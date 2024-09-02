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На Кубани локализовали пожар в ангаре с мусором - РИА Новости, 02.09.2024
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13:34 02.09.2024
https://ria.ru/20240902/pozhar-1969973135.html
На Кубани локализовали пожар в ангаре с мусором
На Кубани локализовали пожар в ангаре с мусором - РИА Новости, 02.09.2024
На Кубани локализовали пожар в ангаре с мусором
Пожар в ангаре с мусором в анапском хуторе локализован на площади 400 квадратных метров, сообщили в пресс-службе ГУМЧС России по Краснодарскому краю. РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T13:34
2024-09-02T13:34
происшествия
россия
краснодарский край
анапа
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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СОЧИ, 2 сен – РИА Новости. Пожар в ангаре с мусором в анапском хуторе локализован на площади 400 квадратных метров, сообщили в пресс-службе ГУМЧС России по Краснодарскому краю. Ранее в региональном главке МЧС информировали о возгорании ангара с мусором в хуторе Воскресенский. "МО (муниципальное образование - ред.) города Анапа, х. Воскресенский, в 11.47 локализация пожара на площади 400 кв м", - говорится в сообщении. К ликвидации пожара привлечены 40 спасателей, по предварительным данным, пострадавших и погибших нет.
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россия
краснодарский край
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происшествия, россия, краснодарский край, анапа, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Краснодарский край, Анапа, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На Кубани локализовали пожар в ангаре с мусором

В Анапе локализовали пожар в ангаре с мусором на площади 400 квадратных метров

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной службы МЧС РФ
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Сотрудник пожарной службы МЧС РФ . Архивное фото
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СОЧИ, 2 сен – РИА Новости. Пожар в ангаре с мусором в анапском хуторе локализован на площади 400 квадратных метров, сообщили в пресс-службе ГУМЧС России по Краснодарскому краю.
Ранее в региональном главке МЧС информировали о возгорании ангара с мусором в хуторе Воскресенский.
"МО (муниципальное образование - ред.) города Анапа, х. Воскресенский, в 11.47 локализация пожара на площади 400 кв м", - говорится в сообщении.
К ликвидации пожара привлечены 40 спасателей, по предварительным данным, пострадавших и погибших нет.
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ПроисшествияРоссияКраснодарский крайАнапаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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