https://ria.ru/20240902/perevozki-1969881488.html

Путин отметил рост перевозок транзитных грузов между в КНР через Монголию

Путин отметил рост перевозок транзитных грузов между в КНР через Монголию - РИА Новости, 02.09.2024

Путин отметил рост перевозок транзитных грузов между в КНР через Монголию

Перевозки транзитных контейнерных грузов между Россией и Китаем по территории Монголии значительно увеличились в последние годы, заявил президент России... РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T05:22

2024-09-02T05:22

2024-09-02T05:22

россия

монголия

китай

владимир путин

улан-баторская железная дорога

экономика

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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Перевозки транзитных контейнерных грузов между Россией и Китаем по территории Монголии значительно увеличились в последние годы, заявил президент России Владимир Путин. Путин дал письменное интервью монгольской газете "Оноодор" в преддверии визита в Монголию. "Заметно увеличились перевозки транзитных контейнерных грузов в сообщении между Россией и Китаем по территории Монголии", - отметил Путин в интервью. Глава государства напомнил, что инициатива создания экономического коридора Россия–Монголия–Китай изначально была выдвинута руководством Монголии в рамках реализации монгольской программы "Степной путь". "В качестве одного из достижений могу отметить, что за прошедшие десять лет объём грузоперевозок по Улан-Баторской железной дороге вырос в полтора раза и достиг в 2023 году рекордной отметки – 32,4 миллиона тонн", - подчеркнул российский лидер.

https://ria.ru/20240819/putin-1967092450.html

https://ria.ru/20240819/rossija-1966989638.html

россия

монголия

китай

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россия, монголия, китай, владимир путин, улан-баторская железная дорога, экономика