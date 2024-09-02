https://ria.ru/20240902/pozhar-1969975525.html

Из-за природного пожара в ЛНР погибли два человека

Из-за природного пожара в ЛНР погибли два человека - РИА Новости, 02.09.2024

Из-за природного пожара в ЛНР погибли два человека

Два человека погибли, трое пострадали в поселке в ЛНР из-за загоревшейся сухой растительности на площади 300 гектаров, повреждены дома, эвакуированы 32... РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T13:47

2024-09-02T13:47

2024-09-02T14:16

луганская народная республика

россия

происшествия

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ЛУГАНСК, 2 сен – РИА Новости. Два человека погибли, трое пострадали в поселке в ЛНР из-за загоревшейся сухой растительности на площади 300 гектаров, повреждены дома, эвакуированы 32 человека, сообщает МЧС России в Telegram-канале."В поселке городского типа Боково-Платово загорелась сухая растительность на 300 га. Огонь повредил 41 частный дом, два барака, 86 построек, автомобиль. Спецтранспортом эвакуированы 32 жителя в пункт временного размещения. Пострадали три человека. К сожалению, двое погибли", - говорится в сообщении ведомства.

https://ria.ru/20240902/pozhar-1969951899.html

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Варвара Скокшина

луганская народная республика, россия, происшествия