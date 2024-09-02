https://ria.ru/20240902/pozhar-1969973135.html

На Кубани локализовали пожар в ангаре с мусором

На Кубани локализовали пожар в ангаре с мусором - РИА Новости, 02.09.2024

На Кубани локализовали пожар в ангаре с мусором

Пожар в ангаре с мусором в анапском хуторе локализован на площади 400 квадратных метров, сообщили в пресс-службе ГУМЧС России по Краснодарскому краю. РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T13:34

2024-09-02T13:34

2024-09-02T13:34

происшествия

россия

краснодарский край

анапа

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/13/1903827136_0:69:3043:1781_1920x0_80_0_0_8712ad7fe6ffe94f18546bea2351355f.jpg

СОЧИ, 2 сен – РИА Новости. Пожар в ангаре с мусором в анапском хуторе локализован на площади 400 квадратных метров, сообщили в пресс-службе ГУМЧС России по Краснодарскому краю. Ранее в региональном главке МЧС информировали о возгорании ангара с мусором в хуторе Воскресенский. "МО (муниципальное образование - ред.) города Анапа, х. Воскресенский, в 11.47 локализация пожара на площади 400 кв м", - говорится в сообщении. К ликвидации пожара привлечены 40 спасателей, по предварительным данным, пострадавших и погибших нет.

https://ria.ru/20240902/pozhar-1969965616.html

россия

краснодарский край

анапа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, краснодарский край, анапа, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)