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Патрушев пообещал развитие ТОФ в ответ на действия США и Японии - РИА Новости, 02.09.2024
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17:05 02.09.2024 (обновлено: 17:14 02.09.2024)
https://ria.ru/20240902/patrushev-1970048068.html
Патрушев пообещал развитие ТОФ в ответ на действия США и Японии
Патрушев пообещал развитие ТОФ в ответ на действия США и Японии - РИА Новости, 02.09.2024
Патрушев пообещал развитие ТОФ в ответ на действия США и Японии
Агрессивные действия США и Японии у границ России не могут остаться без ответа, российская морская политика направлена на дальнейшее развитие войск и системы... РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T17:05
2024-09-02T17:14
россия
сша
япония
николай патрушев
тихоокеанский флот вмф россии
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Агрессивные действия США и Японии у границ России не могут остаться без ответа, российская морская политика направлена на дальнейшее развитие войск и системы базирования Тихоокеанского флота, заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев в интервью "Российской газете".В интервью речь зашла о том, потребуется ли России принять дополнительные меры по обеспечению своей национальной безопасности в связи с агрессивными действиями Вашингтона и Токио у ее границ. "Такие действия у наших границ не могут остаться без ответа. Морская политика Российской Федерации направлена на дальнейшее развитие войск и системы базирования Тихоокеанского флота. Продолжается оснащение дальней авиации и ракетных войск современными видами вооружения и техники", - сказал Патрушев. При этом Россия останется приверженной сотрудничеству со странами мира на основе баланса интересов и взаимной выгоды, консолидации международных усилий, способствующих поддержанию мира и безопасности, подчеркнул помощник президента РФ.
https://ria.ru/20240827/patrushev-1968723472.html
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россия, сша, япония, николай патрушев, тихоокеанский флот вмф россии
Россия, США, Япония, Николай Патрушев, Тихоокеанский флот ВМФ России
Патрушев пообещал развитие ТОФ в ответ на действия США и Японии

Патрушев: РФ в ответ на действия США и Японии будет развивать Тихоокеанский флот

© Фото : Совет Безопасности Российской ФедерацииИнтервью "Российской газете" Секретаря Совета Безопасности России Николая Патрушева
Интервью Российской газете Секретаря Совета Безопасности России Николая Патрушева - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
© Фото : Совет Безопасности Российской Федерации
Интервью "Российской газете" Секретаря Совета Безопасности России Николая Патрушева
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Агрессивные действия США и Японии у границ России не могут остаться без ответа, российская морская политика направлена на дальнейшее развитие войск и системы базирования Тихоокеанского флота, заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев в интервью "Российской газете".
В интервью речь зашла о том, потребуется ли России принять дополнительные меры по обеспечению своей национальной безопасности в связи с агрессивными действиями Вашингтона и Токио у ее границ.
"Такие действия у наших границ не могут остаться без ответа. Морская политика Российской Федерации направлена на дальнейшее развитие войск и системы базирования Тихоокеанского флота. Продолжается оснащение дальней авиации и ракетных войск современными видами вооружения и техники", - сказал Патрушев.
При этом Россия останется приверженной сотрудничеству со странами мира на основе баланса интересов и взаимной выгоды, консолидации международных усилий, способствующих поддержанию мира и безопасности, подчеркнул помощник президента РФ.
Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
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27 августа, 13:20
 
РоссияСШАЯпонияНиколай ПатрушевТихоокеанский флот ВМФ России
 
 
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