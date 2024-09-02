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Симферополь и пригород частично обесточены из-за непогоды
Симферополь и пригород частично обесточены из-за непогоды - РИА Новости, 02.09.2024
Симферополь и пригород частично обесточены из-за непогоды
Непогода привела к авариям на электрических сетях в Симферополе и Симферопольском районе, сообщает предприятие "Крымэнерго". РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T22:05
2024-09-02T22:05
2024-09-02T22:05
происшествия
жкх
симферополь
крымэнерго
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости. Непогода привела к авариям на электрических сетях в Симферополе и Симферопольском районе, сообщает предприятие "Крымэнерго". Сильный дождь с градом обрушился на Симферополь вечером в понедельник. В регионе действует штормовое предупреждение. С 2 по 4 сентября синоптики прогнозируют сильные локальные ливни, грозы, град, шквалистый ветер 20-25 м/с. "Аварийное отключение в электросети", - говорится в сообщении. В частности, в Симферополе частично обесточены ряд улиц в центральной части города, в Симферопольском районе – перебои произошли в 14 селах. Работаю аварийные бригады. На устранение аварий отводится до трех часов.
https://ria.ru/20240816/alushta-1966537101.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, жкх, симферополь, крымэнерго
Происшествия, ЖКХ, Симферополь, Крымэнерго
Симферополь и пригород частично обесточены из-за непогоды
"Крымэнерго": в части Симферополе и его пригорода нет света из-за дождя с градом
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости.
Непогода привела к авариям на электрических сетях в Симферополе и Симферопольском районе, сообщает
предприятие "Крымэнерго".
Сильный дождь с градом обрушился на Симферополь вечером в понедельник. В регионе действует штормовое предупреждение. С 2 по 4 сентября синоптики прогнозируют сильные локальные ливни, грозы, град, шквалистый ветер 20-25 м/с.
«
"Аварийное отключение в электросети", - говорится в сообщении.
В частности, в Симферополе частично обесточены ряд улиц в центральной части города, в Симферопольском районе – перебои произошли в 14 селах.
Работаю аварийные бригады. На устранение аварий отводится до трех часов.