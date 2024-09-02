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Пожар в Гоначхирском ущелье в Карачаево-Черкесии потушили

Пожар в Гоначхирском ущелье в Карачаево-Черкесии потушили - РИА Новости, 02.09.2024

Пожар в Гоначхирском ущелье в Карачаево-Черкесии потушили

Лесной пожар в Гоначхирском ущелье Карачаево-Черкесии полностью ликвидирован, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T18:28

2024-09-02T18:28

2024-09-02T18:36

происшествия

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

природные пожары в россии

домбай

ка-32

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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Лесной пожар в Гоначхирском ущелье Карачаево-Черкесии полностью ликвидирован, сообщает пресс-служба МЧС России."Сегодня на месте пожара работал вертолет МЧС России Ка-32, который выполнил 35 сбросов общим весом 175 тонн. Борт отработал локальные участки тления валежника в труднодоступной высокогорной местности. Кроме того, продолжала работу наземная группировка, которая применяла ранцевые огнетушители, бензопилы и шанцевые инструменты. Принятыми мерами пожар ликвидирован", - говорится в сообщении.Ранее сообщалось, что 24 августа пожар в Гоначхирском ущелье около Домбая, площадь которого составляла 263 гектара, был локализован. Порядка 220 человек и 54 единицы техники были задействованы в тушении пожара.

https://ria.ru/20240902/trava-1970054120.html

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Наталья Макарова

происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), природные пожары в россии, домбай, ка-32