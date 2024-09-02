https://ria.ru/20240902/pogoda-1969912710.html

Синоптики рассказали о погоде в Москве в сентябре

Синоптики рассказали о погоде в Москве в сентябре - РИА Новости, 02.09.2024

Синоптики рассказали о погоде в Москве в сентябре

Дожди не ожидаются в Москве до середины сентября, ночи станут прохладными, но заморозки пока не прогнозируются, сообщила главный специалист столичного метеобюро РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T10:45

2024-09-02T10:45

2024-09-02T10:45

москва

татьяна позднякова

экология в россии

погода

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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Дожди не ожидаются в Москве до середины сентября, ночи станут прохладными, но заморозки пока не прогнозируются, сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. "Модели долгосрочных прогнозов погоды по Москве, как показано на графиках, не дают никаких дождей до середины сентября. Неужели и первый месяц осени окажется с дефицитом осадков? С 1879 года самым сухим сентябрь в столице был в прошлом, 2023 году, когда на ВДНХ сумма осадков составила всего 6,1 миллиметра", - написала Позднякова в своем Telegram-канале. Она добавила, что летнее тепло не собирается покидать столичный регион, однако ночи станут прохладнее. Заморозки пока не прогнозируются.

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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