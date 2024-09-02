https://ria.ru/20240902/netanjahu-1970046931.html

Нетаньяху делает недостаточно для освобождения заложников, заявил Байден

Нетаньяху делает недостаточно для освобождения заложников, заявил Байден - РИА Новости, 02.09.2024

Нетаньяху делает недостаточно для освобождения заложников, заявил Байден

Президент США Джо Байден заявил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху делает недостаточно для освобождения заложников, взятых палестинским движением... РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T17:02

2024-09-02T17:02

2024-09-02T17:02

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ВАШИНГТОН, 2 сен - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху делает недостаточно для освобождения заложников, взятых палестинским движением ХАМАС. "Нет", - заявил Байден в ответ на соответствующий вопрос, президента США цитирует пресс-пул Белого дома. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию " Железные мечи " в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20240901/netanyakhu-1969814682.html

https://ria.ru/20240901/zalozhniki-1969864721.html

израиль

сша

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в мире, израиль, сша, рафах (провинция), джо байден, биньямин нетаньяху, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году