https://ria.ru/20240902/novorossiysk-1970011188.html
При пожаре в жилом доме в Новороссийске пострадал человек
При пожаре в жилом доме в Новороссийске пострадал человек - РИА Новости, 02.09.2024
При пожаре в жилом доме в Новороссийске пострадал человек
Один человек пострадал при взрыве газа в многоквартирном доме в Новороссийске, 30 человек эвакуированы, сообщается в Telegram-канале оперштаба Краснодарского... РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T15:34
2024-09-02T15:34
2024-09-02T15:53
происшествия
новороссийск
краснодарский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/18/1961779398_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_832824a4b6708d0da851fb983a8297cf.jpg
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Один человек пострадал при взрыве газа в многоквартирном доме в Новороссийске, 30 человек эвакуированы, сообщается в Telegram-канале оперштаба Краснодарского края."Тридцать человек эвакуировано из многоквартирного дома в Новороссийске. Предварительно, в результате хлопка газовоздушной смеси, начался пожар в квартире на четвертом этаже дома на улице Видова. Жильцов эвакуировали... Возгорание на 20 квадратных метрах потушено в 14.55. Есть пострадавший", - говорится в сообщении.Отмечается, что к ликвидации ЧП привлекли от РCЧC 18 человек личного состава, шесть единиц техники и от МЧС России 13 человек личного состава, четыре единицы техники.
https://ria.ru/20240902/pozhar-1969994412.html
новороссийск
краснодарский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/18/1961779398_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_34f52bd95fa211b45a42332d0df37547.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, новороссийск, краснодарский край
Происшествия, Новороссийск, Краснодарский край
При пожаре в жилом доме в Новороссийске пострадал человек
При пожаре после взрыва газа в жилом доме в Новороссийске пострадал человек