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Площадь пожара в жилом доме в Калининграде составляет 200 квадратов

Площадь пожара в жилом доме в Калининграде составляет 200 квадратов - РИА Новости, 02.09.2024

Площадь пожара в жилом доме в Калининграде составляет 200 квадратов

Площадь пожара на кровле жилого дома в Калининграде составляет 200 "квадратов", сообщается в Telegram-канале МЧС России. РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T12:14

2024-09-02T12:14

2024-09-02T12:19

происшествия

калининград

россия

калининградская область

алексей беспрозванных

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Площадь пожара на кровле жилого дома в Калининграде составляет 200 "квадратов", сообщается в Telegram-канале МЧС России. Ранее в пресс-службе регионального МЧС сообщили, что кровля многоэтажного дома горит в центре Калининграда. Позднее отмечалось, что на место пожара выехал врио губернатора Калининградской области Алексей Беспрозванных. "На улице Эпроновской огонь охватил технический этаж на 200 квадратных метрах. На месте работают пожарно-спасательные подразделения", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240901/kapotnya-1969784306.html

калининград

россия

калининградская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, калининград, россия, калининградская область, алексей беспрозванных, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)