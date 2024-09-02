https://ria.ru/20240902/pozdravlenie-1970068306.html

Бабушкина поздравила студентов Талицкого лесотехколледжа с Днем знаний

Бабушкина поздравила студентов Талицкого лесотехколледжа с Днем знаний - РИА Новости, 02.09.2024

Бабушкина поздравила студентов Талицкого лесотехколледжа с Днем знаний

Председатель Законодательного Собрания Свердловской области Людмила Бабушкина поздравила с началом нового учебного года студентов и преподавателей Талицкого... РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T18:22

2024-09-02T18:22

2024-09-02T18:22

свердловская область

общество

свердловская область

день знаний в россии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/02/1969988451_84:0:1170:611_1920x0_80_0_0_5325b311b2f3c8da6958d8b92461b957.jpg

МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Председатель Законодательного Собрания Свердловской области Людмила Бабушкина поздравила с началом нового учебного года студентов и преподавателей Талицкого лесотехнического колледжа им. Н.И. Кузнецова, сообщает информационное управление регионального ведомства. Талицкий лесотехнический колледж им. Н.И. Кузнецова – одно из старейших образовательных учреждений Среднего Урала. Его история началась с создания в 1896 году Талицкой низшей лесной школы. "Уже более 10 лет колледж входит в число 100 лучших учреждений среднего образования по стране. Это говорит о том, что педагоги здесь дают качественные знания. За это им огромное спасибо! Сегодня в колледже обучаются более 2200 студентов, свыше 600 из которых – первокурсники. Учреждение расширяется. Мы сегодня думаем о том, как дальше его развивать для того, чтобы было больше студентов, а в конечном итоге наша экономика получила еще больше специалистов высокого уровня. Поздравляю с началом учебного года! Студентам желаю хороших оценок, а педагогам – студентов, заинтересованных в обучении! Крепкого здоровья, счастья и всего самого наилучшего! С Днем знаний вас!" – поздравила Бабушкина, ее слова приводит пресс-служба. О высоком качестве преподавания в этом учебном заведении говорит тот факт, что около семидесяти сотрудников колледжа награждены дипломами и внесены во Всероссийскую энциклопедию "Золотой фонд кадров Родины". При активной поддержке председателя Законодательного Собрания Свердловской области Людмилы Бабушкиной непрерывно обновляется материально-техническая база Талицкого лесотехнического колледжа: проведен капитальный ремонт спортивного зала, производственных мастерских и учебных кабинетов, актовых залов, сделан ремонт кровли, модернизирован музей истории колледжа

https://ria.ru/20240902/lineyka-1969989665.html

свердловская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, свердловская область, день знаний в россии