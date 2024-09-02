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"Лучшие подразделения". В ФРГ забили тревогу из-за отчаянного шага Киева - РИА Новости, 02.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:42 02.09.2024
https://ria.ru/20240902/podrazdeleniya-1969872509.html
"Лучшие подразделения". В ФРГ забили тревогу из-за отчаянного шага Киева
"Лучшие подразделения". В ФРГ забили тревогу из-за отчаянного шага Киева - РИА Новости, 02.09.2024
"Лучшие подразделения". В ФРГ забили тревогу из-за отчаянного шага Киева
Подразделения ВСУ в Донбассе не могут сдержать наступление России из-за отправки лучших частей в нападение на Курскую область, заявил военный аналитик Нико... РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T01:42
2024-09-02T01:42
специальная военная операция на украине
в мире
россия
курская область
вооруженные силы украины
донбасс
днр
красноармейск
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Подразделения ВСУ в Донбассе не могут сдержать наступление России из-за отправки лучших частей в нападение на Курскую область, заявил военный аналитик Нико Ланге в интервью изданию Bild."Киев ослабляет свои лучшие подразделения на востоке собственной страны, чтобы иметь возможность наступать на западе России. &lt;...&gt; Недоукомплектованные подразделения в Донбассе не могут противостоять русским", — отметил он.По мнению Ланге, успешное наступление России на Красноармейском направлении в ДНР и принудительная эвакуация населения из самого Красноармейска ставят под вопрос всю военную стратегию Киева, сделавшего ставку на рискованное наступление в Курской области."Украина платит высокую цену в Донбассе", — подчеркнул эксперт.Шестого августа формирования ВСУ вторглись на территорию Курской области. Продвижение противника удалось остановить. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, операция завершится разгромом украинских боевиков и выходом на госграницу.В пятницу Минобороны сообщило, что за время боевых действий в приграничных районах Курской области подразделения российской армии уничтожили более 7800 украинских военнослужащих, 75 танков, 36 боевых машин пехоты, 64 бронетранспортера, 15 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе четыре РСЗО HIMARS.В воскресенье Минобороны сообщило, что российские военные освободили населенные пункты Птичье и Выемка в ДНР. Кроме того, военнослужащие группировки "Центр" поразили формирования семи украинских бригад в районах населенных пунктов Калиново, Дзержинск, Гродовка, Димитров, Леонидовка, Михайловка, Николаевка и Селидово. Также они отразили восемь контратак штурмовых групп семи бригад. ВСУ потеряли до 560 военнослужащих, танк, четыре боевые бронированные машины, пять автомобилей, две 122-миллиметровые САУ "Гвоздика" и пять 122-миллиметровых гаубиц Д-30.
https://ria.ru/20240901/syrskiy-1969809564.html
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россия
курская область
донбасс
красноармейск
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в мире, россия, курская область, вооруженные силы украины, донбасс, днр, красноармейск
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Курская область, Вооруженные силы Украины, Донбасс, ДНР, Красноармейск
"Лучшие подразделения". В ФРГ забили тревогу из-за отчаянного шага Киева

Bild: ВСУ в ДНР не могут сдержать удары России из-за атаки на Курскую область

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военнослужащие рядом с предоставленной США гаубицей M777
Украинские военнослужащие рядом с предоставленной США гаубицей M777 - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военнослужащие рядом с предоставленной США гаубицей M777. Архивное фото
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Подразделения ВСУ в Донбассе не могут сдержать наступление России из-за отправки лучших частей в нападение на Курскую область, заявил военный аналитик Нико Ланге в интервью изданию Bild.
"Киев ослабляет свои лучшие подразделения на востоке собственной страны, чтобы иметь возможность наступать на западе России. <...> Недоукомплектованные подразделения в Донбассе не могут противостоять русским", — отметил он.
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По мнению Ланге, успешное наступление России на Красноармейском направлении в ДНР и принудительная эвакуация населения из самого Красноармейска ставят под вопрос всю военную стратегию Киева, сделавшего ставку на рискованное наступление в Курской области.
"Украина платит высокую цену в Донбассе", — подчеркнул эксперт.
Шестого августа формирования ВСУ вторглись на территорию Курской области. Продвижение противника удалось остановить. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, операция завершится разгромом украинских боевиков и выходом на госграницу.
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В пятницу Минобороны сообщило, что за время боевых действий в приграничных районах Курской области подразделения российской армии уничтожили более 7800 украинских военнослужащих, 75 танков, 36 боевых машин пехоты, 64 бронетранспортера, 15 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе четыре РСЗО HIMARS.
В воскресенье Минобороны сообщило, что российские военные освободили населенные пункты Птичье и Выемка в ДНР. Кроме того, военнослужащие группировки "Центр" поразили формирования семи украинских бригад в районах населенных пунктов Калиново, Дзержинск, Гродовка, Димитров, Леонидовка, Михайловка, Николаевка и Селидово. Также они отразили восемь контратак штурмовых групп семи бригад. ВСУ потеряли до 560 военнослужащих, танк, четыре боевые бронированные машины, пять автомобилей, две 122-миллиметровые САУ "Гвоздика" и пять 122-миллиметровых гаубиц Д-30.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияКурская областьВооруженные силы УкраиныДонбассДНРКрасноармейск
 
 
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