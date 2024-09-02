https://ria.ru/20240902/pozhar-1969994412.html

Пожар в калининградской многоэтажке потушили

Пожар в калининградской многоэтажке потушили - РИА Новости, 02.09.2024

Пожар в калининградской многоэтажке потушили

Спасатели полностью ликвидировали пожар в многоэтажном доме в Калининграде, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ. РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T14:51

2024-09-02T14:51

2024-09-02T14:55

происшествия

калининград

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Спасатели полностью ликвидировали пожар в многоэтажном доме в Калининграде, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.Ранее в пресс-службе регионального МЧС сообщили, что кровля многоэтажного дома горит в центре Калининграда. В МЧС РФ уточняли, что площадь возгорания составляет 200 "квадратов". По словам врио губернатора Алексея Беспрозванных, причиной пожара, предварительно, могло стать короткое замыкание. Пожар был локализован."Пожар в Калининграде полностью ликвидирован", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240902/trava-1969990921.html

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2024

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происшествия, калининград, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)