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Прокурор попросил оставить экс-замглавы Минцифры Паршина в СИЗО - РИА Новости, 02.09.2024
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16:25 02.09.2024 (обновлено: 18:21 02.09.2024)
https://ria.ru/20240902/parshin-1970030984.html
Прокурор попросил оставить экс-замглавы Минцифры Паршина в СИЗО
Прокурор попросил оставить экс-замглавы Минцифры Паршина в СИЗО - РИА Новости, 02.09.2024
Прокурор попросил оставить экс-замглавы Минцифры Паршина в СИЗО
Прокурор просит еще на полгода оставить в СИЗО бывшего замглавы Минцифры РФ Максима Паршина, обвиняемого во взяточничестве, передает корреспондент РИА Новости... РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T16:25
2024-09-02T18:21
происшествия
россия
москва
максим паршин
московский городской суд
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Прокурор просит еще на полгода оставить в СИЗО бывшего замглавы Минцифры РФ Максима Паршина, обвиняемого во взяточничестве, передает корреспондент РИА Новости из зала Хамовнического суда Москвы. Суд в понедельник приступил к рассмотрению дела по существу, в начале заседания гособвинитель попросила продлить меру пресечения до 12 февраля следующего года. "Необходимость в ранее избранной мере пресечения не отпала", - подчеркнула прокурор Ольга Евдокимова. Защита возражала, напомнив, что две недели в начале расследования он провел под домашним арестом и никуда не сбежал. "Изначально мера пресечения в виде домашнего ареста была достаточна... Родственники моего подзащитного нуждаются в его помощи", - сказала адвокат, добавилв, что суд в течение двух недель не мог приступить к рассмотрению дела из-за проблем с доставкой, а домашний арест решит эту проблему. Также на скамье подсудимых находится предприниматель Александр Моносова. Его ранее отпустили из-под ареста под подписку о невыезде, он пришел в суд самостоятельно. Во время рассмотрения представления прокуратуры в Мосгорсуде стало известно, что оперативные мероприятия в отношении Паршина проводились в течение года до его ареста. Дело возбуждено по статье УК о получении должностным лицом особо крупной взятки, статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до 15 лет. Вину Паршин и Моносов не признали. По данным "Коммерсанта", сумма взятки составляет 3,75 миллиона рублей. Издание со ссылкой на СКР сообщило, что взятка полагалась за то, чтобы Российский фонд развития информационных технологий, работу которого курировал Паршин, выделил грант фирме Моносова, которая специализировалась на разработке IT-решений для госсектора.
https://ria.ru/20240821/bulgakov-1967594603.html
https://ria.ru/20240902/arest-1970013542.html
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происшествия, россия, москва, максим паршин, московский городской суд
Происшествия, Россия, Москва, Максим Паршин, Московский городской суд
Прокурор попросил оставить экс-замглавы Минцифры Паршина в СИЗО

Прокурор просит оставить экс-замглавы Минцифры Паршина в СИЗО еще на полгода

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкБывший заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максим Паршин в Хамовническом районном суде в Москве
Бывший заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максим Паршин в Хамовническом районном суде в Москве - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Бывший заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максим Паршин в Хамовническом районном суде в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Прокурор просит еще на полгода оставить в СИЗО бывшего замглавы Минцифры РФ Максима Паршина, обвиняемого во взяточничестве, передает корреспондент РИА Новости из зала Хамовнического суда Москвы.
Суд в понедельник приступил к рассмотрению дела по существу, в начале заседания гособвинитель попросила продлить меру пресечения до 12 февраля следующего года.
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"Необходимость в ранее избранной мере пресечения не отпала", - подчеркнула прокурор Ольга Евдокимова.
Защита возражала, напомнив, что две недели в начале расследования он провел под домашним арестом и никуда не сбежал.
"Изначально мера пресечения в виде домашнего ареста была достаточна... Родственники моего подзащитного нуждаются в его помощи", - сказала адвокат, добавилв, что суд в течение двух недель не мог приступить к рассмотрению дела из-за проблем с доставкой, а домашний арест решит эту проблему.
Также на скамье подсудимых находится предприниматель Александр Моносова. Его ранее отпустили из-под ареста под подписку о невыезде, он пришел в суд самостоятельно. Во время рассмотрения представления прокуратуры в Мосгорсуде стало известно, что оперативные мероприятия в отношении Паршина проводились в течение года до его ареста.
Дело возбуждено по статье УК о получении должностным лицом особо крупной взятки, статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до 15 лет. Вину Паршин и Моносов не признали. По данным "Коммерсанта", сумма взятки составляет 3,75 миллиона рублей. Издание со ссылкой на СКР сообщило, что взятка полагалась за то, чтобы Российский фонд развития информационных технологий, работу которого курировал Паршин, выделил грант фирме Моносова, которая специализировалась на разработке IT-решений для госсектора.
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