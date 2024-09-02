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Путин отметил рост перевозок транзитных грузов между в КНР через Монголию - РИА Новости, 02.09.2024
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05:22 02.09.2024
https://ria.ru/20240902/perevozki-1969881488.html
Путин отметил рост перевозок транзитных грузов между в КНР через Монголию
Путин отметил рост перевозок транзитных грузов между в КНР через Монголию - РИА Новости, 02.09.2024
Путин отметил рост перевозок транзитных грузов между в КНР через Монголию
Перевозки транзитных контейнерных грузов между Россией и Китаем по территории Монголии значительно увеличились в последние годы, заявил президент России... РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T05:22
2024-09-02T05:22
россия
монголия
китай
владимир путин
улан-баторская железная дорога
экономика
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Перевозки транзитных контейнерных грузов между Россией и Китаем по территории Монголии значительно увеличились в последние годы, заявил президент России Владимир Путин. Путин дал письменное интервью монгольской газете "Оноодор" в преддверии визита в Монголию. "Заметно увеличились перевозки транзитных контейнерных грузов в сообщении между Россией и Китаем по территории Монголии", - отметил Путин в интервью. Глава государства напомнил, что инициатива создания экономического коридора Россия–Монголия–Китай изначально была выдвинута руководством Монголии в рамках реализации монгольской программы "Степной путь". "В качестве одного из достижений могу отметить, что за прошедшие десять лет объём грузоперевозок по Улан-Баторской железной дороге вырос в полтора раза и достиг в 2023 году рекордной отметки – 32,4 миллиона тонн", - подчеркнул российский лидер.
https://ria.ru/20240819/putin-1967092450.html
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россия, монголия, китай, владимир путин, улан-баторская железная дорога, экономика
Россия, Монголия, Китай, Владимир Путин, Улан-Баторская железная дорога, Экономика
Путин отметил рост перевозок транзитных грузов между в КНР через Монголию

Путин отметил рост перевозок транзитных грузов между в КНР через Монголию

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанкСкоростная железная дорога в Автономном районе Внутренняя Монголия в Китае
Скоростная железная дорога в Автономном районе Внутренняя Монголия в Китае - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Скоростная железная дорога в Автономном районе Внутренняя Монголия в Китае. Архивное фото
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Перевозки транзитных контейнерных грузов между Россией и Китаем по территории Монголии значительно увеличились в последние годы, заявил президент России Владимир Путин.
Путин дал письменное интервью монгольской газете "Оноодор" в преддверии визита в Монголию.
Президент РФ Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев во время встречи в государственной резиденции Загульба - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
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"Заметно увеличились перевозки транзитных контейнерных грузов в сообщении между Россией и Китаем по территории Монголии", - отметил Путин в интервью.
Глава государства напомнил, что инициатива создания экономического коридора Россия–Монголия–Китай изначально была выдвинута руководством Монголии в рамках реализации монгольской программы "Степной путь".
"В качестве одного из достижений могу отметить, что за прошедшие десять лет объём грузоперевозок по Улан-Баторской железной дороге вырос в полтора раза и достиг в 2023 году рекордной отметки – 32,4 миллиона тонн", - подчеркнул российский лидер.
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РоссияМонголияКитайВладимир ПутинУлан-Баторская железная дорогаЭкономика
 
 
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