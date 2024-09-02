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Площадь пожара в жилом доме в Калининграде составляет 200 квадратов
Площадь пожара в жилом доме в Калининграде составляет 200 квадратов - РИА Новости, 02.09.2024
Площадь пожара в жилом доме в Калининграде составляет 200 квадратов
Площадь пожара на кровле жилого дома в Калининграде составляет 200 "квадратов", сообщается в Telegram-канале МЧС России. РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T12:14
2024-09-02T12:14
2024-09-02T12:19
происшествия
калининград
россия
калининградская область
алексей беспрозванных
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Площадь пожара на кровле жилого дома в Калининграде составляет 200 "квадратов", сообщается в Telegram-канале МЧС России. Ранее в пресс-службе регионального МЧС сообщили, что кровля многоэтажного дома горит в центре Калининграда. Позднее отмечалось, что на место пожара выехал врио губернатора Калининградской области Алексей Беспрозванных. "На улице Эпроновской огонь охватил технический этаж на 200 квадратных метрах. На месте работают пожарно-спасательные подразделения", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, калининград, россия, калининградская область, алексей беспрозванных, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Калининград, Россия, Калининградская область, Алексей Беспрозванных, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Площадь пожара в жилом доме в Калининграде составляет 200 квадратов
Площадь пожара на кровле в жилом доме в Калининграде составляет 200 квадратов