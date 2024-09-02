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После взрыва газа в новороссийской многоэтажке начали проверку - РИА Новости, 02.09.2024
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18:27 02.09.2024
https://ria.ru/20240902/novorossiysk-1970069183.html
После взрыва газа в новороссийской многоэтажке начали проверку
После взрыва газа в новороссийской многоэтажке начали проверку - РИА Новости, 02.09.2024
После взрыва газа в новороссийской многоэтажке начали проверку
Доследственная проверка организована по факту пожара в многоквартирном доме Новороссийска, предварительной причиной могло стать неосторожное обращение с огнем,... РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T18:27
2024-09-02T18:27
происшествия
новороссийск
краснодарский край
андрей маслов
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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СОЧИ, 2 сен – РИА Новости. Доследственная проверка организована по факту пожара в многоквартирном доме Новороссийска, предварительной причиной могло стать неосторожное обращение с огнем, сообщила пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю в Telegram-канале. Ранее оперативный штаб Кубани информировал, что один человек пострадал при взрыве газа в многоквартирном доме в Новороссийске, 30 человек эвакуированы. Следствие установило, что взрыв в квартире многоквартирного дома на улице Видова произошел в результате возгорания горючих паров воспламеняющейся жидкости, которая хранилась в квартире. На момент ЧП 64-летний мужчина получил ожоги, он госпитализирован. "По указанию руководителя следственного управления СКР по Краснодарскому краю Андрея Маслова по данному факту следственным отделом по городу Новороссийску СКР по краю была организована доследственная проверка", - говорится Telegram-канале краевого СК. По предварительным данным, причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем. Назначено проведение пожарно-технической экспертизы, на месте работают следователи.
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происшествия, новороссийск, краснодарский край, андрей маслов, следственный комитет россии (ск рф), россия
Происшествия, Новороссийск, Краснодарский край, Андрей Маслов, Следственный комитет России (СК РФ), Россия
После взрыва газа в новороссийской многоэтажке начали проверку

СК начал проверку после пожара в многоквартирном доме в Новороссийске

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Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
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СОЧИ, 2 сен – РИА Новости. Доследственная проверка организована по факту пожара в многоквартирном доме Новороссийска, предварительной причиной могло стать неосторожное обращение с огнем, сообщила пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю в Telegram-канале.
Ранее оперативный штаб Кубани информировал, что один человек пострадал при взрыве газа в многоквартирном доме в Новороссийске, 30 человек эвакуированы. Следствие установило, что взрыв в квартире многоквартирного дома на улице Видова произошел в результате возгорания горючих паров воспламеняющейся жидкости, которая хранилась в квартире. На момент ЧП 64-летний мужчина получил ожоги, он госпитализирован.
"По указанию руководителя следственного управления СКР по Краснодарскому краю Андрея Маслова по данному факту следственным отделом по городу Новороссийску СКР по краю была организована доследственная проверка", - говорится Telegram-канале краевого СК.
По предварительным данным, причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем. Назначено проведение пожарно-технической экспертизы, на месте работают следователи.
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ПроисшествияНовороссийскКраснодарский крайАндрей МасловСледственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
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