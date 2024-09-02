"Лучшие подразделения". В ФРГ забили тревогу из-за отчаянного шага Киева
Bild: ВСУ в ДНР не могут сдержать удары России из-за атаки на Курскую область
© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военнослужащие рядом с предоставленной США гаубицей M777
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военнослужащие рядом с предоставленной США гаубицей M777. Архивное фото
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Подразделения ВСУ в Донбассе не могут сдержать наступление России из-за отправки лучших частей в нападение на Курскую область, заявил военный аналитик Нико Ланге в интервью изданию Bild.
"Киев ослабляет свои лучшие подразделения на востоке собственной страны, чтобы иметь возможность наступать на западе России. <...> Недоукомплектованные подразделения в Донбассе не могут противостоять русским", — отметил он.
По мнению Ланге, успешное наступление России на Красноармейском направлении в ДНР и принудительная эвакуация населения из самого Красноармейска ставят под вопрос всю военную стратегию Киева, сделавшего ставку на рискованное наступление в Курской области.
"Украина платит высокую цену в Донбассе", — подчеркнул эксперт.
Шестого августа формирования ВСУ вторглись на территорию Курской области. Продвижение противника удалось остановить. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, операция завершится разгромом украинских боевиков и выходом на госграницу.
В пятницу Минобороны сообщило, что за время боевых действий в приграничных районах Курской области подразделения российской армии уничтожили более 7800 украинских военнослужащих, 75 танков, 36 боевых машин пехоты, 64 бронетранспортера, 15 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе четыре РСЗО HIMARS.
В воскресенье Минобороны сообщило, что российские военные освободили населенные пункты Птичье и Выемка в ДНР. Кроме того, военнослужащие группировки "Центр" поразили формирования семи украинских бригад в районах населенных пунктов Калиново, Дзержинск, Гродовка, Димитров, Леонидовка, Михайловка, Николаевка и Селидово. Также они отразили восемь контратак штурмовых групп семи бригад. ВСУ потеряли до 560 военнослужащих, танк, четыре боевые бронированные машины, пять автомобилей, две 122-миллиметровые САУ "Гвоздика" и пять 122-миллиметровых гаубиц Д-30.