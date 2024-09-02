Патрушев пообещал развитие ТОФ в ответ на действия США и Японии
Патрушев: РФ в ответ на действия США и Японии будет развивать Тихоокеанский флот
© Фото : Совет Безопасности Российской ФедерацииИнтервью "Российской газете" Секретаря Совета Безопасности России Николая Патрушева
Интервью "Российской газете" Секретаря Совета Безопасности России Николая Патрушева
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Агрессивные действия США и Японии у границ России не могут остаться без ответа, российская морская политика направлена на дальнейшее развитие войск и системы базирования Тихоокеанского флота, заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев в интервью "Российской газете".
В интервью речь зашла о том, потребуется ли России принять дополнительные меры по обеспечению своей национальной безопасности в связи с агрессивными действиями Вашингтона и Токио у ее границ.
"Такие действия у наших границ не могут остаться без ответа. Морская политика Российской Федерации направлена на дальнейшее развитие войск и системы базирования Тихоокеанского флота. Продолжается оснащение дальней авиации и ракетных войск современными видами вооружения и техники", - сказал Патрушев.
При этом Россия останется приверженной сотрудничеству со странами мира на основе баланса интересов и взаимной выгоды, консолидации международных усилий, способствующих поддержанию мира и безопасности, подчеркнул помощник президента РФ.
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