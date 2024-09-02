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Пожар в Гоначхирском ущелье в Карачаево-Черкесии потушили - РИА Новости, 02.09.2024
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18:28 02.09.2024 (обновлено: 18:36 02.09.2024)
https://ria.ru/20240902/pozhar-1970069519.html
Пожар в Гоначхирском ущелье в Карачаево-Черкесии потушили
Пожар в Гоначхирском ущелье в Карачаево-Черкесии потушили - РИА Новости, 02.09.2024
Пожар в Гоначхирском ущелье в Карачаево-Черкесии потушили
Лесной пожар в Гоначхирском ущелье Карачаево-Черкесии полностью ликвидирован, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T18:28
2024-09-02T18:36
происшествия
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
природные пожары в россии
домбай
ка-32
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Лесной пожар в Гоначхирском ущелье Карачаево-Черкесии полностью ликвидирован, сообщает пресс-служба МЧС России."Сегодня на месте пожара работал вертолет МЧС России Ка-32, который выполнил 35 сбросов общим весом 175 тонн. Борт отработал локальные участки тления валежника в труднодоступной высокогорной местности. Кроме того, продолжала работу наземная группировка, которая применяла ранцевые огнетушители, бензопилы и шанцевые инструменты. Принятыми мерами пожар ликвидирован", - говорится в сообщении.Ранее сообщалось, что 24 августа пожар в Гоначхирском ущелье около Домбая, площадь которого составляла 263 гектара, был локализован. Порядка 220 человек и 54 единицы техники были задействованы в тушении пожара.
https://ria.ru/20240902/trava-1970054120.html
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происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), природные пожары в россии, домбай, ка-32
Происшествия, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Природные пожары в России, Домбай, Ка-32
Пожар в Гоначхирском ущелье в Карачаево-Черкесии потушили

МЧС: лесной пожар в Гоначхирском ущелье Карачаево-Черкесии полностью потушили

© МЧС России/TelegramТушение пожара в Гоначхирском ущелье в Карачаево-Черкесии
Тушение пожара в Гоначхирском ущелье в Карачаево-Черкесии - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
© МЧС России/Telegram
Тушение пожара в Гоначхирском ущелье в Карачаево-Черкесии
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Лесной пожар в Гоначхирском ущелье Карачаево-Черкесии полностью ликвидирован, сообщает пресс-служба МЧС России.
«
"Сегодня на месте пожара работал вертолет МЧС России Ка-32, который выполнил 35 сбросов общим весом 175 тонн. Борт отработал локальные участки тления валежника в труднодоступной высокогорной местности. Кроме того, продолжала работу наземная группировка, которая применяла ранцевые огнетушители, бензопилы и шанцевые инструменты. Принятыми мерами пожар ликвидирован", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что 24 августа пожар в Гоначхирском ущелье около Домбая, площадь которого составляла 263 гектара, был локализован. Порядка 220 человек и 54 единицы техники были задействованы в тушении пожара.
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ПроисшествияРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Природные пожары в РоссииДомбайКа-32
 
 
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