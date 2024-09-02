https://ria.ru/20240902/podrazdeleniya-1969872509.html

"Лучшие подразделения". В ФРГ забили тревогу из-за отчаянного шага Киева

"Лучшие подразделения". В ФРГ забили тревогу из-за отчаянного шага Киева - РИА Новости, 02.09.2024

"Лучшие подразделения". В ФРГ забили тревогу из-за отчаянного шага Киева

Подразделения ВСУ в Донбассе не могут сдержать наступление России из-за отправки лучших частей в нападение на Курскую область, заявил военный аналитик Нико... РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T01:42

2024-09-02T01:42

2024-09-02T01:42

специальная военная операция на украине

в мире

россия

курская область

вооруженные силы украины

донбасс

днр

красноармейск

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1b/1955838509_0:360:2901:1992_1920x0_80_0_0_7b610c67a1d6759af970306811de985f.jpg

МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Подразделения ВСУ в Донбассе не могут сдержать наступление России из-за отправки лучших частей в нападение на Курскую область, заявил военный аналитик Нико Ланге в интервью изданию Bild."Киев ослабляет свои лучшие подразделения на востоке собственной страны, чтобы иметь возможность наступать на западе России. <...> Недоукомплектованные подразделения в Донбассе не могут противостоять русским", — отметил он.По мнению Ланге, успешное наступление России на Красноармейском направлении в ДНР и принудительная эвакуация населения из самого Красноармейска ставят под вопрос всю военную стратегию Киева, сделавшего ставку на рискованное наступление в Курской области."Украина платит высокую цену в Донбассе", — подчеркнул эксперт.Шестого августа формирования ВСУ вторглись на территорию Курской области. Продвижение противника удалось остановить. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, операция завершится разгромом украинских боевиков и выходом на госграницу.В пятницу Минобороны сообщило, что за время боевых действий в приграничных районах Курской области подразделения российской армии уничтожили более 7800 украинских военнослужащих, 75 танков, 36 боевых машин пехоты, 64 бронетранспортера, 15 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе четыре РСЗО HIMARS.В воскресенье Минобороны сообщило, что российские военные освободили населенные пункты Птичье и Выемка в ДНР. Кроме того, военнослужащие группировки "Центр" поразили формирования семи украинских бригад в районах населенных пунктов Калиново, Дзержинск, Гродовка, Димитров, Леонидовка, Михайловка, Николаевка и Селидово. Также они отразили восемь контратак штурмовых групп семи бригад. ВСУ потеряли до 560 военнослужащих, танк, четыре боевые бронированные машины, пять автомобилей, две 122-миллиметровые САУ "Гвоздика" и пять 122-миллиметровых гаубиц Д-30.

https://ria.ru/20240901/syrskiy-1969809564.html

https://ria.ru/20240901/forbes-1969778120.html

https://ria.ru/20240901/ritter-1969853911.html

россия

курская область

донбасс

красноармейск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, курская область, вооруженные силы украины, донбасс, днр, красноармейск