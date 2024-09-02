https://ria.ru/20240902/pogoda-1969893163.html

Синоптик рассказал о погоде в Москве в понедельник

Синоптик рассказал о погоде в Москве в понедельник - РИА Новости, 02.09.2024

Синоптик рассказал о погоде в Москве в понедельник

Небольшая облачность, без осадков и до плюс 28 градусов ожидается в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил... РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T08:29

2024-09-02T08:29

2024-09-02T08:29

москва

московская область (подмосковье)

михаил леус

погода

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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Небольшая облачность, без осадков и до плюс 28 градусов ожидается в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Сегодня погоду в столице будет формировать юго-западная периферия антициклона. В Москве и по области ожидается небольшая облачность без осадков. Максимальная температура воздуха (в Москве - ред.) – плюс 26 - плюс 28 градусов, в Подмосковье – от плюс 24 до плюс 29 градусов. Такие значения на 6-7 градусов превышают климатическую норму", - рассказал Леус. Синоптик отметил, что ветер будет дуть юго-восточный со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня будет меняться мало, показания барометров останутся выше нормы и составят 756 миллиметров ртутного столба.

https://ria.ru/20240628/zhara-1956149569.html

москва

московская область (подмосковье)

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, московская область (подмосковье), михаил леус, погода