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Бабушкина поздравила студентов Талицкого лесотехколледжа с Днем знаний
Бабушкина поздравила студентов Талицкого лесотехколледжа с Днем знаний - РИА Новости, 02.09.2024
Бабушкина поздравила студентов Талицкого лесотехколледжа с Днем знаний
Председатель Законодательного Собрания Свердловской области Людмила Бабушкина поздравила с началом нового учебного года студентов и преподавателей Талицкого... РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T18:22
2024-09-02T18:22
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Председатель Законодательного Собрания Свердловской области Людмила Бабушкина поздравила с началом нового учебного года студентов и преподавателей Талицкого лесотехнического колледжа им. Н.И. Кузнецова, сообщает информационное управление регионального ведомства. Талицкий лесотехнический колледж им. Н.И. Кузнецова – одно из старейших образовательных учреждений Среднего Урала. Его история началась с создания в 1896 году Талицкой низшей лесной школы. "Уже более 10 лет колледж входит в число 100 лучших учреждений среднего образования по стране. Это говорит о том, что педагоги здесь дают качественные знания. За это им огромное спасибо! Сегодня в колледже обучаются более 2200 студентов, свыше 600 из которых – первокурсники. Учреждение расширяется. Мы сегодня думаем о том, как дальше его развивать для того, чтобы было больше студентов, а в конечном итоге наша экономика получила еще больше специалистов высокого уровня. Поздравляю с началом учебного года! Студентам желаю хороших оценок, а педагогам – студентов, заинтересованных в обучении! Крепкого здоровья, счастья и всего самого наилучшего! С Днем знаний вас!" – поздравила Бабушкина, ее слова приводит пресс-служба. О высоком качестве преподавания в этом учебном заведении говорит тот факт, что около семидесяти сотрудников колледжа награждены дипломами и внесены во Всероссийскую энциклопедию "Золотой фонд кадров Родины". При активной поддержке председателя Законодательного Собрания Свердловской области Людмилы Бабушкиной непрерывно обновляется материально-техническая база Талицкого лесотехнического колледжа: проведен капитальный ремонт спортивного зала, производственных мастерских и учебных кабинетов, актовых залов, сделан ремонт кровли, модернизирован музей истории колледжа
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, свердловская область, день знаний в россии
Свердловская область , Общество, Свердловская область, День знаний в России
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Председатель Законодательного Собрания Свердловской области Людмила Бабушкина поздравила с началом нового учебного года студентов и преподавателей Талицкого лесотехнического колледжа им. Н.И. Кузнецова, сообщает информационное управление регионального ведомства.
Талицкий лесотехнический колледж им. Н.И. Кузнецова – одно из старейших образовательных учреждений Среднего Урала. Его история началась с создания в 1896 году Талицкой низшей лесной школы.
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"Уже более 10 лет колледж входит в число 100 лучших учреждений среднего образования по стране. Это говорит о том, что педагоги здесь дают качественные знания. За это им огромное спасибо! Сегодня в колледже обучаются более 2200 студентов, свыше 600 из которых – первокурсники. Учреждение расширяется. Мы сегодня думаем о том, как дальше его развивать для того, чтобы было больше студентов, а в конечном итоге наша экономика получила еще больше специалистов высокого уровня. Поздравляю с началом учебного года! Студентам желаю хороших оценок, а педагогам – студентов, заинтересованных в обучении! Крепкого здоровья, счастья и всего самого наилучшего! С Днем знаний вас!" – поздравила Бабушкина, ее слова приводит пресс-служба.
О высоком качестве преподавания в этом учебном заведении говорит тот факт, что около семидесяти сотрудников колледжа награждены дипломами и внесены во Всероссийскую энциклопедию "Золотой фонд кадров Родины".
При активной поддержке председателя Законодательного Собрания Свердловской области Людмилы Бабушкиной непрерывно обновляется материально-техническая база Талицкого лесотехнического колледжа: проведен капитальный ремонт спортивного зала, производственных мастерских и учебных кабинетов, актовых залов, сделан ремонт кровли, модернизирован музей истории колледжа