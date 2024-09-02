https://ria.ru/20240902/poltava-1969872159.html

В Полтаве прогремели взрывы, сообщили СМИ

В Полтаве прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 02.09.2024

В Полтаве прогремели взрывы, сообщили СМИ

Взрыв прозвучал в городе Полтава на фоне воздушной тревоги в Полтавской области, сообщает украинское издание "Зеркало недели". РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T01:26

2024-09-02T01:26

2024-09-02T01:26

специальная военная операция на украине

полтава

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дмитрий песков

вооруженные силы украины

в мире

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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Взрыв прозвучал в городе Полтава на фоне воздушной тревоги в Полтавской области, сообщает украинское издание "Зеркало недели". "Сообщают о взрыве в Полтаве", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. На данный момент в Полтавской области звучит сигнал воздушной тревоги. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240902/kharkov-1969872003.html

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полтава, полтавская область, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины, в мире