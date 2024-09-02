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Открытое горение в калининградской многоэтажке ликвидировали
Открытое горение в калининградской многоэтажке ликвидировали - РИА Новости, 02.09.2024
Открытое горение в калининградской многоэтажке ликвидировали
Открытое горение в многоэтажном доме в Калининграде ликвидировано, сообщается в Telegram-канале МЧС России. РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T14:38
2024-09-02T14:38
2024-09-02T14:38
происшествия
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россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Открытое горение в многоэтажном доме в Калининграде ликвидировано, сообщается в Telegram-канале МЧС России. Ранее в пресс-службе регионального МЧС сообщили, что кровля многоэтажного дома горит в центре Калининграда. В МЧС РФ уточняли, что площадь возгорания составляет 200 "квадратов". По словам врио губернатора Алексея Беспрозванных, причиной пожара, предварительно, могло стать короткое замыкание. "В Калининграде сотрудники МЧС России ликвидировали открытое горение", - говорится в сообщении.
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происшествия, калининград, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Калининград, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Открытое горение в калининградской многоэтажке ликвидировали
В Калининграде ликвидировали открытое горение в многоэтажном жилом доме