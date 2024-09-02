https://ria.ru/20240902/niderlandy-1970058718.html

Нидерланды выделят Украине 200 миллионов евро, сообщил премьер-министр

Нидерланды выделят Украине 200 миллионов евро, сообщил премьер-министр - РИА Новости, 02.09.2024

Нидерланды выделят Украине 200 миллионов евро, сообщил премьер-министр

Нидерланды решили выделить Украине новый пакет помощи на сумму более 200 миллионов евро на ремонт энергетической инфраструктуры и гуманитарную помощь, заявил в... РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T17:43

2024-09-02T17:43

2024-09-02T17:43

украина

россия

нидерланды

владимир зеленский

дмитрий песков

сергей лавров

вооруженные силы украины

нато

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ГААГА, 2 сен - РИА Новости. Нидерланды решили выделить Украине новый пакет помощи на сумму более 200 миллионов евро на ремонт энергетической инфраструктуры и гуманитарную помощь, заявил в понедельник премьер-министр страны Дик Схоф. Премьер Нидерландов сообщил, что встретился с Владимиром Зеленским в подконтрольном ВСУ городе Запорожье. "Мы должны сделать все возможное, чтобы помочь Украине продолжать двигаться вперед. Не только на передовой, но и в повседневной жизни людей. Вот почему Нидерланды предоставляют новый пакет помощи на сумму более 200 миллионов евро", - написал Схоф в соцсети Х. Он отметил, что эти средства направлены на защиту и ремонт энергетической инфраструктуры на Украине, а также - на гуманитарную помощь. Нидерланды в июне уже выделяли Украине пакет помощи в размере 138 миллионов евро, в том числе на ремонт энергетической инфраструктуры и гумпомощь. Кроме того, в конце апреля правительство Нидерландов утвердило выделение дополнительных 4,4 миллиарда евро на помощь Украине на 2024-2026 годы. Общая сумма военной помощи, которую Нидерланды оказали Украине в 2023 году, составила 1,6 миллиарда евро. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".

https://ria.ru/20240902/opros-1970027258.html

https://ria.ru/20240709/niderlandy-1958598052.html

https://ria.ru/20240830/ukraina-1969393605.html

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украина, россия, нидерланды, владимир зеленский, дмитрий песков, сергей лавров, вооруженные силы украины, нато