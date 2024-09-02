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Синоптик рассказал о погоде в Москве в понедельник
Синоптик рассказал о погоде в Москве в понедельник - РИА Новости, 02.09.2024
Синоптик рассказал о погоде в Москве в понедельник
Небольшая облачность, без осадков и до плюс 28 градусов ожидается в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил... РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T08:29
2024-09-02T08:29
2024-09-02T08:29
москва
московская область (подмосковье)
михаил леус
погода
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Небольшая облачность, без осадков и до плюс 28 градусов ожидается в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Сегодня погоду в столице будет формировать юго-западная периферия антициклона. В Москве и по области ожидается небольшая облачность без осадков. Максимальная температура воздуха (в Москве - ред.) – плюс 26 - плюс 28 градусов, в Подмосковье – от плюс 24 до плюс 29 градусов. Такие значения на 6-7 градусов превышают климатическую норму", - рассказал Леус. Синоптик отметил, что ветер будет дуть юго-восточный со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня будет меняться мало, показания барометров останутся выше нормы и составят 756 миллиметров ртутного столба.
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московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, московская область (подмосковье), михаил леус, погода
Москва, Московская область (Подмосковье), Михаил Леус, Погода
Синоптик рассказал о погоде в Москве в понедельник
В Москве в понедельник ожидается небольшая облачность и до 28 градусов тепла