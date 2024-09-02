https://ria.ru/20240902/plan-1969889236.html

"Символизм огромен". Cтало известно о провале антироссийского плана США

"Символизм огромен". Cтало известно о провале антироссийского плана США - РИА Новости, 02.09.2024

"Символизм огромен". Cтало известно о провале антироссийского плана США

Россия обогнала США по поставкам газа в Европу вопреки усилиям Вашингтона, пишет обозреватель Welt Даниэль Ветцель. РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T07:38

2024-09-02T07:38

2024-09-02T11:03

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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Россия обогнала США по поставкам газа в Европу вопреки усилиям Вашингтона, пишет обозреватель Welt Даниэль Ветцель."Во втором квартале этого года объемы поставок из России вновь опередили объемы поставок из США. <...> Теперь Россия занимает второе место даже без "Северного потока", — указал он.Как отметил Ветцель, Вашингтон еще с 2019 года пытался заставить своих союзников перейти на американский газ взамен российского. Однако, по словам журналиста, Евросоюз до сих пор почти не ограничивал поставки из России из-за того, что многие члены ЕС сильно зависят от них. Так, Австрия покрывала за счет российского газа до 90 процентов своих потребностей."Символизм огромен", — заключил журналист.Как рассказал ранее РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский, в первом полугодии этого года ЕС импортировал больше природного газа из России, чем за январь-июнь 2023 года. При этом торговая статистика демонстрирует тенденцию к росту, добавил он.Многие страны Европы в 2022 году лишились — частично или полностью — газа от "Газпрома". Весной он сократил или прекратил поставки в Болгарию, Польшу, Финляндию, Нидерланды, Германию и Данию, в основном ссылаясь на невыполнение указа президента об оплате в рублях или на другие технические причины. К осени прекратились поставки по основному маршруту — "Северному потоку". Прокачка по балансирующему белорусскому маршруту "Ямал — Европа" также остановилась, а по украинскому — ощутимо снизилась.

https://ria.ru/20240831/turtsiya-1969668645.html

https://ria.ru/20240831/gaz-1969584340.html

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экономика, в мире, россия, сша, европа, евросоюз, санкции в отношении россии