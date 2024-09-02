https://ria.ru/20240902/partnerstvo-1969877551.html

Путин оценил уровень партнерства России и Монголии

Путин оценил уровень партнерства России и Монголии - РИА Новости, 02.09.2024

Путин оценил уровень партнерства России и Монголии

Партнёрство России и Монголии по всем ключевым направлениям идёт в хорошем темпе, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T04:14

2024-09-02T04:14

2024-09-02T04:41

монголия

россия

владимир путин

экономика

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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Партнёрство России и Монголии по всем ключевым направлениям идёт в хорошем темпе, заявил президент России Владимир Путин."Важно, что наше двустороннее партнёрство по всем ключевым направлениям идёт в хорошем темпе", - отметил Путин в интервью монгольской газете "Оноодор".Глава государства также подчеркнул, что сегодня Россия и Монголия "приумножают бесценные традиции дружбы, добрососедства и взаимопомощи", добавив, что Москва направила более 8,5 тысячи тонн зернового фуража для пострадавших от сильных холодов и снегопадов монгольских животноводческих хозяйств, а правительство Монголии выделило финансовые средства для преодоления последствий наводнений в Приуралье.

https://ria.ru/20240902/gazoprovod-1969878241.html

монголия

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монголия, россия, владимир путин, экономика, москва