https://ria.ru/20240902/patrushev-1970048068.html

Патрушев пообещал развитие ТОФ в ответ на действия США и Японии

Патрушев пообещал развитие ТОФ в ответ на действия США и Японии - РИА Новости, 02.09.2024

Патрушев пообещал развитие ТОФ в ответ на действия США и Японии

Агрессивные действия США и Японии у границ России не могут остаться без ответа, российская морская политика направлена на дальнейшее развитие войск и системы... РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T17:05

2024-09-02T17:05

2024-09-02T17:14

россия

сша

япония

николай патрушев

тихоокеанский флот вмф россии

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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Агрессивные действия США и Японии у границ России не могут остаться без ответа, российская морская политика направлена на дальнейшее развитие войск и системы базирования Тихоокеанского флота, заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев в интервью "Российской газете".В интервью речь зашла о том, потребуется ли России принять дополнительные меры по обеспечению своей национальной безопасности в связи с агрессивными действиями Вашингтона и Токио у ее границ. "Такие действия у наших границ не могут остаться без ответа. Морская политика Российской Федерации направлена на дальнейшее развитие войск и системы базирования Тихоокеанского флота. Продолжается оснащение дальней авиации и ракетных войск современными видами вооружения и техники", - сказал Патрушев. При этом Россия останется приверженной сотрудничеству со странами мира на основе баланса интересов и взаимной выгоды, консолидации международных усилий, способствующих поддержанию мира и безопасности, подчеркнул помощник президента РФ.

https://ria.ru/20240827/patrushev-1968723472.html

россия

сша

япония

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россия, сша, япония, николай патрушев, тихоокеанский флот вмф россии