https://ria.ru/20240902/pozhar-1969939638.html
В центре Калиниграда загорелась многоэтажка
В центре Калиниграда загорелась многоэтажка - РИА Новости, 02.09.2024
В центре Калиниграда загорелась многоэтажка
Кровля многоэтажного дома горит в центре Калининграда, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального МЧС. РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T11:54
2024-09-02T11:54
2024-09-02T12:09
происшествия
калининград
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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КАЛИНИНГРАД, 2 сен — РИА Новости. Кровля многоэтажного дома горит в центре Калининграда, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального МЧС. "Горит кровля 15-этажного жилого дома. Подробности выясняем. Причина пожара пока не известна", - сказали в пресс-службе.Врио губернатора Калининградской области Алексей Беспрозванных сообщил в своем Telegram-канале, что выехал на место крупного пожара в центре Калининграда."Выезжаю на место пожара на улице Эпроновской, 20. Большое возгорание. Подключены все силы и средства. На связи с МЧС", - написал Беспрозванных.
https://ria.ru/20240901/pozhary-1969775879.html
https://ria.ru/20240901/bespilotnik-1969789564.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, калининград, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Калининград, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В центре Калиниграда загорелась многоэтажка
В центре Калиниграда загорелась кровля многоэтажного жилого дома