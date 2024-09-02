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Из-за природного пожара в ЛНР погибли два человека - РИА Новости, 02.09.2024
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13:47 02.09.2024 (обновлено: 14:16 02.09.2024)
https://ria.ru/20240902/pozhar-1969975525.html
Из-за природного пожара в ЛНР погибли два человека
Из-за природного пожара в ЛНР погибли два человека - РИА Новости, 02.09.2024
Из-за природного пожара в ЛНР погибли два человека
Два человека погибли, трое пострадали в поселке в ЛНР из-за загоревшейся сухой растительности на площади 300 гектаров, повреждены дома, эвакуированы 32... РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T13:47
2024-09-02T14:16
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россия
происшествия
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ЛУГАНСК, 2 сен – РИА Новости. Два человека погибли, трое пострадали в поселке в ЛНР из-за загоревшейся сухой растительности на площади 300 гектаров, повреждены дома, эвакуированы 32 человека, сообщает МЧС России в Telegram-канале."В поселке городского типа Боково-Платово загорелась сухая растительность на 300 га. Огонь повредил 41 частный дом, два барака, 86 построек, автомобиль. Спецтранспортом эвакуированы 32 жителя в пункт временного размещения. Пострадали три человека. К сожалению, двое погибли", - говорится в сообщении ведомства.
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луганская народная республика, россия, происшествия
Луганская Народная Республика, Россия, Происшествия
Из-за природного пожара в ЛНР погибли два человека

Из-за природного пожара в ЛНР погибли два человека, трое пострадали

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС России
Сотрудник МЧС России - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Сотрудник МЧС России. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 2 сен – РИА Новости. Два человека погибли, трое пострадали в поселке в ЛНР из-за загоревшейся сухой растительности на площади 300 гектаров, повреждены дома, эвакуированы 32 человека, сообщает МЧС России в Telegram-канале.
"В поселке городского типа Боково-Платово загорелась сухая растительность на 300 га. Огонь повредил 41 частный дом, два барака, 86 построек, автомобиль. Спецтранспортом эвакуированы 32 жителя в пункт временного размещения. Пострадали три человека. К сожалению, двое погибли", - говорится в сообщении ведомства.
Пожар в многоэтажном жилом здании в центре Калининграда - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
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