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Нетаньяху делает недостаточно для освобождения заложников, заявил Байден - РИА Новости, 02.09.2024
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17:02 02.09.2024
https://ria.ru/20240902/netanjahu-1970046931.html
Нетаньяху делает недостаточно для освобождения заложников, заявил Байден
Нетаньяху делает недостаточно для освобождения заложников, заявил Байден - РИА Новости, 02.09.2024
Нетаньяху делает недостаточно для освобождения заложников, заявил Байден
Президент США Джо Байден заявил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху делает недостаточно для освобождения заложников, взятых палестинским движением... РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T17:02
2024-09-02T17:02
в мире
израиль
сша
рафах (провинция)
джо байден
биньямин нетаньяху
хамас
оон
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ВАШИНГТОН, 2 сен - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху делает недостаточно для освобождения заложников, взятых палестинским движением ХАМАС. "Нет", - заявил Байден в ответ на соответствующий вопрос, президента США цитирует пресс-пул Белого дома. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию " Железные мечи " в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20240901/netanyakhu-1969814682.html
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в мире, израиль, сша, рафах (провинция), джо байден, биньямин нетаньяху, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, США, Рафах (провинция), Джо Байден, Биньямин Нетаньяху, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Нетаньяху делает недостаточно для освобождения заложников, заявил Байден

Байден: Нетаньяху делает недостаточно для освобождения заложников ХАМАС

© AP Photo / Julia NikhinsonПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
© AP Photo / Julia Nikhinson
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху . Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 2 сен - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху делает недостаточно для освобождения заложников, взятых палестинским движением ХАМАС.
"Нет", - заявил Байден в ответ на соответствующий вопрос, президента США цитирует пресс-пул Белого дома.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 01.09.2024
Нетаньяху позвонил родителям погибшего в Газе россиянина
1 сентября, 14:47
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию " Железные мечи " в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Последствия израильских ударов по сектору Газа - РИА Новости, 1920, 01.09.2024
В ХАМАС рассказали, как погибли шестеро израильских заложников
1 сентября, 23:24
 
В миреИзраильСШАРафах (провинция)Джо БайденБиньямин НетаньяхуХАМАСООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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