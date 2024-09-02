https://ria.ru/20240902/obuchenie-1970013959.html

Дети в курских ПВР приступили к дистанционному обучению в школах

Дети в курских ПВР приступили к дистанционному обучению в школах - РИА Новости, 02.09.2024

Дети в курских ПВР приступили к дистанционному обучению в школах

Дети из приграничных районов Курской области, живущие в пунктах временного размещения, приступили к дистанционному обучению, большинство из них остались... РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T15:45

2024-09-02T15:45

2024-09-02T15:45

общество

курская область

вооруженные силы украины

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КУРСК, 2 сен - РИА Новости. Дети из приграничных районов Курской области, живущие в пунктах временного размещения, приступили к дистанционному обучению, большинство из них остались приписаны к своим родным школам, передаёт корреспондент РИА Новости. Среди живущих в ПВР - семья Натальи Кобец из деревни Воробжа Суджанского района с четырьмя детьми. Десять лет назад, когда в семье были только старшие Кирилл и Элина, семья уже пережила боевые действия - в Дебальцево в ДНР. В те дни пропал без вести первый муж Натальи, который был обычным мирным жителем, семья до сих пор не знает, что с ним случилось. "Три недели просидели в подвале, потом нас эвакуировали в Донецк. Оттуда приехали в Курскую область. Вроде жизнь начала налаживаться", - рассказала Наталья РИА Новости. Она второй раз вышла замуж, родились младшие дети: Артём, который пошел в третий класс, и дошкольница Ангелина. После нападения ВСУ на Курскую область семья переехала в ПВР. "Очень скучаю по своей школе, хотелось бы учиться очно, конечно, как в прошлом году. Но мы знаем, что в школу попал украинский снаряд, она разрушена, мы видели фотографии", - рассказала РИА Новости дочь Натальи Элина, которая сейчас начинает учиться в восьмом классе. Ее любимые предметы - информатика и английский язык, это помогло настроить планшеты для учебы и себе, и братьям. Любимая учительница Элины Ирина Звягина тоже живет в их ПВР. Администрация обустроила им класс с хорошим интернетом, откуда Звягина будет вести уроки. "Очень хочется вернуться в родную Воробжу, ведь у меня там все - и дом, и все учебники, методические материалы. Как буду работать, не знаю", - со слезами признаётся Ирина. Спасает только профессионализм, опыт и огромное желание учиться у ее учеников. Ранее врио министра образования и науки Курской области Наталия Бастрикова сообщила, что в регионе только 20% школьников будут обучаться очно. В пунктах временного размещения, по ее данным, живут около 3 тысяч школьников, а также около 100 учителей.

https://ria.ru/20240901/zarplata-1969858056.html

https://ria.ru/20240830/kursk-1969326854.html

курская область

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общество, курская область, вооруженные силы украины