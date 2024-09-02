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В центре Калиниграда загорелась многоэтажка - РИА Новости, 02.09.2024
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11:54 02.09.2024 (обновлено: 12:09 02.09.2024)
https://ria.ru/20240902/pozhar-1969939638.html
В центре Калиниграда загорелась многоэтажка
В центре Калиниграда загорелась многоэтажка - РИА Новости, 02.09.2024
В центре Калиниграда загорелась многоэтажка
Кровля многоэтажного дома горит в центре Калининграда, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального МЧС. РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T11:54
2024-09-02T12:09
происшествия
калининград
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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КАЛИНИНГРАД, 2 сен — РИА Новости. Кровля многоэтажного дома горит в центре Калининграда, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального МЧС. "Горит кровля 15-этажного жилого дома. Подробности выясняем. Причина пожара пока не известна", - сказали в пресс-службе.Врио губернатора Калининградской области Алексей Беспрозванных сообщил в своем Telegram-канале, что выехал на место крупного пожара в центре Калининграда."Выезжаю на место пожара на улице Эпроновской, 20. Большое возгорание. Подключены все силы и средства. На связи с МЧС", - написал Беспрозванных.
https://ria.ru/20240901/pozhary-1969775879.html
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происшествия, калининград, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Калининград, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В центре Калиниграда загорелась многоэтажка

В центре Калиниграда загорелась кровля многоэтажного жилого дома

© Фото очевидцаПожар в многоэтажном жилом здании в центре Калининграда
Пожар в многоэтажном жилом здании в центре Калининграда - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
© Фото очевидца
Пожар в многоэтажном жилом здании в центре Калининграда
Читать ria.ru в
КАЛИНИНГРАД, 2 сен — РИА Новости. Кровля многоэтажного дома горит в центре Калининграда, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального МЧС.
"Горит кровля 15-этажного жилого дома. Подробности выясняем. Причина пожара пока не известна", - сказали в пресс-службе.
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Врио губернатора Калининградской области Алексей Беспрозванных сообщил в своем Telegram-канале, что выехал на место крупного пожара в центре Калининграда.
"Выезжаю на место пожара на улице Эпроновской, 20. Большое возгорание. Подключены все силы и средства. На связи с МЧС", - написал Беспрозванных.
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ПроисшествияКалининградМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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