений", - написала она. Над ликвидацией пожара задействованы все аварийно-спасательные службы, добавила она.

https://ria.ru/20240902/pozhar-1970068935.html

волгодонск

ростовская область

волгодонской район

россия

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происшествия, волгодонск, ростовская область, волгодонской район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия