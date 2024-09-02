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В Саратовской области пожар от сухой травы повредил частный дом
В Саратовской области пожар от сухой травы повредил частный дом - РИА Новости, 02.09.2024
В Саратовской области пожар от сухой травы повредил частный дом
Пожар от сухой травы в районе села Малая Тополевка Саратовской области повредил частный дом и надворные постройки, еще 11 домов удалось защитить от огня,... РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T18:27
2024-09-02T18:27
2024-09-02T19:22
происшествия
жилье
саратовская область
россия
энгельсский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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САРАТОВ, 2 сен - РИА Новости. Пожар от сухой травы в районе села Малая Тополевка Саратовской области повредил частный дом и надворные постройки, еще 11 домов удалось защитить от огня, сообщило МЧС РФ в Telegram-канале. "В Саратовской области пожарные МЧС России защитили от огня 11 жилых домов. В Энгельсском районе загорелась сухая растительность. Пламя перешло на окраину села Малая Тополевка. Огнем повреждены частный дом и надворные постройки. Открытое горение ликвидировано на 130 квадратных метрах. На месте работают 25 специалистов и 7 единиц техники МЧС России", - говорится в сообщении. Как уточнили журналистам в областном главке МЧС, у села Малая Тополевка горела сухая трава на площади 4 гектара, откуда огонь перекинулся на дом. "В Малой Тополевке было загорание одного частного дома и четырех сараев, в 18.25 (17.25 мск) пожар ликвидирован. Пострадавших нет", - сказали в пресс-службе главка.
https://ria.ru/20240423/trava-1941659919.html
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происшествия, жилье, саратовская область, россия, энгельсский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Жилье, Саратовская область, Россия, Энгельсский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Саратовской области пожар от сухой травы повредил частный дом
МЧС: пожар в Саратовской области повредил частный дом и надворные постройки
САРАТОВ, 2 сен - РИА Новости. Пожар от сухой травы в районе села Малая Тополевка Саратовской области повредил частный дом и надворные постройки, еще 11 домов удалось защитить от огня, сообщило МЧС РФ в Telegram-канале.
"В Саратовской области пожарные МЧС России защитили от огня 11 жилых домов. В Энгельсском районе загорелась сухая растительность. Пламя перешло на окраину села Малая Тополевка. Огнем повреждены частный дом и надворные постройки. Открытое горение ликвидировано на 130 квадратных метрах. На месте работают 25 специалистов и 7 единиц техники МЧС России", - говорится в сообщении.
Как уточнили журналистам в областном главке МЧС, у села Малая Тополевка горела сухая трава на площади 4 гектара, откуда огонь перекинулся на дом.
"В Малой Тополевке было загорание одного частного дома и четырех сараев, в 18.25 (17.25 мск) пожар ликвидирован. Пострадавших нет", - сказали в пресс-службе главка.