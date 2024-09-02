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В Полтаве прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 02.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:26 02.09.2024
https://ria.ru/20240902/poltava-1969872159.html
В Полтаве прогремели взрывы, сообщили СМИ
В Полтаве прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 02.09.2024
В Полтаве прогремели взрывы, сообщили СМИ
Взрыв прозвучал в городе Полтава на фоне воздушной тревоги в Полтавской области, сообщает украинское издание "Зеркало недели". РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T01:26
2024-09-02T01:26
специальная военная операция на украине
полтава
полтавская область
россия
дмитрий песков
вооруженные силы украины
в мире
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Взрыв прозвучал в городе Полтава на фоне воздушной тревоги в Полтавской области, сообщает украинское издание "Зеркало недели". "Сообщают о взрыве в Полтаве", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. На данный момент в Полтавской области звучит сигнал воздушной тревоги. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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полтава, полтавская область, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Полтава, Полтавская область, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, В мире
В Полтаве прогремели взрывы, сообщили СМИ

"Зеркало недели": в Полтаве на фоне тревоги прогремели взрывы

© ДСНС УкраїниСотрудники пожарной службы Украины
Сотрудники пожарной службы Украины - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
© ДСНС України
Сотрудники пожарной службы Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Взрыв прозвучал в городе Полтава на фоне воздушной тревоги в Полтавской области, сообщает украинское издание "Зеркало недели".
"Сообщают о взрыве в Полтаве", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
На данный момент в Полтавской области звучит сигнал воздушной тревоги.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Харьков - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
СМИ сообщили о взрыве в Харькове
01:09
 
Специальная военная операция на УкраинеПолтаваПолтавская областьРоссияДмитрий ПесковВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
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