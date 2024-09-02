https://ria.ru/20240902/pozhar-1969973135.html
На Кубани локализовали пожар в ангаре с мусором
На Кубани локализовали пожар в ангаре с мусором - РИА Новости, 02.09.2024
На Кубани локализовали пожар в ангаре с мусором
Пожар в ангаре с мусором в анапском хуторе локализован на площади 400 квадратных метров, сообщили в пресс-службе ГУМЧС России по Краснодарскому краю. РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T13:34
2024-09-02T13:34
2024-09-02T13:34
происшествия
россия
краснодарский край
анапа
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/13/1903827136_0:69:3043:1781_1920x0_80_0_0_8712ad7fe6ffe94f18546bea2351355f.jpg
СОЧИ, 2 сен – РИА Новости. Пожар в ангаре с мусором в анапском хуторе локализован на площади 400 квадратных метров, сообщили в пресс-службе ГУМЧС России по Краснодарскому краю. Ранее в региональном главке МЧС информировали о возгорании ангара с мусором в хуторе Воскресенский. "МО (муниципальное образование - ред.) города Анапа, х. Воскресенский, в 11.47 локализация пожара на площади 400 кв м", - говорится в сообщении. К ликвидации пожара привлечены 40 спасателей, по предварительным данным, пострадавших и погибших нет.
https://ria.ru/20240902/pozhar-1969965616.html
россия
краснодарский край
анапа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/13/1903827136_312:0:3043:2048_1920x0_80_0_0_7400468f6dab8b574182ee74249bcb47.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, краснодарский край, анапа, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Краснодарский край, Анапа, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На Кубани локализовали пожар в ангаре с мусором
В Анапе локализовали пожар в ангаре с мусором на площади 400 квадратных метров