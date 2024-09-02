https://ria.ru/20240902/pozhar-1969994412.html
Пожар в калининградской многоэтажке потушили
Пожар в калининградской многоэтажке потушили - РИА Новости, 02.09.2024
Пожар в калининградской многоэтажке потушили
Спасатели полностью ликвидировали пожар в многоэтажном доме в Калининграде, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ. РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T14:51
2024-09-02T14:51
2024-09-02T14:55
происшествия
калининград
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/02/1969952896_0:1:1280:721_1920x0_80_0_0_f3bf93406fac58f1d721a2f4c2aba0da.jpg
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Спасатели полностью ликвидировали пожар в многоэтажном доме в Калининграде, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.Ранее в пресс-службе регионального МЧС сообщили, что кровля многоэтажного дома горит в центре Калининграда. В МЧС РФ уточняли, что площадь возгорания составляет 200 "квадратов". По словам врио губернатора Алексея Беспрозванных, причиной пожара, предварительно, могло стать короткое замыкание. Пожар был локализован."Пожар в Калининграде полностью ликвидирован", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240902/trava-1969990921.html
калининград
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/02/1969952896_160:0:1121:721_1920x0_80_0_0_748185a05158d4ec1b61af98a78e98c9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, калининград, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Калининград, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Пожар в калининградской многоэтажке потушили
МЧС: пожар в многоэтажном жилом доме полностью ликвидирован