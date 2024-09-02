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Премьер Малайзии на ВЭФ проведет переговоры с Путиным

Премьер Малайзии на ВЭФ проведет переговоры с Путиным - РИА Новости, 02.09.2024

Премьер Малайзии на ВЭФ проведет переговоры с Путиным

Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим на ВЭФ 4 сентября проведет переговоры в узком и расширенном составе с президентом России Владимиром Путиным, будут... РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T15:09

2024-09-02T15:09

2024-09-02T15:25

малайзия

россия

владивосток

юрий ушаков

владимир путин

дальневосточный федеральный университет

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим на ВЭФ 4 сентября проведет переговоры в узком и расширенном составе с президентом России Владимиром Путиным, будут обсуждаться вопросы сотрудничества, экономики и международной и региональной повестки, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Я упомянул в качестве одного из главных гостей форума премьер-министра Малайзии Анвара Ибрагима, с ним 4 сентября состоятся полномасштабные переговоры, включающие узкий состав и расширенный состав, будут обсуждаться различные вопросы российско-малайзийского сотрудничества, экономические вопросы, также вопросы международной и региональной проблематики", - сказал Ушаков журналистам. Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

https://ria.ru/20240728/malayziya-1962472057.html

малайзия

россия

владивосток

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Наталья Макарова

малайзия, россия, владивосток, юрий ушаков, владимир путин, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)