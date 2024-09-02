Нетаньяху делает недостаточно для освобождения заложников, заявил Байден
Байден: Нетаньяху делает недостаточно для освобождения заложников ХАМАС
© AP Photo / Julia NikhinsonПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
© AP Photo / Julia Nikhinson
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху . Архивное фото
ВАШИНГТОН, 2 сен - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху делает недостаточно для освобождения заложников, взятых палестинским движением ХАМАС.
"Нет", - заявил Байден в ответ на соответствующий вопрос, президента США цитирует пресс-пул Белого дома.
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Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию " Железные мечи " в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
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