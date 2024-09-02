https://ria.ru/20240902/pozdravlenie-1969870298.html

Белоусов поздравил военных, освобождавших Константиновку и Кирово в ДНР

Белоусов поздравил военных, освобождавших Константиновку и Кирово в ДНР - РИА Новости, 02.09.2024

Белоусов поздравил военных, освобождавших Константиновку и Кирово в ДНР

Министр обороны России Андрей Белоусов направил телеграммы воинским частям, участвующим в специальной военной операции, освобождавшим Константиновку и Кирово в... РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T00:52

2024-09-02T00:52

2024-09-02T00:52

специальная военная операция на украине

константиновка

россия

андрей белоусов

донецкая народная республика

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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Министр обороны России Андрей Белоусов направил телеграммы воинским частям, участвующим в специальной военной операции, освобождавшим Константиновку и Кирово в ДНР, сообщается в Telegram-канале оборонного ведомства. В пятницу Минобороны РФ сообщило об освобождении населенного пункта Константиновка в ДНР, а в субботу - Кирово. "Глава военного ведомства поздравил командование и личный состав 57-го мотострелкового полка с освобождением от врага населенного пункта Константиновка Донецкой Народной Республики. За мужество и героизм, проявленные при выполнении боевых задач, многие военнослужащие полка награждены государственными наградами и ведомственными знаками отличия", - говорится в сообщении. Белоусов в телеграмме отметил, что сегодня бойцы полка уверенно продолжают продвигаться вперед на кураховском направлении, "освобождая нашу землю от вооруженных украинских формирований". Действия 39-й гвардейской отдельной мотострелковой Краснознаменной бригады по освобождению населенного пункта Константиновка, по словам министра, являются образцом выполнения воинского долга, храбрости, самоотверженности и высокого профессионализма. Более 2 тысяч военнослужащих бригады, как отмечается, награждены государственными наградами и ведомственными знаками отличия за мужество и героизм. Глава оборонного ведомства также поздравил командование и личный состав 132-й отдельной гвардейской Горловской мотострелковой бригады с освобождением населенного пункта Кирово. "Министр обороны Российской Федерации поблагодарил воинов за верность Отечеству и присяге, выразил уверенность, что они продолжат с честью выполнять все поставленные задачи, надежно защищать национальные интересы и обеспечивать безопасность России", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20240901/pozdravlenie-1969762038.html

https://ria.ru/20240827/belousov-1968800885.html

константиновка

россия

донецкая народная республика

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константиновка, россия, андрей белоусов, донецкая народная республика