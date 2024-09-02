https://ria.ru/20240902/nepogoda-1970101817.html

Симферополь и пригород частично обесточены из-за непогоды

Симферополь и пригород частично обесточены из-за непогоды - РИА Новости, 02.09.2024

Симферополь и пригород частично обесточены из-за непогоды

Непогода привела к авариям на электрических сетях в Симферополе и Симферопольском районе, сообщает предприятие "Крымэнерго". РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T22:05

2024-09-02T22:05

2024-09-02T22:05

происшествия

жкх

симферополь

крымэнерго

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости. Непогода привела к авариям на электрических сетях в Симферополе и Симферопольском районе, сообщает предприятие "Крымэнерго". Сильный дождь с градом обрушился на Симферополь вечером в понедельник. В регионе действует штормовое предупреждение. С 2 по 4 сентября синоптики прогнозируют сильные локальные ливни, грозы, град, шквалистый ветер 20-25 м/с. "Аварийное отключение в электросети", - говорится в сообщении. В частности, в Симферополе частично обесточены ряд улиц в центральной части города, в Симферопольском районе – перебои произошли в 14 селах. Работаю аварийные бригады. На устранение аварий отводится до трех часов.

https://ria.ru/20240816/alushta-1966537101.html

симферополь

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, жкх, симферополь, крымэнерго