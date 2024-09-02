https://ria.ru/20240902/pozhar-1969939638.html

В центре Калиниграда загорелась многоэтажка

В центре Калиниграда загорелась многоэтажка - РИА Новости, 02.09.2024

В центре Калиниграда загорелась многоэтажка

Кровля многоэтажного дома горит в центре Калининграда, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального МЧС. РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T11:54

2024-09-02T11:54

2024-09-02T12:09

происшествия

калининград

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/02/1969941786_0:370:960:910_1920x0_80_0_0_323a6e79aa8007209711a42d6e021801.jpg

КАЛИНИНГРАД, 2 сен — РИА Новости. Кровля многоэтажного дома горит в центре Калининграда, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального МЧС. "Горит кровля 15-этажного жилого дома. Подробности выясняем. Причина пожара пока не известна", - сказали в пресс-службе.Врио губернатора Калининградской области Алексей Беспрозванных сообщил в своем Telegram-канале, что выехал на место крупного пожара в центре Калининграда."Выезжаю на место пожара на улице Эпроновской, 20. Большое возгорание. Подключены все силы и средства. На связи с МЧС", - написал Беспрозванных.

https://ria.ru/20240901/pozhary-1969775879.html

https://ria.ru/20240901/bespilotnik-1969789564.html

калининград

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, калининград, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)