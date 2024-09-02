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В Полтаве прогремели взрывы, сообщили СМИ
В Полтаве прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 02.09.2024
В Полтаве прогремели взрывы, сообщили СМИ
Взрыв прозвучал в городе Полтава на фоне воздушной тревоги в Полтавской области, сообщает украинское издание "Зеркало недели". РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T01:26
2024-09-02T01:26
2024-09-02T01:26
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Взрыв прозвучал в городе Полтава на фоне воздушной тревоги в Полтавской области, сообщает украинское издание "Зеркало недели". "Сообщают о взрыве в Полтаве", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. На данный момент в Полтавской области звучит сигнал воздушной тревоги. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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В Полтаве прогремели взрывы, сообщили СМИ
"Зеркало недели": в Полтаве на фоне тревоги прогремели взрывы