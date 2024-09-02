https://ria.ru/20240902/neonatsisty-1969878330.html
Государственный курс Киева определяют неонацисты, сообщил Путин
Государственный курс Киева определяют неонацисты, сообщил Путин - РИА Новости, 02.09.2024
Государственный курс Киева определяют неонацисты, сообщил Путин
Неонацистские группировки стали основными участниками госпереворота на Украине в 2014 году, а затем стали определять государственный курс Киева, сообщил... РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T04:34
2024-09-02T04:34
2024-09-02T04:34
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Неонацистские группировки стали основными участниками госпереворота на Украине в 2014 году, а затем стали определять государственный курс Киева, сообщил президент РФ Владимир Путин в интервью монгольской газете "Оноодор". В преддверии визита в Монголию Путин дал письменное интервью монгольской газете "Оноодор", его текст был опубликован на сайте Кремля. "В 2014 году американцы и их сателлиты организовали на Украине вооружённый государственный переворот. Его идеологами и основными участниками выступили радикальные неонацистские группировки, которые впоследствии стали определять весь государственный курс Киева", - заявил Путин.
https://ria.ru/20240902/putin-1969877264.html
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Владимир Путин, Киев, Украина, Россия, В мире
Государственный курс Киева определяют неонацисты, сообщил Путин
Путин: после 2014 года государственный курс Киева определяют неонацисты