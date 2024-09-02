https://ria.ru/20240902/pozhar-1969990265.html

Открытое горение в калининградской многоэтажке ликвидировали

Открытое горение в калининградской многоэтажке ликвидировали - РИА Новости, 02.09.2024

Открытое горение в калининградской многоэтажке ликвидировали

Открытое горение в многоэтажном доме в Калининграде ликвидировано, сообщается в Telegram-канале МЧС России. РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T14:38

2024-09-02T14:38

2024-09-02T14:38

происшествия

калининград

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Открытое горение в многоэтажном доме в Калининграде ликвидировано, сообщается в Telegram-канале МЧС России. Ранее в пресс-службе регионального МЧС сообщили, что кровля многоэтажного дома горит в центре Калининграда. В МЧС РФ уточняли, что площадь возгорания составляет 200 "квадратов". По словам врио губернатора Алексея Беспрозванных, причиной пожара, предварительно, могло стать короткое замыкание. "В Калининграде сотрудники МЧС России ликвидировали открытое горение", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240902/pozhar-1969973135.html

калининград

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происшествия, калининград, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)