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"Символизм огромен". Cтало известно о провале антироссийского плана США - РИА Новости, 02.09.2024
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07:38 02.09.2024 (обновлено: 11:03 02.09.2024)
https://ria.ru/20240902/plan-1969889236.html
"Символизм огромен". Cтало известно о провале антироссийского плана США
"Символизм огромен". Cтало известно о провале антироссийского плана США - РИА Новости, 02.09.2024
"Символизм огромен". Cтало известно о провале антироссийского плана США
Россия обогнала США по поставкам газа в Европу вопреки усилиям Вашингтона, пишет обозреватель Welt Даниэль Ветцель. РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T07:38
2024-09-02T11:03
экономика
в мире
россия
сша
европа
евросоюз
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Россия обогнала США по поставкам газа в Европу вопреки усилиям Вашингтона, пишет обозреватель Welt Даниэль Ветцель."Во втором квартале этого года объемы поставок из России вновь опередили объемы поставок из США. &lt;...&gt; Теперь Россия занимает второе место даже без "Северного потока", — указал он.Как отметил Ветцель, Вашингтон еще с 2019 года пытался заставить своих союзников перейти на американский газ взамен российского. Однако, по словам журналиста, Евросоюз до сих пор почти не ограничивал поставки из России из-за того, что многие члены ЕС сильно зависят от них. Так, Австрия покрывала за счет российского газа до 90 процентов своих потребностей."Символизм огромен", — заключил журналист.Как рассказал ранее РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский, в первом полугодии этого года ЕС импортировал больше природного газа из России, чем за январь-июнь 2023 года. При этом торговая статистика демонстрирует тенденцию к росту, добавил он.Многие страны Европы в 2022 году лишились — частично или полностью — газа от "Газпрома". Весной он сократил или прекратил поставки в Болгарию, Польшу, Финляндию, Нидерланды, Германию и Данию, в основном ссылаясь на невыполнение указа президента об оплате в рублях или на другие технические причины. К осени прекратились поставки по основному маршруту — "Северному потоку". Прокачка по балансирующему белорусскому маршруту "Ямал — Европа" также остановилась, а по украинскому — ощутимо снизилась.
https://ria.ru/20240831/turtsiya-1969668645.html
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экономика, в мире, россия, сша, европа, евросоюз, санкции в отношении россии
Экономика, В мире, Россия, США, Европа, Евросоюз, Санкции в отношении России
"Символизм огромен". Cтало известно о провале антироссийского плана США

Welt: Россия обошла США по поставкам газа в Евросоюз

© AP Photo / Bela SzandelszkyИнженер Венгерской нефтегазовой компании MOL проверяет приемную зону нефтепровода "Дружба"
Инженер Венгерской нефтегазовой компании MOL проверяет приемную зону нефтепровода Дружба - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
© AP Photo / Bela Szandelszky
Инженер Венгерской нефтегазовой компании MOL проверяет приемную зону нефтепровода "Дружба". Архивное фото
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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Россия обогнала США по поставкам газа в Европу вопреки усилиям Вашингтона, пишет обозреватель Welt Даниэль Ветцель.
"Во втором квартале этого года объемы поставок из России вновь опередили объемы поставок из США. <...> Теперь Россия занимает второе место даже без "Северного потока", — указал он.
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Как отметил Ветцель, Вашингтон еще с 2019 года пытался заставить своих союзников перейти на американский газ взамен российского. Однако, по словам журналиста, Евросоюз до сих пор почти не ограничивал поставки из России из-за того, что многие члены ЕС сильно зависят от них. Так, Австрия покрывала за счет российского газа до 90 процентов своих потребностей.
"Символизм огромен", — заключил журналист.
Как рассказал ранее РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский, в первом полугодии этого года ЕС импортировал больше природного газа из России, чем за январь-июнь 2023 года. При этом торговая статистика демонстрирует тенденцию к росту, добавил он.
Многие страны Европы в 2022 году лишились — частично или полностью — газа от "Газпрома". Весной он сократил или прекратил поставки в Болгарию, Польшу, Финляндию, Нидерланды, Германию и Данию, в основном ссылаясь на невыполнение указа президента об оплате в рублях или на другие технические причины. К осени прекратились поставки по основному маршруту — "Северному потоку". Прокачка по балансирующему белорусскому маршруту "Ямал — Европа" также остановилась, а по украинскому — ощутимо снизилась.
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