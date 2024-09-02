https://ria.ru/20240902/pogibshie-1970022186.html
Минздрав Палестины сообщил о гибели 29 человек на Западном берегу
Минздрав Палестины сообщил о гибели 29 человек на Западном берегу - РИА Новости, 02.09.2024
Минздрав Палестины сообщил о гибели 29 человек на Западном берегу
По меньшей мере 29 человек погибли, 121 пострадал на Западном берегу с 28 августа из-за действий израильских военных, сообщило министерство здравоохранения... РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T16:07
2024-09-02T16:07
2024-09-02T16:07
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КАИР, 2 сен - РИА Новости. По меньшей мере 29 человек погибли, 121 пострадал на Западном берегу с 28 августа из-за действий израильских военных, сообщило министерство здравоохранения Палестины. В прошлую среду Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о проведении операций в Дженине, Тулькарме и ряде других районов на Западном берегу. "С прошлой среды на Западном берегу погибли 29 человек, 121 пострадал", - говорится в заявлении палестинского минздрава. Отмечается, что 18 человек погибли в провинции Дженин, остальные - в Тубасе, Тулькарме и Хевроне. Согласно заявлению минздрава Палестины, с 7 октября 2023 года жертвами действий израильской армии на Западном берегу стал 681 человек, пострадали около 5,7 тысячи.
https://ria.ru/20240902/konflikt-1915630213.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, палестина, хеврона, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Палестина, Хеврона, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Минздрав Палестины сообщил о гибели 29 человек на Западном берегу
Минздрав Палестины сообщил о гибели 29 человек на Западном берегу с 28 августа