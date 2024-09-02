Рейтинг@Mail.ru
Премьер Малайзии на ВЭФ проведет переговоры с Путиным - РИА Новости, 02.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:09 02.09.2024 (обновлено: 15:25 02.09.2024)
https://ria.ru/20240902/peregovory-1970001306.html
Премьер Малайзии на ВЭФ проведет переговоры с Путиным
Премьер Малайзии на ВЭФ проведет переговоры с Путиным - РИА Новости, 02.09.2024
Премьер Малайзии на ВЭФ проведет переговоры с Путиным
Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим на ВЭФ 4 сентября проведет переговоры в узком и расширенном составе с президентом России Владимиром Путиным, будут... РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T15:09
2024-09-02T15:25
малайзия
россия
владивосток
юрий ушаков
владимир путин
дальневосточный федеральный университет
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/02/1969925177_0:111:3170:1894_1920x0_80_0_0_bf70029198656b2c13579bc87c5a1093.jpg
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим на ВЭФ 4 сентября проведет переговоры в узком и расширенном составе с президентом России Владимиром Путиным, будут обсуждаться вопросы сотрудничества, экономики и международной и региональной повестки, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Я упомянул в качестве одного из главных гостей форума премьер-министра Малайзии Анвара Ибрагима, с ним 4 сентября состоятся полномасштабные переговоры, включающие узкий состав и расширенный состав, будут обсуждаться различные вопросы российско-малайзийского сотрудничества, экономические вопросы, также вопросы международной и региональной проблематики", - сказал Ушаков журналистам. Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
https://ria.ru/20240728/malayziya-1962472057.html
малайзия
россия
владивосток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/02/1969925177_280:0:3009:2047_1920x0_80_0_0_434850e31769d65f623f909eaed1bf0f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
малайзия, россия, владивосток, юрий ушаков, владимир путин, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Малайзия, Россия, Владивосток, Юрий Ушаков, Владимир Путин, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
Премьер Малайзии на ВЭФ проведет переговоры с Путиным

Ушаков: премьер-министр Малайзии на ВЭФ проведет 4 сентября переговоры с Путиным

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЦентр аккредитации Восточного экономического форума (ВЭФ) - 2024 во Владивостоке
Центр аккредитации Восточного экономического форума (ВЭФ) - 2024 во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Центр аккредитации Восточного экономического форума (ВЭФ) - 2024 во Владивостоке
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим на ВЭФ 4 сентября проведет переговоры в узком и расширенном составе с президентом России Владимиром Путиным, будут обсуждаться вопросы сотрудничества, экономики и международной и региональной повестки, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
«
"Я упомянул в качестве одного из главных гостей форума премьер-министра Малайзии Анвара Ибрагима, с ним 4 сентября состоятся полномасштабные переговоры, включающие узкий состав и расширенный состав, будут обсуждаться различные вопросы российско-малайзийского сотрудничества, экономические вопросы, также вопросы международной и региональной проблематики", - сказал Ушаков журналистам.
Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим во время встречи - РИА Новости, 1920, 28.07.2024
В Малайзии заявили, что членство страны в БРИКС выгодно России
28 июля, 09:19
 
МалайзияРоссияВладивостокЮрий УшаковВладимир ПутинДальневосточный федеральный университетВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала