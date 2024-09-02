https://ria.ru/20240902/peregovory-1970001306.html
Премьер Малайзии на ВЭФ проведет переговоры с Путиным
Премьер Малайзии на ВЭФ проведет переговоры с Путиным - РИА Новости, 02.09.2024
Премьер Малайзии на ВЭФ проведет переговоры с Путиным
Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим на ВЭФ 4 сентября проведет переговоры в узком и расширенном составе с президентом России Владимиром Путиным, будут... РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T15:09
2024-09-02T15:09
2024-09-02T15:25
малайзия
россия
владивосток
юрий ушаков
владимир путин
дальневосточный федеральный университет
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим на ВЭФ 4 сентября проведет переговоры в узком и расширенном составе с президентом России Владимиром Путиным, будут обсуждаться вопросы сотрудничества, экономики и международной и региональной повестки, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Я упомянул в качестве одного из главных гостей форума премьер-министра Малайзии Анвара Ибрагима, с ним 4 сентября состоятся полномасштабные переговоры, включающие узкий состав и расширенный состав, будут обсуждаться различные вопросы российско-малайзийского сотрудничества, экономические вопросы, также вопросы международной и региональной проблематики", - сказал Ушаков журналистам. Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
малайзия, россия, владивосток, юрий ушаков, владимир путин, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Малайзия, Россия, Владивосток, Юрий Ушаков, Владимир Путин, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
Премьер Малайзии на ВЭФ проведет переговоры с Путиным
Ушаков: премьер-министр Малайзии на ВЭФ проведет 4 сентября переговоры с Путиным