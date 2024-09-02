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При пожаре в жилом доме в Новороссийске пострадал человек - РИА Новости, 02.09.2024
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15:34 02.09.2024 (обновлено: 15:53 02.09.2024)
https://ria.ru/20240902/novorossiysk-1970011188.html
При пожаре в жилом доме в Новороссийске пострадал человек
При пожаре в жилом доме в Новороссийске пострадал человек - РИА Новости, 02.09.2024
При пожаре в жилом доме в Новороссийске пострадал человек
Один человек пострадал при взрыве газа в многоквартирном доме в Новороссийске, 30 человек эвакуированы, сообщается в Telegram-канале оперштаба Краснодарского... РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T15:34
2024-09-02T15:53
происшествия
новороссийск
краснодарский край
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Один человек пострадал при взрыве газа в многоквартирном доме в Новороссийске, 30 человек эвакуированы, сообщается в Telegram-канале оперштаба Краснодарского края."Тридцать человек эвакуировано из многоквартирного дома в Новороссийске. Предварительно, в результате хлопка газовоздушной смеси, начался пожар в квартире на четвертом этаже дома на улице Видова. Жильцов эвакуировали... Возгорание на 20 квадратных метрах потушено в 14.55. Есть пострадавший", - говорится в сообщении.Отмечается, что к ликвидации ЧП привлекли от РCЧC 18 человек личного состава, шесть единиц техники и от МЧС России 13 человек личного состава, четыре единицы техники.
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новороссийск
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происшествия, новороссийск, краснодарский край
Происшествия, Новороссийск, Краснодарский край
При пожаре в жилом доме в Новороссийске пострадал человек

При пожаре после взрыва газа в жилом доме в Новороссийске пострадал человек

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПожарный автомобиль
Пожарный автомобиль - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Пожарный автомобиль. Архивное фото
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Один человек пострадал при взрыве газа в многоквартирном доме в Новороссийске, 30 человек эвакуированы, сообщается в Telegram-канале оперштаба Краснодарского края.
"Тридцать человек эвакуировано из многоквартирного дома в Новороссийске. Предварительно, в результате хлопка газовоздушной смеси, начался пожар в квартире на четвертом этаже дома на улице Видова. Жильцов эвакуировали... Возгорание на 20 квадратных метрах потушено в 14.55. Есть пострадавший", - говорится в сообщении.
Отмечается, что к ликвидации ЧП привлекли от РCЧC 18 человек личного состава, шесть единиц техники и от МЧС России 13 человек личного состава, четыре единицы техники.
Пожар в многоэтажном жилом здании в центре Калининграда - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
Пожар в калининградской многоэтажке потушили
Вчера, 14:51
 
ПроисшествияНовороссийскКраснодарский край
 
 
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