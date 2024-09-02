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Путин оценил уровень партнерства России и Монголии - РИА Новости, 02.09.2024
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04:14 02.09.2024 (обновлено: 04:41 02.09.2024)
https://ria.ru/20240902/partnerstvo-1969877551.html
Путин оценил уровень партнерства России и Монголии
Путин оценил уровень партнерства России и Монголии - РИА Новости, 02.09.2024
Путин оценил уровень партнерства России и Монголии
Партнёрство России и Монголии по всем ключевым направлениям идёт в хорошем темпе, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T04:14
2024-09-02T04:41
монголия
россия
владимир путин
экономика
москва
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Партнёрство России и Монголии по всем ключевым направлениям идёт в хорошем темпе, заявил президент России Владимир Путин."Важно, что наше двустороннее партнёрство по всем ключевым направлениям идёт в хорошем темпе", - отметил Путин в интервью монгольской газете "Оноодор".Глава государства также подчеркнул, что сегодня Россия и Монголия "приумножают бесценные традиции дружбы, добрососедства и взаимопомощи", добавив, что Москва направила более 8,5 тысячи тонн зернового фуража для пострадавших от сильных холодов и снегопадов монгольских животноводческих хозяйств, а правительство Монголии выделило финансовые средства для преодоления последствий наводнений в Приуралье.
https://ria.ru/20240902/gazoprovod-1969878241.html
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монголия, россия, владимир путин, экономика, москва
Монголия, Россия, Владимир Путин, Экономика, Москва
Путин оценил уровень партнерства России и Монголии

Путин: партнерство России и Монголии по всем направлениям идет в хорошем темпе

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Партнёрство России и Монголии по всем ключевым направлениям идёт в хорошем темпе, заявил президент России Владимир Путин.
"Важно, что наше двустороннее партнёрство по всем ключевым направлениям идёт в хорошем темпе", - отметил Путин в интервью монгольской газете "Оноодор".
Сотрудник ООО РН-Пурнефтегаз - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
Россия и Монголия продолжают работу над проектом газопровода "Союз Восток"
04:32
Глава государства также подчеркнул, что сегодня Россия и Монголия "приумножают бесценные традиции дружбы, добрососедства и взаимопомощи", добавив, что Москва направила более 8,5 тысячи тонн зернового фуража для пострадавших от сильных холодов и снегопадов монгольских животноводческих хозяйств, а правительство Монголии выделило финансовые средства для преодоления последствий наводнений в Приуралье.
 
МонголияРоссияВладимир ПутинЭкономикаМосква
 
 
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