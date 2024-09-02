Рейтинг@Mail.ru
Симферополь и пригород частично обесточены из-за непогоды - РИА Новости, 02.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:05 02.09.2024
https://ria.ru/20240902/nepogoda-1970101817.html
Симферополь и пригород частично обесточены из-за непогоды
Симферополь и пригород частично обесточены из-за непогоды - РИА Новости, 02.09.2024
Симферополь и пригород частично обесточены из-за непогоды
Непогода привела к авариям на электрических сетях в Симферополе и Симферопольском районе, сообщает предприятие "Крымэнерго". РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T22:05
2024-09-02T22:05
происшествия
жкх
симферополь
крымэнерго
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/11/1732587612_0:308:2730:1844_1920x0_80_0_0_5197379aa6846b9f757d6200a6d56ba2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости. Непогода привела к авариям на электрических сетях в Симферополе и Симферопольском районе, сообщает предприятие "Крымэнерго". Сильный дождь с градом обрушился на Симферополь вечером в понедельник. В регионе действует штормовое предупреждение. С 2 по 4 сентября синоптики прогнозируют сильные локальные ливни, грозы, град, шквалистый ветер 20-25 м/с. "Аварийное отключение в электросети", - говорится в сообщении. В частности, в Симферополе частично обесточены ряд улиц в центральной части города, в Симферопольском районе – перебои произошли в 14 селах. Работаю аварийные бригады. На устранение аварий отводится до трех часов.
https://ria.ru/20240816/alushta-1966537101.html
симферополь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/11/1732587612_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_fe93c4bc04f52f710f1de95388271a44.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, жкх, симферополь, крымэнерго
Происшествия, ЖКХ, Симферополь, Крымэнерго
Симферополь и пригород частично обесточены из-за непогоды

"Крымэнерго": в части Симферополе и его пригорода нет света из-за дождя с градом

© РИА Новости / Александр Полегенько | Перейти в медиабанкГород Симферополь
Город Симферополь - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
© РИА Новости / Александр Полегенько
Перейти в медиабанк
Город Симферополь. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости. Непогода привела к авариям на электрических сетях в Симферополе и Симферопольском районе, сообщает предприятие "Крымэнерго".
Сильный дождь с градом обрушился на Симферополь вечером в понедельник. В регионе действует штормовое предупреждение. С 2 по 4 сентября синоптики прогнозируют сильные локальные ливни, грозы, град, шквалистый ветер 20-25 м/с.
«
"Аварийное отключение в электросети", - говорится в сообщении.
В частности, в Симферополе частично обесточены ряд улиц в центральной части города, в Симферопольском районе – перебои произошли в 14 селах.
Работаю аварийные бригады. На устранение аварий отводится до трех часов.
Стеклянные изоляторы на линиях электропередач - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
Алушта осталась без света
16 августа, 10:14
 
ПроисшествияЖКХСимферопольКрымэнерго
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала