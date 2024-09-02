https://ria.ru/20240902/novorossiysk-1970011188.html

При пожаре в жилом доме в Новороссийске пострадал человек

При пожаре в жилом доме в Новороссийске пострадал человек - РИА Новости, 02.09.2024

При пожаре в жилом доме в Новороссийске пострадал человек

Один человек пострадал при взрыве газа в многоквартирном доме в Новороссийске, 30 человек эвакуированы, сообщается в Telegram-канале оперштаба Краснодарского... РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T15:34

2024-09-02T15:34

2024-09-02T15:53

происшествия

новороссийск

краснодарский край

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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Один человек пострадал при взрыве газа в многоквартирном доме в Новороссийске, 30 человек эвакуированы, сообщается в Telegram-канале оперштаба Краснодарского края."Тридцать человек эвакуировано из многоквартирного дома в Новороссийске. Предварительно, в результате хлопка газовоздушной смеси, начался пожар в квартире на четвертом этаже дома на улице Видова. Жильцов эвакуировали... Возгорание на 20 квадратных метрах потушено в 14.55. Есть пострадавший", - говорится в сообщении.Отмечается, что к ликвидации ЧП привлекли от РCЧC 18 человек личного состава, шесть единиц техники и от МЧС России 13 человек личного состава, четыре единицы техники.

https://ria.ru/20240902/pozhar-1969994412.html

новороссийск

краснодарский край

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, новороссийск, краснодарский край