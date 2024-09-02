https://ria.ru/20240902/podozrevaemye-1970050160.html

В Вологодской области ищут подозреваемых в убийстве трех человек

В Вологодской области ищут подозреваемых в убийстве трех человек - РИА Новости, 02.09.2024

В Вологодской области ищут подозреваемых в убийстве трех человек

В Вологодской области ищут злоумышленников, убивших троих человек и ранивших двоих в поселке Рубцова, следователи предполагают, что это мог быть кто-то из... РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T17:12

2024-09-02T17:12

2024-09-02T17:12

происшествия

вологодская область

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 сен - РИА Новости. В Вологодской области ищут злоумышленников, убивших троих человек и ранивших двоих в поселке Рубцова, следователи предполагают, что это мог быть кто-то из знакомых, сообщает пресс-служба СУСК по региону. "Следственными органами СУСК России по Вологодской области возбуждено уголовное дело по факту убийства двух мужчин и женщины, а также причинения телесных повреждений еще двоим лицам в поселке Рубцово Вологодского округа (п. "а" ч. 2 ст. 105, ч. 3 ст. 30 - п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ)", - сообщает пресс-служба. По данным СК, утром 2 сентября в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении на территории земельного участка в поселке Рубцово тел трех человек с признаками насильственной смерти. Незамедлительно прибывшими на место сотрудниками ДПС данная информация подтвердилась. Помимо этого, на участке находились еще двое лиц с ранениями. Сейчас они госпитализированы. "Следствие располагает объективными сведениями о причастности к убийству и покушению на убийство лиц из круга знакомых потерпевших. Их местонахождение устанавливается", - сообщает пресс-служба регионального СК. Расследование дела поручено следователям первого отдела по расследованию особо важных дел (о преступлениях против личности и общественной безопасности), отметили в ведомстве.

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происшествия, вологодская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)