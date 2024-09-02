https://ria.ru/20240902/pozhar-1970068935.html

В Саратовской области пожар от сухой травы повредил частный дом

В Саратовской области пожар от сухой травы повредил частный дом - РИА Новости, 02.09.2024

В Саратовской области пожар от сухой травы повредил частный дом

Пожар от сухой травы в районе села Малая Тополевка Саратовской области повредил частный дом и надворные постройки, еще 11 домов удалось защитить от огня,... РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T18:27

2024-09-02T18:27

2024-09-02T19:22

происшествия

жилье

саратовская область

россия

энгельсский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1b/1968761980_29:0:847:460_1920x0_80_0_0_f2de6d802bc9c0db7f1a03ac2c517889.jpg

САРАТОВ, 2 сен - РИА Новости. Пожар от сухой травы в районе села Малая Тополевка Саратовской области повредил частный дом и надворные постройки, еще 11 домов удалось защитить от огня, сообщило МЧС РФ в Telegram-канале. "В Саратовской области пожарные МЧС России защитили от огня 11 жилых домов. В Энгельсском районе загорелась сухая растительность. Пламя перешло на окраину села Малая Тополевка. Огнем повреждены частный дом и надворные постройки. Открытое горение ликвидировано на 130 квадратных метрах. На месте работают 25 специалистов и 7 единиц техники МЧС России", - говорится в сообщении. Как уточнили журналистам в областном главке МЧС, у села Малая Тополевка горела сухая трава на площади 4 гектара, откуда огонь перекинулся на дом. "В Малой Тополевке было загорание одного частного дома и четырех сараев, в 18.25 (17.25 мск) пожар ликвидирован. Пострадавших нет", - сказали в пресс-службе главка.

https://ria.ru/20240423/trava-1941659919.html

саратовская область

россия

энгельсский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, жилье, саратовская область, россия, энгельсский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)