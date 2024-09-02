Рейтинг@Mail.ru
Площадь пожара в жилом доме в Калининграде составляет 200 квадратов - РИА Новости, 02.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:14 02.09.2024 (обновлено: 12:19 02.09.2024)
https://ria.ru/20240902/pozhar-1969951899.html
Площадь пожара в жилом доме в Калининграде составляет 200 квадратов
Площадь пожара в жилом доме в Калининграде составляет 200 квадратов - РИА Новости, 02.09.2024
Площадь пожара в жилом доме в Калининграде составляет 200 квадратов
Площадь пожара на кровле жилого дома в Калининграде составляет 200 "квадратов", сообщается в Telegram-канале МЧС России. РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T12:14
2024-09-02T12:19
происшествия
калининград
россия
калининградская область
алексей беспрозванных
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/02/1969952896_0:1:1280:721_1920x0_80_0_0_f3bf93406fac58f1d721a2f4c2aba0da.jpg
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Площадь пожара на кровле жилого дома в Калининграде составляет 200 "квадратов", сообщается в Telegram-канале МЧС России. Ранее в пресс-службе регионального МЧС сообщили, что кровля многоэтажного дома горит в центре Калининграда. Позднее отмечалось, что на место пожара выехал врио губернатора Калининградской области Алексей Беспрозванных. "На улице Эпроновской огонь охватил технический этаж на 200 квадратных метрах. На месте работают пожарно-спасательные подразделения", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240901/kapotnya-1969784306.html
калининград
россия
калининградская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/02/1969952896_160:0:1121:721_1920x0_80_0_0_748185a05158d4ec1b61af98a78e98c9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, калининград, россия, калининградская область, алексей беспрозванных, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Калининград, Россия, Калининградская область, Алексей Беспрозванных, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Площадь пожара в жилом доме в Калининграде составляет 200 квадратов

Площадь пожара на кровле в жилом доме в Калининграде составляет 200 квадратов

© РИА Новости / Анна ХинкусПожар в многоэтажном жилом здании в центре Калининграда
Пожар в многоэтажном жилом здании в центре Калининграда - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
© РИА Новости / Анна Хинкус
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Площадь пожара на кровле жилого дома в Калининграде составляет 200 "квадратов", сообщается в Telegram-канале МЧС России.
Ранее в пресс-службе регионального МЧС сообщили, что кровля многоэтажного дома горит в центре Калининграда. Позднее отмечалось, что на место пожара выехал врио губернатора Калининградской области Алексей Беспрозванных.
"На улице Эпроновской огонь охватил технический этаж на 200 квадратных метрах. На месте работают пожарно-спасательные подразделения", - говорится в сообщении.
Последствия сбитого беспилотника на НПЗ в Капотне - РИА Новости, 1920, 01.09.2024
Площадь пожара на территории НПЗ в Капотне составила около 40 квадратов
Вчера, 10:11
 
ПроисшествияКалининградРоссияКалининградская областьАлексей БеспрозванныхМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала